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    OpenAI, Jony Ive'nin donanım şirketini 6,5 milyar dolara satın alıyor

    OpenAI, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve o dönemki ekip arkadaşları tarafından kurulan donanım şirketi io’yu satın alıyor. İşte detaylar...                   

    OpenAI, Jony Ive'nin şirketini 6,5 milyar dolara satın alıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ve o dönemki ekip arkadaşları Scott Cannon, Evans Hankey ve Tang Tan tarafından kurulan donanım şirketi io’yu satın alıyor.

    Jony Ive bu satın almayla birlikte OpenAI’ye katılmayacak ve kendi tasarım firması LoveFrom bağımsızlığını koruyacak. Ancak LoveFrom, yazılım da dahil olmak üzere OpenAI’nin tüm tasarımlarını üstlenecek. Bloomberg’in haberine göre anlaşmanın değeri yaklaşık 6.5 milyar dolar.

    Satın almanın bir parçası olarak yaklaşık 55 donanım mühendisi, yazılım geliştiricisi ve üretim uzmanı OpenAI'ye katılacak. Bunlara Cannon, Hankey ve Tan da dahil. Satın alma sonrası geliştirilecek olan ilk ürünlerin 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Altman ile LoveFrom'un iki yıldır birlikte çalıştığı ve kulaklık ve kameralı cihazlar gibi seçenekleri değerlendirdikleri ifade ediliyor.

    Yenilikçi ürünler geliştirecekler

    Bloomberg’e konuşan Ive, Humane Pin ve Rabbit R1 gibi bazı AI donanımlarını "çok kötü ürünler" olarak tanımlayarak, “Ürünlerde yeni düşünce biçimleri eksik” dedi. OpenAI CEO’su Sam Altman ise, "Akıllı telefonun dizüstü bilgisayarı ortadan kaldırmadığı gibi, ilk işimizin de akıllı telefonu ortadan kaldıracağını düşünmüyorum. Tamamen yeni bir şey olacak" dedi.

    Yapay zekanın olağanüstü bir teknoloji olduğunu söyleyen Altman, "Ancak gerçekten güçlü araçlar geliştirmek, teknolojiyi, tasarımı ve insanları derinlemesine anlamayı bir araya getirmeyi gerektirir. Bunu Jony ve ekibi kadar iyi yapan başka kimse yok. Her sürece gösterdikleri özen inanılmaz” ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://openai.com/sam-and-jony/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-21/openai-to-buy-apple-veteran-jony-ive-s-ai-device-startup-in-6-5-billion-deal?srnd=undefined&embedded-checkout=true
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