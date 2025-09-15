iOS 26, AirPods Pro ve AirPods 4'e yeni özellikler getiriyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve macOS 26 yazılımlarıyla birlikte AirPods’lar için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için yazılım sürümü 8A356 oldu ve birçok yeni özellik kullanıma sunuldu.

AirPods Pro ve AirPods 4'e gelen yeni özellikler

Uykuda otomatik duraklatma

Pil şarj bildirimleri

CarPlay için otomatik geçiş

Canlı Çeviri

Stüdyo kalitesinde ses kaydı

Kamera kumandası

Aramalarda gelişmiş ses kalitesi

Apple'ın yeni yazılım güncellemeleriyle AirPods Pro 2 ve ‌AirPods 4‌, telefon görüşmeleri ve görüntülü görüşmeler için daha iyi ses kalitesi ve röportajlar, podcast'ler, videolar için stüdyo kalitesinde ses kaydı desteği sunuyor. AirPods'u, Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya video kaydı başlatmak için kamera kumandası olarak kullanma seçeneği geldi ve artık müzik dinlerken uykuya daldığınızda AirPods'un sesi durdurmasını sağlayabiliyorsunuz. AirPods’un pili azaldığında artık şarj hatırlatıcısı çıkıyor. ANC özellikli ‌AirPods 4‌ ve AirPods Pro 2’ye Canlı Çeviri özelliği de geldi.

Tüm bu özellikler, 19 Eylül Cuma günü ön satışa sunulacak yeni AirPods Pro 3’te de kullanılabilecek.

