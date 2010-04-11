JVC'den 1080p kayıt yapabilen yeni kamera: HD Everio GZ-HM1

Japon elektronik devi JVC, 1080p video kaydı yapabilen yeni kamerasını duyurdu. HD Everio serisi altında hazırlanan GZ-HM1 isimli yeni kamera, geri aydınlatmalı CMOS sensör kullanıyor. 10 megapiksel çözünürlüğünde görüntü çekimi ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kamera, Konica Minolta üretimi lens kullanıyor. 10x optik yakınlaştırma yeteneğine ve ISO 6400 hassasiyetine sahip olan GZ-HM1'de, gelişmiş optik görüntü sabitleme teknolojisine yer verildiği de belirtiliyor.

Otomatik flash özelliğiyle donatılan HD Everio GZ-HM1'de depolama için 64GB kapasiteli entegre bellek birimi kullanılıyor. Daha fazla depolama alanı için SD/SDHC bellek kartı slotuna da sahip olan kameranın manuel kullanım özellikleriyle de iddialı olduğu belirtiliyor. Slow-motion görüntü deneyimi için 600 kare/saniye gibi yüksek çekim kabiliyetine de sahip olan kamera, sınıfının iddialı modelleri arasında yer alan JVC HD Everio GZ-HM1, Amerika'da 1200 dolar seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.