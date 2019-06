Jays'ten a-Jays serisi 3 yeni kulak içi kulaklık

İsveçli kulaklık üreticisi Jays, a-Jays serisi 3 yeni kulak içi kulaklığını duyurdu. Kanal tipi bu yeni kulaklıklar a-Jays One, a-Jays Two ve a-Jays Three model adlarına sahip.

Jays'ten a-Jays serisi üç yeni kulak içi kulaklık

a-Jays One, serinin giriş modeli. 8.6 mm çapındaki dinamik sürücülerinin empedansı 16 Ohm iken, frekans tepki aralığı 20 Hz - 18 kHz. Hassasiyeti ise 95 dB olarak göze çarpıyor. a-Jays One, dinleme esnasında dış sesleri 40 dB'e kadar azaltabiliyor. Bu sayede müzik dış sesler ile karışmadan daha temiz bir şekilde dinlenebiliyor. 1,2 metre uzunlukta, 5 mm kalınlıktaki kablosunun ucunda 3,5 mm altın kaplama standart jack girişi bulunuyor. Siyah renkteki a-Jays One'ın 5 farklı boyuttaki kulaklık ucu seçeneği, oturma konusunda sıkıntıları en aza indirmeye çalışacak.

a-Jays One kulak içi kulaklık

Orta seviye modelin adı ise a-Jays Two. Kulaklık, bas ağırlıklı bir ses karakteri sunuyor. 8.6 mm çapındaki sürücüleri 20 Hz - 20 kHz frekans tepki aralığına sahip. Empedansı One ile benzerlik gösterirken, hassasiyeti 96 dB olarak küçük bir farklılık gösteriyor. Kablo ve jack yapısı yine One modeli ile aynı olan Two, 5 adet kulaklık ucuna ek olarak birer adet stereo ayırıcı(2 kulaklık takılabilmesini sağlıyor) ve uçaklarda kullanabilmek için uçuş adaptörü(2 adet 3,5 mm mono jack girişi) ile beraber geliyor. a-Jays Two parlak siyah renge sahip.

a-Jays Two kulak içi kulaklık

a Jays Three ise anlaşılacağı gibi serinin üst seviye modeli. Three, 8,6 mm çapında titanyum kaplama sürücülere sahip. Sürücülerin empedansı yine 16 Ohm iken 20 Hz - 22 kHz ile frekans tepki aralığı 97 dB ile hassasiyeti diğer iki modelden farklılık gösteriyor. Yine güçlü baslar vaad eden Three, üst frekanslarda da tatmikar performans sunmaya çalışacak. Diğer iki model ile aynı jack ve kablo yapısına sahip olan Three, Two modelinin paket içeriğine ek olarak bir de taşıma kutusuna sahip olacak. a-Jays Three, parlak siyah rengine ek olarak kauçuk kaplama görünüm seçeneğine de sahip.

a-Jays Three kulak içi kulaklık

Üç kulaklık da 14 gram ağırlığa ve 18.3(u)x11.8(g)x13.8(y) mm boyutlara sahip. Nisan ayında piyasada olması beklenen a-Jays serisi bu yeni kulaklıkların fiyatları ise sırasıyla 40 Dolar, 50 Dolar ve 60 Dolar.