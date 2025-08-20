Japonya, Türkiye’den SİHA satın almayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tokyo hükümeti, modern savaş koşullarına uygun savunma yeteneklerini güçlendirme çabalarına hız vermiş durumda. Japonya medyasına göre ülke, Ukrayna’daki savaş testinden başarıyla geçen Türk yapımı insansız hava araçlarını (SİHA) satın almayı değerlendiriyor.

Japon savunma bakanı Türkiye’de

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani, geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ankara’da bir araya geldi. Bakanlar, Millî Savunma Bakanlığı’nda askerî törenle karşılandıktan sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti. Görüşmede savunma iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Nakatani, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Japonya’da Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135. yıl dönümü ve İran-Irak savaşında Japonların kurtarılması gibi tarihi olaylara atıfta bulunarak iki ülke arasındaki güçlü bağları vurguladı.

Türk SİHA’ları Japon radarında

Ziyaret programı kapsamında Salı günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TUSAŞ) ziyaret eden Nakatani, Çarşamba günü İstanbul’da Baykar tesislerini ve diğer savunma şirketlerini ziyaret edecek. Bu ziyaretler sırasında özellikle Bayraktar TB2 ve TB3 modelleri ile Anka insansız hava araçları gündeme gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB2, 27 saatlik kesintisiz uçuş kapasitesine ve gelişmiş istihbarat toplama yeteneklerine sahip bir SİHA olarak öne çıkıyor. 2020 Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’a avantaj sağlayan TB2, Ukrayna ve Katar tarafından da aktif olarak kullanıldı. TB2, ABD yapımı MQ-9B SeaGuardian gibi sistemlere kıyasla çok daha uygun maliyetli; her bir Bayraktar TB2’nin fiyatı yaklaşık 5 milyon dolar iken, ABD’den alınan MQ-9B’ler 12 milyar yen ($81 milyon) civarında.

Bir sonraki model olan Bayraktar TB3, gelişmiş kalkış ve iniş performansı ile uçak gemileri gibi platformlarda görev yapabilecek. Türkiye’nin bir diğer önde gelen SİHA’sı Anka, otomatik uçuş yeteneğiyle dikkat çekiyor ve platform, Malezya ile Endonezya tarafından tercih edildi.

ABD, İngiltere ve Avustralya da yarışta

Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 mali yılı bütçe taleplerine dron alım planlarını dahil etmeyi planlıyor. ABD, İngiltere ve Avustralya yapımı dronlar da değerlendirme kapsamına alınacak.

Japonya Savunma Bakanlığı, 2026 mali yılı bütçesinden 200 milyar yen (yaklaşık 1,4 milyar dolar) ayırarak insansız hava araçlarını hızlıca envantere katmayı planlıyor. Tokyo’nun toplam 8,8 trilyon yenlik rekor bütçe talebinde dronlara yönelik yatırımlar öne çıkıyor. Hedef, 2027 mali yılı sonuna kadar hava, deniz ve sualtı dronlarını Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ne kazandırmak.

Japonya, SİHA’ları hem deniz ve hava gözetimi hem de hava sahası ihlallerine hızlı müdahale için kullanmayı planlıyor. Bugüne kadar ülke genelinde kullanılan dronlar devriye, keşif ve afet bilgisi toplama görevlerinde değerlendirildi. 2025 mali yılı bütçesi ile ilk kez taarruz SİHA’larının edinilmesine karar verildi.

