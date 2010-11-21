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K1NGP1N geri döndü: 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir sesi soluğu çıkmayan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli K1NGP1N, GeForce GTX 580 ile 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Çalışmalarına EVGA desteği ile devam eden K1NGP1N, Sıvı Azot kullanarak soğuttuğu Quad SLI konfigürasyonundaki 4 adet GeForce GTX 580'i, yine Sıvı Azot takviyeli iki adet Intel Xeon X5680 işlemcinin güç verdiği çift soketli EVGA Classified SR-2 anakart üzerinde 1070MHz GPU ve 4612MHz bellek hızlarında çalıştırarak elde ettiği 73524 puanlık 3DMark Vantage Performance skoru ile yeni rekorun sahibi oldu.

İşlemcilerin 5.29GHz'de çalıştırıldığı ve G.Skill Perfect Storm bellek kitinin kullanıldığı çalışmaya EVGA'nın 1200 Watt kapasiteli Classified güç kaynağının çifti eşlik etti. Quad SLI konfigürasyonunda dünya rekoru kıran K1NGP1N, tek kart skoru da yayınladı. 1296MHz GPU ve 5004MHz bellek hızlarına çıkarttığı GeForce GTX 580 ile 5.44GHz'de çalışan işlemcilerin güç verdiği sistem ile 42064 puanlık 3DMrk Vantage Performance skoruna imza atıldı.


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knnkpln 9 yıl
Bu adam 2 işlemciyle bozmuş kafayı.Ya şu rekoru tek işlemciyle kırsana ya
Bide şu ekran kartlarının haline bak mundar etmiş
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-Rusher- 9 yıl
dünyanın firması bu adama destek veriyordur daha ne olsun :)
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X-FI 9 yıl

knnkpln

Bu adam 2 işlemciyle bozmuş kafayı.Ya şu rekoru tek işlemciyle kırsana ya
Bide şu ekran kartlarının haline bak mundar etmiş



youtubedada var bunun gibiler
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Normandia_06 9 yıl
yaa bıraksın bu işleri adamın sponsoru var onun yaptıklarını herkes yapar
bu forumda o kadar çok kişi var ki onlarda bir sponsor bulsa anasını ağlatır K1NGP1N kim oluyormuş ! ''bir Türk dünyaya bedeldir'' bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır
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hapocod 9 yıl

ferhatonair

yaa bıraksın bu işleri adamın sponsoru var onun yaptıklarını herkes yapar
bu forumda o kadar çok kişi var ki onlarda bir sponsor bulsa anasını ağlatır K1NGP1N kim oluyormuş ! ''bir Türk dünyaya bedeldir'' bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır

ekran kartın varsa 3-5 tl ye potansiyometre ve avometre al yap görelim
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BehramX 9 yıl
hani lan golf oynayacaktın ne iş ?
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BERK BEY 9 yıl
vay kingpin vay herif yapıyor ya
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sentanoo 9 yıl
Yapacak tabiki adam görmüyormusunuz arkasında nvidia ve evga var..
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multeci 9 yıl
2 tane 6 çekirdek 32nm zeon varken fazla zorlanmaz tabi. bundan önceki rekoru tek i7 980x le kırmıştı elemanlar. aynı işlemcinin çiftini kullanıyor herif kırmaması anormal olurdu.
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H.E.B Sup 9 yıl
Nasada felan süper bilgisayar yokmu onlar kaç puan alıyor acaba :D
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TheDomino 9 yıl

EMRES754

Nasada felan süper bilgisayar yokmu onlar kaç puan alıyor acaba :D







Süper bilgisayar
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V1CT0RY 9 yıl
EMRES754

Nasada felan süper bilgisayar yokmu onlar kaç puan alıyor acaba :D







Hudson bir sorunumuz var; sıvı azot tükendi...


Adamlar uzaya yerleşecek yakında, napsınlar 3DMark puanını...
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BLACK PRINCE 9 yıl
pc bu haldeyken rekor kırsa ne olur kırmasa ne olur sadece 3 bilemedin 5 basamaklı bir sayı için geldiği hale bak günlük hayatımızda kullandığımız makınalara normal koşullarda bu hale getirilmeye çalışılsın madem o kadar rekor kırmak istiyorlar.Adamlar yapmış zaten üstünde su koy kaynasın,azot ver donsun iyide kaç dakika durabilir dayanabilir ???
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the_alien89 9 yıl
helal olsun adam yapıyor ya


ekran kartlarına taktığı şeyler ne mavi olanlar
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hapocod 9 yıl
En yüksek işlemci hızını da bu kişi yapmıştı yanılmıyorsam.
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Adamın mesleği bu helal olsun tebrikler.

Düşünsene Türkiye'de bu işi yapıyorsun. Kız istemeye gittiğin zaman, sorduklarında oğlumuz ne iş yapar ?
Overklok'çu bizim çocuk.
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