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JVC'den 1080p kayıt yapabilen yeni kamera: HD Everio GZ-HM1

9 yıl
18,9b
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7
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi JVC, 1080p video kaydı yapabilen yeni kamerasını duyurdu. HD Everio serisi altında hazırlanan GZ-HM1 isimli yeni kamera, geri aydınlatmalı CMOS sensör kullanıyor. 10 megapiksel çözünürlüğünde görüntü çekimi ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen kamera, Konica Minolta üretimi lens kullanıyor. 10x optik yakınlaştırma yeteneğine ve ISO 6400 hassasiyetine sahip olan GZ-HM1'de, gelişmiş optik görüntü sabitleme teknolojisine yer verildiği de belirtiliyor.
Otomatik flash özelliğiyle donatılan HD Everio GZ-HM1'de depolama için 64GB kapasiteli entegre bellek birimi kullanılıyor. Daha fazla depolama alanı için SD/SDHC bellek kartı slotuna da sahip olan kameranın manuel kullanım özellikleriyle de iddialı olduğu belirtiliyor. Slow-motion görüntü deneyimi için 600 kare/saniye gibi yüksek çekim kabiliyetine de sahip olan kamera, sınıfının iddialı modelleri arasında yer alan JVC HD Everio GZ-HM1, Amerika'da 1200 dolar seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

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DH Misafiri 6 yıl
10x zoom ne demek yaa, küçük fotoğraf makineleri bile o zoom u veriyor artık, bir video kamerada minimum 40x zoom olması gerekmez mi?
1 Yanıt Yanıtla
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izmirlibambam 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
10x zoom ne demek yaa, küçük fotoğraf makineleri bile o zoom u veriyor artık, bir video kamerada minimum 40x zoom olması gerekmez mi?

aga genellikle hd kameralarda 10x'i geçmiyor optik zum. 50-60x zum anca sd kameralarda oluyor.
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sgnr 9 yıl
Cmos çok sorunlu bir sensör hiç sevmiyorum rolling shutter olayını. 1200 vericeğine üstüne bişeylerini sat 3000 yap onu git pro kamera al.
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alito 9 yıl
JVC kamera üzerine gerçekten iyi bir markadır. profesyonel broadcast tv ekipmanlarıyla dünyanın en iyilerinden biridir zaten.
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xtreme55 9 yıl
600 kare/sn olayı gerçekten çok iyi, ancak hangi çözünürlükte bu kadar kare yakalayabildiği de önemli..
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Batuist 9 yıl
JVC kalitesi bu özellikleri ile o fiyatı kesinlikle hak eder...
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1963bursa 9 yıl
Geçen senenin fiyatıyla aynı, teknoloji tat vermiyor artık.
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