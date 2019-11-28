Huawei'ye bir yasak da İspanya'dan geldi

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Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ortasında kalan Huawei, bir darbe de İspanya'dan yedi. İspanya Savunma Bakanlığı, Huawei cihazlarının bakanlık içerisindeki özel bilgilere erişimini yasakladı.

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Yasak sadece savunma bakanlığı çalışanlarını kapsıyor

Huawei cihaz kullanan bakanlık çalışanlarını kapsayan yasak ile birlikte, e-postalar dahil bakanlık sunucularına gelen hiçbir veriye Huawei cihazlar üzerinden ulaşılmasına izin verilmiyor. Yasak tüm savunma bakanlığı birimlerini kapsarken, Huawei cihazlarının derhal bakanlık sunucularındaki bağlantısının kesilmesi istendi.

İspanya Savunma Bakanlığı yasağın gerekçelerini açıklamazken, kararın arkasında casusluk suçlamalarının olduğu iddia ediliyor. Yasağın yersiz olduğunu savunan Huawei tarafından ise "Huawei faaliyet gösterdiği son 30 yıl içerisinde 170'ten fazla ülkeyle iş yapmasına rağmen, hiçbir zaman siber güvenlik olayına karışmamıştır. Güvenlik şirketimizin en yüksek önceliğidir." şeklinde açıklama geldi.

https://www.lainformacion.com/empresas/huawei-reaccion-prohibicion-uso-dispositivos-defensa-problemas-fiabilidad/6523398/