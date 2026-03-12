Kablolu kulaklıklar geri döndü: Satışlar yeniden artıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar akıllı telefonlardan kulaklık girişinin kaldırılmasıyla tarihe karışacağı düşünülen kablolu kulaklıklar, yeniden popüler olmaya başladı. Daha iyi ses kalitesi, basit kullanım ve teknolojiye karşı büyüyen tepki, bu eski teknolojiyi yeniden gündeme taşıyor.

2016 yılında iPhone 7 ile birlikte Apple’ın kulaklık girişini kaldırması, kablolu kulaklıkların sonunun geldiği şeklinde yorumlanmıştı. O dönem birçok kullanıcı Bluetooth kulaklıklara yönelirken, kablolu modeller giderek arka plana itildi. Ancak son dönemde bu trend tersine dönmeye başladı.

2026'da satışlar %20 arttı

Pazar araştırma şirketi Circana’nın perakende satış verileri de bu trendi doğruluyor. Beş yıl boyunca düşüş yaşayan kablolu kulaklık satışları, 2025 yılında yeniden büyümeye başladı. 2024’te 42 milyon dolarlık düşüş yaşayan kategori, 2025’te yüzde 3 artışla yaklaşık 15 milyon dolarlık büyüme kaydetti. Özellikle 2025’in ikinci yarısında ivme kazanan satışlar, Temmuz–Aralık döneminde yüzde 10 arttı. 2026’nın ilk altı haftasında ise kablolu kulaklık satış gelirleri yüzde 20 gibi dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Yükselişin sebepleri neler?

Bu geri dönüşün arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Öncelikle fiyat faktörü dikkat çekiyor. 2025 yılında kablolu kulaklıkların ortalama satış fiyatı yaklaşık 13 dolar seviyesindeyken, Bluetooth kulaklıkların ortalama fiyatı 99 dolara ulaştı. Elektronik ürün fiyatlarının gümrük tarifeleri ve diğer maliyet artışları nedeniyle yükselmesi, tüketicilerin daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmesine yol açıyor.

Uzmanlara göre diğer bir neden de ses kalitesi. Kulaklık inceleme sitesi SoundGuys’ın editörü Chris Thomas, kablolu kulaklıkların hala fiyat-performans açısından avantajlı olduğunu söylüyor. Kablosuz kulaklıklar gelişmiş olsa da özellikle orta segmentte aynı fiyata kablolu modeller daha iyi ses sunabiliyor. Ayrıca Bluetooth bağlantısında yaşanan kopma veya uyumluluk sorunları da kullanıcıları kablolu seçeneklere yöneltebiliyor.

Teknik nedenlerin yanında kültürel faktörler de bu dönüşte etkili görünüyor. Bazı kullanıcılar Bluetooth bağlantısının güvenilir olmamasından şikayet ederken, kablolu kulaklıklar sosyal medyada da bir moda aksesuarı haline gelmiş durumda.

Kablolu kulaklıkların özellikle gençler arasında nostaljik ve analog bir hava yarattığı da sıkça dile getiriliyor. Ünlü isimler arasında da kablolu kulaklık kullananların sayısı artıyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Robert Pattinson ve Lily-Rose Depp gibi isimlerin kablolu kulaklıklarla görüntülenmesi bu trendi daha görünür hale getirdi.

Bir diğer önemli etken ise nostalji trendi. Son yıllarda tüketiciler eski teknolojilere ve retro ürünlere yeniden ilgi göstermeye başladı. Örneğin 2025’te dijital kompakt fotoğraf makinelerinin satış hacmi yüzde 93 artış gösterdi. Aynı şekilde plak satışları büyümeye devam ederken, 1990’lar ve 2000’lerin başındaki popüler markalar olan Pokémon ve Furby lisanslı ürünlerde de artış gözlemlendi.

Ancak kablolu kulaklık kullanmak artık eskisi kadar kolay değil. Günümüzde birçok telefonda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmadığı için kullanıcıların adaptör kullanması gerekiyor. Bununla birlikte USB-C veya Lightning bağlantılı kablolu kulaklıklar da giderek yaygınlaşıyor.

Teknoloji dünyasında yenilikler hız kesmeden devam etse de bazen tüketicilerin ilgisini çeken ürünler en yeni olanlar değil, geçmişe nostalji hissettirenler olabiliyor. Kablolu kulaklıkların yeniden yükselişe geçmesi de bu eğilimin en güncel örneklerinden biri olarak görülüyor.

