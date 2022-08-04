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    USound ile kablosuz kulaklıklar küçülüyor

    USound tarafından geliştirilen yeni ses modülü tam kablosuz kulaklıkların ve ses işitme cihazlarının hem daha kompakt hem de daha performanslı hale gelmesini sağlıyor. 
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    kulaklık
    Tam Boyutta Gör

    Tam kablosuz kulaklık sınıfının tahminlerin ötesinde büyümesi ve kalabalık bir sektör haline gelmesi yonga üreticilerini de hareketlendirdi. USound firması daha küçük kulaklıkların önünü açacak bir tasarım geliştirdi.

    USound etkisi

    Elektro-mekanik mikro sistem hoparlörleri konusunda uzman firmalardan USound yeni ve daha küçük bir tasarım geliştirdiğini duyurdu. Bu yeni ses modülü tam kablosuz kulaklıkların ve işitme cihazlarının performansını arttıracak.

    Tasarımın iki yönlü versiyonu USound Canamara serisinden MEMS hoparlörünü dahil ediyor ve bir woofer gibi davranabiliyor. Diğer versiyon ise tam mesafe ultra kompakt bir modül. Üreticiler kulaklıklardaki hava çıkış boşluklarını optimize ederek farklı ses tecrübeleri sunabilecekler.

    Yeni modüller ses kalitesini ve performansını iyileştirirken kullanım sürelerini de uzatıyor. Firma modüllerin geliştirilmesi konusunda Çinli Luxshare-ICT ve AT&S ile iş birliği yapmış. Projenin ilk modülü Ganymede serisinden bir hoparlör ile hazırlanmış ve üreticilere sunulmuş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 2 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 5 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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