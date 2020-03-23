Jüpiter'i tüm ihtişamıyla gösteren bu inanılmaz fotoğrafa bir göz atın

Tam Boyutta Gör

NASA'nın 2016 yılında Jüpiter'in yörüngesine yerleştirdiği Juno sondası, Dünya'ya büyüleyici fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Uzay aracı bu sefer de gaz devini tüm ihtişamıyla gözler önüne seren büyüleyici bir kare yakaladı.

Fotoğrafın 17 Şubat 2020 tarihinde Juno uzay aracının Junocam isimli kamerasıyla çekildiği belirtiliyor. Büyüleyici bir görüntü sunan kare, dört farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. NASA'da görev yapan yazılım mühendisi Kevin M. Gill, fotoğrafları birleştirip mavi-yeşil-kırmızı filtrelerle işleyerek yukarıdaki tam görüntüyü ortaya çıkarmış.

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NASA'nın ifadelerine göre Juno bu görüntüyü yakaladığında Jüpiter'in bulutlarından 50 bin ila 100 bin kilometre arasında değişen yüksekliklerde yer alıyordu. Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Juno'nun yakaladığı tüm Jüpiter fotoğrafları halka açık bir şekilde bu adreste yayınlıyor. Fotoğrafların orijinallerine göz atabilir ve Kevin M. Gill gibi sizler de görsel işleme yeteneklerinizi konuşturabilirsiniz.

Jüpiter'e 5 bin kilometre kadar yaklaşıyor

NASA'nın 1 milyar dolar bütçeli uzay araştırma programı New Frontiers kapsamında 2011 yılında uzaya fırlatılan Juno, 5 yıllık dev uzay yolculuğunun ardından 4 Temmuz 2016 günü Jüpiter'in yörüngesine oturmuştu. O günden bu yana Güneş Sistemimizin en büyük ve en tehlikeli gezegeni etrafında çalışmalar yapan uzay aracı, özellikle de her 53 günde bir gerçekleştirdiği yakın geçişler sırasında inanılmaz değerli veriler topluyor.



Bu yakın geçişler sırasında gezegenin bulutlarına 5 bin kilometre kadar yaklaşan Juno, bir yandan gönderdiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülerken diğer bir taraftan ise topladığı bilimsel veriler sayesinde Jüpiter'i daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

Juno'nun gönderdiği büyüleyici fotoğraflardan bazıları:

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA23801

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