AirPods Pro'nun işitme koruma özelliği Türkiye'ye geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, geçen yıl AirPods Pro 2 için işitme koruması, işitme testi ve işitme cihazını tek bir cihazda birleştiren işitme sağlığı deneyimini tanıtmıştı. Kullanıcıların yüksek çevre gürültüsüne maruz kalmasını en aza indirmek için tasarlanan Aktif İşitme Koruması özelliği, yakında sunulacak iOS 26 güncellemesiyle Türkiye’de de kullanılabilecek.

İşitme Koruması özelliğiyle AirPods Pro 2 ve AirPods Pro 3, kullanıcıların yüksek seslere maruz kalmalarını azaltarak gürültülü ortamlarda işitme duyularını korumalarına yardımcı oluyor. Bu özellik açıldığında kulaklık, medya oynatma ses seviyesini maksimum 82 dBA ile sınırlıyor.

Apple, Şeffaf modun 11-15 desibel azaltma (veya düşürülen ses miktarı) sağladığını söylüyor. Bu modun konser ve spor karşılaşmalarında kullanılmasının daha uygun olduğunu belirtiyor. Şehir trafiğinde veya toplu taşımada kullanılması önerilen Uyarlanabilir mod, 25-29 dB azaltma sağlıyor. Gürültü Engelleme modu ise 25-30 dB azaltma sağlıyor.

Ayarlar’da AirPods’a dokunup İşitme Koruması'nı seçip "EN 352 Koruması” (Avrupa işitme koruma standardı) açılarak İşitme Koruma özelliği etkinleştirilebiliyor ve tüm dinleme modlarında çalışıyor.

