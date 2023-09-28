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    “Yapay zekanın iPhone’u” için ayrıntılar netleşiyor

    Eski Apple tasarım şefi efsanevi Jony Ive, OpenAI'den Sam Altman ile bir yapay zeka aygıtı üzerinde çalışıyor. Şimdi ise donanımdan yapay zekanın iPhone'u olarak bahsediliyor.
    “Yapay zekanın iPhone’u” için ayrıntılar netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın eski baş tasarım sorumlusu Jony Ive ve ChatGPT yaratıcısı OpenAI CEO'su Sam Altman'ın, belirtilmemiş bir yapay zeka "donanım cihazı" oluşturmak bir araya geleceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu bilgiler daha fazla ayrıntıyla birlikte netleşmeye başladı. Son bilgilere göre Softbank CEO'su Masayoshi Son'un 1 milyar dolardan fazla fon sağladığı bu proje, yapay zeka ile etkileşim kurmanın daha doğal bir yolunu yaratmayı hedefliyor.

    Yapay zeka etkileşiminde atılım olabilir

    Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'ın, Softbank CEO'su Masayoshi Son'dan aldığı 1 milyar doların üzerindeki fonun desteğiyle "yapay zekanın iPhone'unu" inşa etmek için OpenAI ile görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin ilk tüketici cihazını geliştirmek için Ive'ın tasarım firması LoveFrom'u kullanmak istiyor ve ikili bu fikir üzerinde beyin fırtınası yapıyor.

    Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Ive ve Altman, yapay zeka ile etkileşim için "daha doğal ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi" sağlayan bir cihaz yaratmayı hedefliyor. kilinin, ilk iPhone'daki dokunmatik ekran teknolojisinin mobil internetle etkileşimimizde nasıl devrim yarattığından ilham aldıkları belirtiliyor. Aynı zamanda Masayoshi Son'un bu proje için fon teklif ettiği ve çip tasarım şirketi Arm'ın (Son'un yüzde 90 hissesine sahip olduğu) merkezi bir rol oynaması için bastırdığı bildiriliyor.

    Kaynaklara göre OpenAI ile yürütülen proje, Ive'ın ekranlara daha az bağımlı olan interaktif bir bilgisayar cihazı yaratılmasına yardımcı olmasını sağlayabilir. Altman, eski Apple çalışanları tarafından kurulan ve akıllı telefonların yerini almak üzere tasarlanmış ekransız giyilebilir bir yapay zeka cihazı geliştiren Humane adlı donanım ve yazılım girişimine yaptığı yatırımlar sayesinde bu konuda zaten bir deneyime sahip.

    Altman, Ive ve Son'ın projesi henüz emekleme aşamasında ve cihaz için birkaç farklı fikir halen değerlendiriliyor. Dolayısıyla tasarım düzeyinde bir fikirde anlaşma sağlanmış değil ve projeyi çevreleyen ayrıntılar zayıf olsa da, görüşmelerin "ciddi" olduğu söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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