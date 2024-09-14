Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a ikinci kez gidiyor

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Tam Boyutta Gör Japonya merkezli uzay keşif firması ispace, ikinci Ay'a iniş denemesi için geri sayıma başladı. Firma, "Resilience" adını verdiği iniş aracı ve "Tenacious" isimli mini gezgini içeren yeni misyonunu Aralık ayında Florida'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyor.

ispace CEO’su Takeshi Hakamada, Resilience’in montajının ve entegrasyonunun tamamlandığını, aynı zamanda iniş sahasının belirlendiğini aktardı. İkinci görevin yol haritasına göre ilerlediği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken iniş aracının Ay’ın 60.5 derece kuzey enlemi ve 4.6 derece batı boylamında yer alan Mare Frigoris, yani "Soğuk Deniz" olarak bilinen bölgeye iniş yapacağı açıklandı.

İspace, en kuzeye inmek istiyor

Tam Boyutta Gör Ispace'e göre bu alan mühendislik ve operasyonel kısıtlamaların yanı sıra bilimsel değerine göre seçildi. Sürekli güneş ışığı alabilmesi ve Dünya ile iletişim kurulabilmesi gibi kriterler, bölgenin tercih edilmesinde etkili oldu. Ayrıca, olası aksilikler için yedek iniş alanları da belirlendi. Eğer ispace’in görevi başarılır olursa bir araç ilk defa Ay’ın bu kadar kuzeyine iniş yapmış olacak.

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Resilience iniş aracı, toplam beş farklı yük taşıyacak. Bu yükler arasında su elektroliz ekipmanı, gıda üretimi deneyleri için bir modül ve derin uzay radyasyonunu ölçen bir cihaz yer alıyor. Ayrıca, Japonya'nın ünlü oyun firması Bandai Namco tarafından geliştirilen bir hatıra alaşım plakası da Resilience ile Ay’a gönderilecek. En dikkat çeken yüklerden biri ise, 26 santimetre uzunluğundaki Tenacious gezgini. Bu mini gezgin, HD kameraya sahip olacak. Ayrıca Mikael Genberg'in kırmızı çerçeveli küçük bir "Ay Evi" de gezginin taşıdığı yükler arasında.

Ay yarışı sürüyor

Bu misyon, ispace’in HAKUTO-R iniş aracı temel alınarak geliştirilen ikinci denemesi olacak. İlk misyon, 2023 Nisan ayında sensör hatası nedeniyle başarısız olmuştu. Bu arada bu yılın başlarında Japonya’nın uzay ajansı JAXA, SLIM adlı uzay aracıyla Ay’a iniş yapmıştı. İniş başarılı olsa da uzay aracı baş aşağı iniş yaptığı için görev kısa ömürlü olmuştu.

Ayrıca 2024’te ABD’li Astrobotic'in Peregrine aracıyla iniş denemesi yapmış ancak araç Ay’a ulaşamadan Dünya atmosferine yeniden girerek yok olmuştu. Bir diğer ABD’li şirket Intuitive Machines'in Odysseus'u Ay'a inmiş ancak devrilmişti. Çin'in Chang'e 6 görevi ise Ay’ın uzak tarafına inmiş ve numuneleri Dünya'ya başarıyla geri getirmişti.

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