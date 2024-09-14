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    Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a ikinci kez gidiyor

    Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a iniş için ikinci denemesine hazırlanıyor. Firma, Resilience iniş aracını bu Aralık ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı hedefliyor.
    Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a ikinci kez gidiyor Tam Boyutta Gör
    Japonya merkezli uzay keşif firması ispace, ikinci Ay'a iniş denemesi için geri sayıma başladı. Firma, "Resilience" adını verdiği iniş aracı ve "Tenacious" isimli mini gezgini içeren yeni misyonunu Aralık ayında Florida'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatmayı planlıyor.

    ispace CEO’su Takeshi Hakamada, Resilience’in montajının ve entegrasyonunun tamamlandığını, aynı zamanda iniş sahasının belirlendiğini aktardı. İkinci görevin yol haritasına göre ilerlediği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtilirken iniş aracının Ay’ın 60.5 derece kuzey enlemi ve 4.6 derece batı boylamında yer alan Mare Frigoris, yani "Soğuk Deniz" olarak bilinen bölgeye iniş yapacağı açıklandı.

    İspace, en kuzeye inmek istiyor

    Japonya'nın uzay keşif şirketi ispace, Ay'a ikinci kez gidiyor Tam Boyutta Gör
    Ispace'e göre bu alan mühendislik ve operasyonel kısıtlamaların yanı sıra bilimsel değerine göre seçildi. Sürekli güneş ışığı alabilmesi ve Dünya ile iletişim kurulabilmesi gibi kriterler, bölgenin tercih edilmesinde etkili oldu. Ayrıca, olası aksilikler için yedek iniş alanları da belirlendi. Eğer ispace’in görevi başarılır olursa bir araç ilk defa Ay’ın bu kadar kuzeyine iniş yapmış olacak.

    Resilience iniş aracı, toplam beş farklı yük taşıyacak. Bu yükler arasında su elektroliz ekipmanı, gıda üretimi deneyleri için bir modül ve derin uzay radyasyonunu ölçen bir cihaz yer alıyor. Ayrıca, Japonya'nın ünlü oyun firması Bandai Namco tarafından geliştirilen bir hatıra alaşım plakası da Resilience ile Ay’a gönderilecek. En dikkat çeken yüklerden biri ise, 26 santimetre uzunluğundaki Tenacious gezgini. Bu mini gezgin, HD kameraya sahip olacak. Ayrıca Mikael Genberg'in kırmızı çerçeveli küçük bir "Ay Evi" de gezginin taşıdığı yükler arasında.

    Ay yarışı sürüyor

    Bu misyon, ispace’in HAKUTO-R iniş aracı temel alınarak geliştirilen ikinci denemesi olacak. İlk misyon, 2023 Nisan ayında sensör hatası nedeniyle başarısız olmuştu. Bu arada bu yılın başlarında Japonya’nın uzay ajansı JAXA, SLIM adlı uzay aracıyla Ay’a iniş yapmıştı. İniş başarılı olsa da uzay aracı baş aşağı iniş yaptığı için görev kısa ömürlü olmuştu.

    Ayrıca 2024’te ABD’li Astrobotic'in Peregrine aracıyla iniş denemesi yapmış ancak araç Ay’a ulaşamadan Dünya atmosferine yeniden girerek yok olmuştu. Bir diğer ABD’li şirket Intuitive Machines'in Odysseus'u Ay'a inmiş ancak devrilmişti. Çin'in Chang'e 6 görevi ise Ay’ın uzak tarafına inmiş ve numuneleri Dünya'ya başarıyla geri getirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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