Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AirPods Pro'nun işitme koruma özelliği Türkiye'ye geliyor

    AirPods Pro'nun gürültülü ortamlarda işitmeyi korumak için geliştirilen sağlık özelliği Türkiye'ye geliyor. 15 Eylül'de yayınlanacak iOS 26 güncellemesiyle kullanıma sunulacak.

    AirPods Pro 2 & 3 İşitme Koruma özelliği Türkiye Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen yıl AirPods Pro 2 için işitme koruması, işitme testi ve işitme cihazını tek bir cihazda birleştiren işitme sağlığı deneyimini tanıtmıştı. Kullanıcıların yüksek çevre gürültüsüne maruz kalmasını en aza indirmek için tasarlanan Aktif İşitme Koruması özelliği, yakında sunulacak iOS 26 güncellemesiyle Türkiye’de de kullanılabilecek.

    İşitme Koruması özelliğiyle AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3, kullanıcıların yüksek seslere maruz kalmalarını azaltarak gürültülü ortamlarda işitme duyularını korumalarına yardımcı oluyor. Bu özellik açıldığında kulaklık, medya oynatma ses seviyesini maksimum 82 dBA ile sınırlıyor.

    Apple, Şeffaf modun 11-15 desibel azaltma (veya düşürülen ses miktarı) sağladığını söylüyor. Bu modun konser ve spor karşılaşmalarında kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtiyor. Şehir trafiğinde veya toplu taşımada kullanılması önerilen Uyarlanabilir mod, 25-29 dB azaltma sağlıyor. Gürültü Engelleme modu ise 25-30 dB azaltma sağlıyor.

    Ayarlar’da AirPods’a dokunup İşitme Koruması'nı seçip "EN 352 Koruması” (Avrupa işitme koruma standardı) açılarak İşitme Koruma özelliği etkinleştirilebiliyor ve tüm dinleme modlarında çalışıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rileptid kafa yapar mı suzuki baleno kronik sorunlar resimli kelime bulmaca aselsan hangi mühendisleri alıyor elektrikli bisiklet hız arttırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum