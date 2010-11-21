K1NGP1N geri döndü: 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli K1NGP1N, GeForce GTX 580 ile 3DMark Vantage'da yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Çalışmalarına EVGA desteği ile devam eden K1NGP1N, Sıvı Azot kullanarak soğuttuğu Quad SLI konfigürasyonundaki 4 adet GeForce GTX 580'i, yine Sıvı Azot takviyeli iki adet Intel Xeon X5680 işlemcinin güç verdiği çift soketli EVGA Classified SR-2 anakart üzerinde 1070MHz GPU ve 4612MHz bellek hızlarında çalıştırarak elde ettiği 73524 puanlık 3DMark Vantage Performance skoru ile yeni rekorun sahibi oldu.

İşlemcilerin 5.29GHz'de çalıştırıldığı ve G.Skill Perfect Storm bellek kitinin kullanıldığı çalışmaya EVGA'nın 1200 Watt kapasiteli Classified güç kaynağının çifti eşlik etti. Quad SLI konfigürasyonunda dünya rekoru kıran K1NGP1N, tek kart skoru da yayınladı. 1296MHz GPU ve 5004MHz bellek hızlarına çıkarttığı GeForce GTX 580 ile 5.44GHz'de çalışan işlemcilerin güç verdiği sistem ile 42064 puanlık 3DMrk Vantage Performance skoruna imza atıldı.