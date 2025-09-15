iOS 26, AirPods Pro ve AirPods 4'e yeni özellikler getiriyor

AirPods Pro ve AirPods 4'e gelen yeni özellikler
- Uykuda otomatik duraklatma
- Pil şarj bildirimleri
- CarPlay için otomatik geçiş
- Canlı Çeviri
- Stüdyo kalitesinde ses kaydı
- Kamera kumandası
- Aramalarda gelişmiş ses kalitesi
Apple'ın yeni yazılım güncellemeleriyle AirPods Pro 2 ve AirPods 4, telefon görüşmeleri ve görüntülü görüşmeler için daha iyi ses kalitesi ve röportajlar, podcast'ler, videolar için stüdyo kalitesinde ses kaydı desteği sunuyor. AirPods'u, Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için kamera kumandası olarak kullanma seçeneği geldi ve artık müzik dinlerken uykuya daldığınızda AirPods'un sesi durdurmasını sağlayabiliyorsunuz. AirPods’un pili azaldığında artık şarj hatırlatıcısı çıkıyor. ANC özellikli AirPods 4 ve AirPods Pro 2’ye Canlı Çeviri özelliği de geldi.
Tüm bu özellikler, 19 Eylül Cuma günü ön satışa sunulacak yeni AirPods Pro 3'te de kullanılabilecek.Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2025/09/new-versions-of-apples-software-platforms-are-now-available/ https://9to5mac.com/2025/09/15/airpods-just-got-these-brand-new-features-in-ios-26/
hayret vagbotlar çamur atmamış...