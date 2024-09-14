Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a ikinci kez gidiyor

ispace CEO’su Takeshi Hakamada, Resilience’in montajının ve entegrasyonunun tamamlandığını, aynı zamanda iniş sahasının belirlendiğini aktardı. İkinci görevin yol haritasına göre ilerlediği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken iniş aracının Ay’ın 60.5 derece kuzey enlemi ve 4.6 derece batı boylamında yer alan Mare Frigoris, yani "Soğuk Deniz" olarak bilinen bölgeye iniş yapacağı açıklandı.
İspace, en kuzeye inmek istiyor
Resilience iniş aracı, toplam beş farklı yük taşıyacak. Bu yükler arasında su elektroliz ekipmanı, gıda üretimi deneyleri için bir modül ve derin uzay radyasyonunu ölçen bir cihaz yer alıyor. Ayrıca, Japonya'nın ünlü oyun firması Bandai Namco tarafından geliştirilen bir hatıra alaşım plakası da Resilience ile Ay’a gönderilecek. En dikkat çeken yüklerden biri ise, 26 santimetre uzunluğundaki Tenacious gezgini. Bu mini gezgin, HD kameraya sahip olacak. Ayrıca Mikael Genberg'in kırmızı çerçeveli küçük bir "Ay Evi" de gezginin taşıdığı yükler arasında.
Ay yarışı sürüyor
Bu misyon, ispace’in HAKUTO-R iniş aracı temel alınarak geliştirilen ikinci denemesi olacak. İlk misyon, 2023 Nisan ayında sensör hatası nedeniyle başarısız olmuştu. Bu arada bu yılın başlarında Japonya’nın uzay ajansı JAXA, SLIM adlı uzay aracıyla Ay’a iniş yapmıştı. İniş başarılı olsa da uzay aracı baş aşağı iniş yaptığı için görev kısa ömürlü olmuştu.
Ayrıca 2024’te ABD’li Astrobotic'in Peregrine aracıyla iniş denemesi yapmış ancak araç Ay’a ulaşamadan Dünya atmosferine yeniden girerek yok olmuştu. Bir diğer ABD’li şirket Intuitive Machines'in Odysseus'u Ay'a inmiş ancak devrilmişti. Çin'in Chang'e 6 görevi ise Ay’ın uzak tarafına inmiş ve numuneleri Dünya'ya başarıyla geri getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.