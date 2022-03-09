Kia Sportage Mart 2022 fiyat listesi ve donanım özellikleri

Şubat ayında yeni 2022 Kia Sportage için sadece 150 beygirlik 1.6 litre benzinli 4x4 versiyonların fiyatları açıklanmıştı. Mart ayı itibariyle Sportage'ın dizel motorlu seçeneklerinin de fiyatları açıklandı. Buna göre 2022 Kia Sportage fiyatı 709.900 TL'den başlıyor.
Yeni Sportage'ın Türkiye'deki giriş seviyesini 150 beygirlik 1.6 litre benzinli motor ve Cool donanım seviyesi kombinasyonu oluşturuyor. Detaya indiğimizde bu versiyonun vergisiz fiyatının 333 bin TL olduğunu görüyoruz. Vergiler ve diğer masraflarla birlikte 709.900 TL'ye geliyor. Yine Cool donanım seviyesinde 136 beygirlik 1.6 litre dizel motorü tercih ettiğimizde ise fiyat 769.900 TL'ye yükseliyor.
2022 Kia Sportage'ın en uygun 4x4 seçeneği benzinli ünite ve Elegance Konfor kombinasyonuyla karşımıza çıkıyor. Bu versiyonun fiyatı şubat ayında 829.900 TL olarak açıklanmıştı. Mart 2022 fiyat listesinde ise fiyatının 849.900 TL olduğunu görmekteyiz. Sportage'ın en pahalı versiyonu olan dizel otomatik (4x4) ve Prestige kombinasyonu ise neredeyse 1 milyon TL.
|Versiyon
|Donanım
|Fiyat
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzinli
|Cool
|709.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT Dİzel
|Cool
|769.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzinli
|Elegance Konfor
|809.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 Benzinli
|Elegance Konfor
|849.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT Dizel
|Elegance Konfor
|869.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzinli
|Prestige
|899.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 Dizel
|Elegance Konfor
|909.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT 4x4 Benzinli
|Prestige
|939.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT Dizel
|Prestige
|959.900 TL
|Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT 4x4 Dizel
|Prestige
|999.900 TL
Cool donanım seviyesi
Yeni Sportage'ın Cool donanım seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, reflektör tipi LED farlar, LED arka stoplar, LED ön sis farları, elektrik kontrollü, ısıtmalı ve katlanabilir yan aynalar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, arka park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, start & stop, otomatik klima, 4 inç TFT ekrana sahip gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, Apple CarPlay desteği, geri görüş kamerası, ön ve arka USB girişleri gibi özellikler bulunuyor.
Cool donanım seviyesinin güvenlik tarafında ise hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme, şerit takip asistanı, şeritte kalma asistanı, arka yolcu/eşya uyarısı, ön, yan ve perde hava yastıklarının yanı sıra orta konsol hava yastığı, yokuş kalkış ve yokuş iniş desteği gibi özellikler görmekteyiz.
Elegance Konfor
Elegance Konfor donanımında ise 19 inç alaşımlı jantlar ve ön park sensörü dış donanımlarda fark yaratıyor. İç tarafta ise elektronik vites paneli, deri direksiyon simidi, ısıtmalı direksiyon simidi, 8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, 12,3 inç dijital gösterge paneli, 12,3 inç multimedya ekranı, navigasyon, kablosuz şarj sistemi, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı ve arka park çarpışma önleme asistanı gibi özellikler devreye giriyor.
Prestige
En tepede yer alan Prestige donanım seviyesiyse bunlara ek olarak projeksiyon tipi LED ön farlar, viraja duyarlı adaptif ön farlar, deri koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı ön koltuklar, çevre görüş kamera sistemi, akıllı hız sabitleyici, akıllı trafik uyarı sistemi, kör nokta çarpışma önleme asistanı, kör nokta görüntüleme asistanı, otoyol sürüş asistanı gibi gelişmiş özellikler bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..