Jeep, Avrupa stratejisini değiştiriyor: Çin ortaklı büyük SUV ve 2 kompakt model yolda

Giriş seviyesine iki yeni üye: Renegade geri mi dönüyor?
Marka, şu an Avrupa'da sadece Avenger ve Compass ile temsil edilen kompakt sınıftaki varlığını güçlendiriyor. Mevcut Avenger modelinin hemen üzerine konumlanacak olan yaklaşık 4.20 metre uzunluğunda iki yeni B-SUV modeli yolda.
İçeride "B-SUV Compact" ve "B-SUV Large" olarak adlandırılan bu modeller, Stellantis'in çoklu enerji destekli yeni STLA platform mimarisini kullanacak. Bu sayede araçlar hem içten yanmalı hem hibrit (1.2 litrelik turbo ünite bazlı) hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak. Kulislerde, 2025 sonunda üretimi biten popüler Renegade isminin bu modellerden biriyle geri döneceği konuşuluyor.
Dongfeng ortaklığıyla Çin’de üretilecek dev amiral gemisi
Jeep yönetimi, aracın Çin'de üretilecek olmasına rağmen tamamen markanın kendi DNA'sını, tasarım hatlarını ve yüksek arazi kabiliyetini koruyacağının altını çiziyor. Tıpkı küçük kardeşleri gibi çoklu enerji altyapısıyla gelecek olan bu büyük SUV, özellikle şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli versiyonlarıyla Land Rover Defender ve Toyota Land Cruiser gibi devlere doğrudan rakip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş