Yeni bir araştırma, su tüketiminin sağlık ile olan ilişkisini yanıtladı

Günlük su ihtiyacı nasıl belirlenir?
ABD Ulusal Tıp Akademisi'nin önerilerine göre, 19-30 yaş arası erkekler için günlük yaklaşık 3 litre, kadınlar için ise 2.1 litre sıvı alımı tavsiye edilmektedir. Araştırma ekibi ise su tüketiminin artırılmasının çeşitli sağlık sorunları üzerindeki etkilerini inceleyen randomize klinik çalışmaları detaylı bir şekilde analiz etti. Araştırma sonuçları da su tüketiminin kilo kontrolü üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Üç farklı çalışmada, yemeklerden önce günde 1.5 litre su içen aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin, kontrol gruplarına kıyasla yüzde 44 ila yüzde 100 arasında daha fazla kilo kaybı yaşadığı tespit edildi.
İdrar yolu enfeksiyonları konusunda yapılan araştırmalar ise umut verici sonuçlar ortaya koydu. Tekrarlayan bu enfeksiyon sorunu yaşayan premenopozal kadınlarda günlük su tüketiminin 1.5 litre artırılması, enfeksiyon ataklarının sayısında azalma ve antibiyotik kullanımında düşüş sağladı. Ayrıca böbrek taşı oluşumu riskinin azaltılmasında su tüketiminin rolü dikkat çekmekte. Beş yıllık bir takip çalışmasında, günlük su alımını artıran hastaların böbrek taşı tekrarlama oranlarında yüzde 50'den fazla düşüş gözlemlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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