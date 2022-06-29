Sony INZONE oyuncu kulaklıkları tanıtıldı

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Bugüne kadar oyuncu dünyasında PlayStation markasının dışına pek çıkmamayı tercih eden Sony, bu hafta yeni bir maceraya başlıyor. INZONE olarak duyurulan oyuncu markası monitörler ve kulaklıklarla geliyor.

Sony INZONE H9, H7 ve H3 kulaklıklar

Sony INZONE H9 kablosuz kulaklık modeli 360 derecelik mekansal ses ve akustiği optimize eden gelişmiş teknoloji ile hassas hedef tespiti, rahat bir kafa bandı ve kulak yastıkları ile saatlerce rahat oyun deneyimi sunabiliyor. Gürültü engelleme ve ortam sesi modları da olan kulaklık 32 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 1 saate yakın oyun süresi elde ediliyor. Fiyatı 300$.

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Sony INZONE H7 kablosuz kulaklık modeli gürültü engelleme özelliği olmadan geliyor. Kullanım süresi ise 40 saate ulaşabiliyor. Sony INZONE H7 için 230$ fiyat etiketi mevcut. Son olarak Sony INZONE H3 modeli ise kablolu ve gürültü engelleme mevcut değil. Fiyatı 100$ olacak.

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