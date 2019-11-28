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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi

    ABD-Çin ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, bu seferde İspanya'daki yasakla gündeme geldi. İspanya Milli Savunma Bakanlığı, Huawei cihazların hassas bilgilere erişimini yasakladı.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi
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    Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, bir darbe de İspanya'dan yedi. İspanya Savunma Bakanlığı, Huawei cihazlarının bakanlık içerisindeki özel bilgilere erişimini yasakladı. 

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30/Mi 10T özellikleri ve fiyatı sızdırıldı"

    Yasak sadece savunma bakanlığı çalışanlarını kapsıyor

    Huawei cihaz kullanan bakanlık çalışanlarını kapsayan yasak ile birlikte, e-postalar dahil bakanlık sunucularına gelen hiçbir veriye Huawei cihazlar üzerinden ulaşılmasına izin verilmiyor. Yasak tüm savunma bakanlığı birimlerini kapsarken, Huawei cihazlarının derhal bakanlık sunucularındaki bağlantısının kesilmesi istendi. 

    İspanya Savunma Bakanlığı yasağın gerekçelerini açıklamazken, kararın arkasında casusluk suçlamalarının olduğu iddia ediliyor. Yasağın yersiz olduğunu savunan Huawei tarafından ise "Huawei faaliyet gösterdiği son 30 yıl içerisinde 170'ten fazla ülkeyle iş yapmasına rağmen, hiçbir zaman siber güvenlik olayına karışmamıştır. Güvenlik şirketimizin en yüksek önceliğidir." şeklinde açıklama geldi.



    https://www.lainformacion.com/empresas/huawei-reaccion-prohibicion-uso-dispositivos-defensa-problemas-fiabilidad/6523398/ Yorum Yaz
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    Gözdehnde 37 dk. yeni yorumcu
    Hassas bilgilere hiç bir cihazdan erişim olmamalı zaten neden sadece Huawei ??
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    FatihAsl 39 dk.
    Huawei, Türkiyede yasaklanırsa AKP ye oy vermem. ABD ye alternatif ne varsa kabulumdür. bakınız "Zero Days"belgeseli
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    .BUTTERS STOTCH. 27 dk. FatihAsl
    ha normalde veriyorsun yani
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    smart1978 56 dk.
    DARISI Turkiye'ye ... Ama nedense sessizler! .... Yoksa ?
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