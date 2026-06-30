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    Jeep, Avrupa stratejisini değiştiriyor: Çin ortaklı büyük SUV ve 2 kompakt model yolda

    Jeep, Avrupa pazarındaki sessizliğini bozuyor. İkonik Wrangler modelini Avrupa’dan çekmeye hazırlanan marka, Çinli Dongfeng ortaklığıyla üretilecek D-SUV dahil 3 yeni modelini satışa sunacak

    Jeep'ten Renegade sürprizi: Avrupa için 3 yeni SUV yolda Tam Boyutta Gör
    Jeep, Avrupa'daki sıkı emisyon ve çarpışma testi standartları nedeniyle ikonik modeli Wrangler'ı 2026 yılı sonunda kıtadan çekiyor. Kült tasarımının getirdiği yapısal kısıtlamalar nedeniyle güncel regülasyonlara uymakta zorlanan Wrangler'ın yerini, 2027 başında tamamen elektrikli arazi aracı Recon alacak. Ancak asıl büyük büyüme stratejisi, ürün gamına eklenecek tamamen yeni 3 modelle gerçekleşecek.

    Giriş seviyesine iki yeni üye: Renegade geri mi dönüyor?

    Marka, şu an Avrupa'da sadece Avenger ve Compass ile temsil edilen kompakt sınıftaki varlığını güçlendiriyor. Mevcut Avenger modelinin hemen üzerine konumlanacak olan yaklaşık 4.20 metre uzunluğunda iki yeni B-SUV modeli yolda.

    İçeride "B-SUV Compact" ve "B-SUV Large" olarak adlandırılan bu modeller, Stellantis'in çoklu enerji destekli yeni STLA platform mimarisini kullanacak. Bu sayede araçlar hem içten yanmalı hem hibrit (1.2 litrelik turbo ünite bazlı) hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak. Kulislerde, 2025 sonunda üretimi biten popüler Renegade isminin bu modellerden biriyle geri döneceği konuşuluyor.

    Dongfeng ortaklığıyla Çin’de üretilecek dev amiral gemisi

    Jeep'ten Renegade sürprizi: Avrupa için 3 yeni SUV yolda Tam Boyutta Gör
    Planın en dikkat çekici halkası ise D segmentinde yer alacak yeni büyük SUV modeli. Stellantis'in Çinli ortağı Dongfeng ile birlikte geliştirilecek olan bu model, Dongfeng'in Wuhan'daki fabrikasında üretilerek Avrupa ve küresel pazarlara ihraç edilecek.

    Jeep yönetimi, aracın Çin'de üretilecek olmasına rağmen tamamen markanın kendi DNA'sını, tasarım hatlarını ve yüksek arazi kabiliyetini koruyacağının altını çiziyor. Tıpkı küçük kardeşleri gibi çoklu enerji altyapısıyla gelecek olan bu büyük SUV, özellikle şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli versiyonlarıyla Land Rover Defender ve Toyota Land Cruiser gibi devlere doğrudan rakip olacak.

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    eski_nesil 2 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 2 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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