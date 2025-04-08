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    Apple efsanesi Jony Ive, yapay zekâ girişimini OpenAI firmasına satıyor

    Apple efsanesi Jony Ive’ın yapay zekâ donanım girişimini satın almayı planlayan OpenAI, donanım ve yapay zekâ anlamında doğrudan Apple’a rakip oluyor.           
    OpenAI Tam Boyutta Gör
    Apple firmasının efsane tasarım şefi olarak uzun süre hizmet verdikten sonra görevi bırakan ve kendi tasarım ofisini hayata geçiren Jony Ive, bir süredir yapay zekâ alanına yatırım yapıyordu. Girişimi dolaylı da olsa eski şirketi Apple’a rakip olacak. 

    Jony Ive eski firmasına rakip oluyor

    Geçen yılın başlarında OpenAI patronu Sam Altman ile io Products adında bir girişim kuran Jony Ive, ev ve ofis kullanımına yönelik olarak sesli yapay zekâ asistanlarına odaklanmıştı. Bunların arasında ekranı olmayan bir yapay zekâ telefonu da vardı. 

    Çalışmalarında önemli aşamalar kaydeden girişimi kimseye kaptırmak istemeyen OpenAI, resmi olarak satın alım teklifi yapmaya hazırlanıyor. Firma ya girişimi tamamen satın alacak ya da bir ortaklık statüsü üzerinden gidilecek. OpenAI’ın 500 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. 

    iPhone projesinde çalışan eski Apple mühendislerini de kadrosunda barındıran io Products, OpenAI bünyesinde çalışmalarına devam edecek. Jony Ive ise mevcut LoveFrom tasarım stüdyosu ile ürün projelerine tasarım desteği sağlayacak. io Products yakın gelecekte iPhone ve Apple Intelligence gibi ürünlere doğrudan rakip olmayı planlıyor. 
     

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