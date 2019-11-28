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    Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı

    Apple'ın 1996'dan bu yana tasarım ekibi sorumluluğunu üstlenen Jony Ive, firmadan resmen ayrıldı. Arkadaşı ve tasarımcı Marc Newson ile kurdukları LoveFrom, Apple ile çalışacak.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Jonathan Ive Apple’dan resmen ayrıldı
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    Ünlü tasarımcı Jony Ive, Apple’ın liderlik sayfasından yakın zamanda kaldırıldığında şirketle yolların ayrılacağı belli hâle gelmişti. Apple’a 1992 yılında katılan Ive, 1996’dan bu yana tasarım ekibinin liderliğini yürütüyordu.

    Apple’daki son günü konusunda bazı belirsizlikler olan Jony Ive, yayınlanan basın bültenine göre bu yılın sonlarında şirketle ilişkisini kesecekti. Bazı analistler, Jony Ive’nin uzun zaman önce tasarım ekibinden ayrıldığını ve yeni uzay gemisi Apple genel merkezinin tasarımıyla dikkatini dağıttığını söylüyor. 

    Ayrıca Bkz. "Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi"

    Apple’dan ayrılıp kendi tasarım firmasını kuran Jony Ive, LoveFrom firmasında uzun zamandır arkadaşı ve tasarımcı olan Marc Newson ile birlikte çalışacak. Bu ikili, daha önce de ortak projelere imza atmışlardı. Tim Cook’un açıklamasına göre Apple, Jony’nin yeteneğinden onunla direkt olarak özel projeler üzerinde çalışarak ve LoveFrom firmasının müşterisi olarak faydalanmaya devam edecek. Jony Ive’ın kurduğu yetenekli tasarım ekibi de Apple’ın ürünlerini geliştirmeyi sürdürecek. Şef tasarımcının ayrılmasıyla birlikte artık yazılım ve donanım tasarımı COO Jeff Williams’ın sorumluluğunda.



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    swat882 37 dk.
    Daha nice çok başarılı tasarımcılar var, özel bir adam değil
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    darkhair 1 sa.
    İos 6 yı tasarlayan adam çıktıktan sonra uzunca bir süre toparlanamadılar yazılım konusunda "hala ios6 stabilitesinde değiller"

    Umarım aynı şeyi cihaz tasarımında yaşamayız. Ondan sonra android cihazlar da abuk subuk olacak çünkü
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