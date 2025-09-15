Giriş
    iOS 26, AirPods Pro ve AirPods 4'e yeni özellikler getiriyor

    Apple, iPhone'lar için büyük güncellemeyi yayınladı. iOS 26 sürümü, AirPods Pro 2, AirPods 4 veya yeni AirPods Pro 3'e kullanışlı özellikler getiriyor.          

    airpods pro 2 & airpods 4 ios 26 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 yazılımlarıyla birlikte AirPods’lar için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yazılım sürümü 8A356 oldu ve birçok yeni özellik kullanıma sunuldu.

    AirPods Pro ve AirPods 4'e gelen yeni özellikler

    • Uykuda otomatik duraklatma
    • Pil şarj bildirimleri
    • CarPlay için otomatik geçiş
    • Canlı Çeviri
    • Stüdyo kalitesinde ses kaydı
    • Kamera kumandası
    • Aramalarda gelişmiş ses kalitesi

    Apple'ın yeni yazılım güncellemeleriyle AirPods Pro 2 ve ‌AirPods 4‌, telefon görüşmeleri ve görüntülü görüşmeler için daha iyi ses kalitesi ve röportajlar, podcast'ler, videolar için stüdyo kalitesinde ses kaydı desteği sunuyor. AirPods'u, Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için kamera kumandası olarak kullanma seçeneği geldi ve artık müzik dinlerken uykuya daldığınızda AirPods'un sesi durdurmasını sağlayabiliyorsunuz. AirPods’un pili azaldığında artık şarj hatırlatıcısı çıkıyor. ANC özellikli ‌AirPods 4‌ ve AirPods Pro 2’ye Canlı Çeviri özelliği de geldi.

    Tüm bu özellikler, 19 Eylül Cuma günü ön satışa sunulacak yeni AirPods Pro 3’te de kullanılabilecek.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2025/09/new-versions-of-apples-software-platforms-are-now-available/ https://9to5mac.com/2025/09/15/airpods-just-got-these-brand-new-features-in-ios-26/
