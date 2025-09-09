Giriş
    Apple AirPods Pro 3 tanıtıldı: Kulaktan sağlık takibi yapıyor!

    Apple yeni kulaklığı AirPods Pro 3'ü tanıttı. AirPods Pro 3, kulaktan sağlık takibi, 4 kat daha iyi ANC ve gelişmiş ses kalitesi ile dikkat çekiyor. AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    AirPods Pro 3 tanıtıldı: AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple AirPods Pro serisi 3 yılın ardından yenilendi. AirPods Pro 3 bugünkü Apple lansmanında tanıtıldı. AirPods Pro 3 ile ses kalitesi iyileştirildi, tasarım yenilendi ve sağlık takibi özellikleri eklendi.

    AirPods Pro 3 ile gelen yenilikler neler?

    AirPods Pro 3’ün en büyük yeniliği sağlık takibi özellikleri oldu. Kulaklık üzerindeki sensörler sayesinde vücudunuzla ilgili çeşitli sağlık verileri takip ediyor ve Sağlık uygulamasıyla paylaşıyor. Akıllı saate ihtiyaç duymadan AirPods Pro 3 ile kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz.

    Kalp atış hızı ölçere ek olarak kan akışındaki ışık emilimini ölçmek için saniyede 256 kez atımlı görünmez kızılötesi ışık yayan özel bir fotopletismografi (PPG) sensörüne sahip. AirPods Pro ivmeölçerleri, jiroskop, GPS ve iPhone'daki yeni bir cihaz içi yapay zeka modeliyle birleştirilen sensör füzyonu sayesinde 50'ye kadar farklı egzersiz türünü detaylı şekilde analiz ediyor.

    AirPods Pro 3 tanıtıldı: AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    AirPods Pro 3, AirPods Pro 1'e kıyasla 4 kat daha iyi, AirPods 2'ye kıyasla 2 kat daha iyigürültü engelleme yapıyor. Apple bunun dünyadaki en iyi gürültü engelleme performansı olduğunu söylüyor.

    Kulaklığın tasarımında ufak güncelleme yapıldı. Yeni tasarım kulağa daha iyi oturmasını sağlarken, koşu esnasında düşmeleri engelliyor. Ayrıca kulaklık içerideki hava akışı iyileştirilmiş. Bu da daha konforlu bir deneyim sunuyor. Suya ve toza karşı IP57 seviyesinde dayanıklılık gösteriyor.

    AirPods Pro 3’te önceki modelde olduğu gibi H2 çip kullanılıyor. H3 çipe geçilmesi bekleniyordu ancak böyle bir değişiklik olmadı. Kulaklığın kutusunda U1 çip yerine artık U2 çip kullanılıyor. Bu da "Cihazımı Bul" özelliği ile kulaklığın kutusunu bulmak istediğinizde daha hassas konumlandırma ile kutuya ulaşmanızı sağlayacak. Bluetooth 5.4 desteği mevcut değil, Bluetooth 5.3 ile geliyor.

    AirPods Pro 3 tanıtıldı: AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Yeni AirPods ile birlikte bas kalitesinde önemli bir artış bizi bekliyor. Apple’in ifadesine göre 2 kat daha güçlü baslar elde ediliyor.

    AirPods ayrıca Apple Intelligence ile canlı çeviri yapabiliyor. Konuşan iki kişide AirPods Pro 3 olması durumunda çeviri daha hızlı ve anlık bir şekilde oluyor. Canlı çeviri özelliği AirPods Pro 3'ün yanı sıra AirPods 4 ve AirPods Pro 2 modellerinde de kullanıma sunulacak. İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca dillerini destekleyecek.

    AirPods Pro 3 tanıtıldı: AirPods Pro 3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    AirPods Pro 3 batarya süresi

    AirPods Pro 3, ANC açıkken 8 saat, şeffaf modda ise 10 saate kadar kesintisiz kullanım sunacak. AirPods Pro 2'de 6 saat kullanım sunuyordu. Pro 3, şarj kutusuyla 24 saate kadar müzik oynatacak.

    AirPods Pro 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    AirPods Pro 3, 13.999 TL fiyatı ile 26 Eylül'de satışa sunulacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

