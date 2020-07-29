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    Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı

    Kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması için yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda kamu çalışanları, iş için WhatsApp vb. yabancı uygulamaları kullanamayacak.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı
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    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı.

    Yayımlanan rehberde, “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler ortaya konuldu. Bu başlıklar arasında en dikkat çekici olanı, WhatsApp ve benzeri yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımının yasaklanması oldu.

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    Rehberde, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine yerli mesajlaşma uygulamalarının kullanılması zorunluluk haline getirildi. Kamu personeli özel hayatında bu uygulamaları kullanmaya devam edebilecek. Ancak kurumsal işlemlerde yerli uygulamaları tercih etmek zorunda kalacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir. Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmamalıdır.

    Bu kapsamda bir dönem WhatsApp'a rakip olarak gösterilen PttMessenger uygulaması yeniden gündeme gelebilir. Turkcell tarafından geliştirilen BiP de WhatsApp ve Telegram'a alternatif olarak kullanılabilecek yerli uygulamalardan.



    https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-kamu-calisanlarina-whatsapp-yasagi-bu-programlar-kullanilacak-6270839 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    caneycaney (caney caney) 1 sa. en beğenilen
    ahahaha 2020 türkiyesinde sıradan bir gün
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    warchief46 (Mahmut ) 1 sa. biradam0000
    Yazılım bilginiz var mı hocam? Bu mesaja göre çok var gibi durmuyor da.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    biradam0000 1 sa. Theologist
    Sanki program da tamamen yerliymiş gibi. Python, Java, C, ..... kullanılarak yapıldı.
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    Yorumlar (41) Yorum Yaz Forumda Gör
    eyesil26 (engin yesil) 2 dk.
    Herkes yanında SEMAC taşısın :)
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    Jeopol 8 dk.
    Yeni önerecekleri şeyi kurmanızı tavsiye etmem. Aköcü olmayın sonra.



    Tabi outlooktan da vazgeçsin ilk önce
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    24lala 10 dk. (düzenlendi)
    ***************
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    metulen (mustafa mus) 9 dk.
    Bence geç bile kalındı. Devletin kendine ait şifrelenmiş bir platformu olmalı zaten. Bir çok kurumsal firmada da bilgi güvenliği açısından bu tarz uygulamalar kısıtlanıyor. Zaten boşa dememişler bir uygulama ücretsizse asıl ürün sizsinizdir diye.
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    azon-abros (Umut Alaçam) 12 dk.
    Signal Messenger kullanmak gayet yeterli olur. Özgür yazılım olduğu için kamu malı olarak görülebilir. Veriler şifreli olduğu için erişilemez
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    freedom77 12 dk.
    BIP sunucuları Hollanda’da değil mi ? Nasıl öneriliyor enteresan 🤔
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    Mholo (Mehmet Holo) 13 dk.
    Bence yerinde bir karar memur olarak işle özel hayatın ayrılmasını olumlu buluyorum inşallah kısa zamanda devletin ürettiği bir program memurlara sunulur da hem işlem resmiyet kazanır hem sözlü emir kayıt altına alınmış olur hem de resmî verilerin güvenliği sağlanmış olur
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    The Seven Deadly Sins 15 dk.
    çok doğru bir karar herkes yerli ve milli kullanmalı , yabancı sosyal medyalar türkiyede 0 vergi verıyorlar , benim gözümde çok geç bile kalındı
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    Tugrulgm456 22 dk.
    Bence mantıkli bir karar insanlar niye kızmış anlamadım kamu islerinde diyor özel hayatında kullanılamaz demiyor
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    EvHero 15 dk. Tugrulgm456
    Olay oraya doğru gidiyor adım adım zaten sorun bu, yoksa kamu çok sorun değil ..
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    EvHero 25 dk.
    Ülkede ne siyasi, ne düşünce, ne satınalma, ne ekonomik ne de insani özgürlük kalmadı.. Sadece devlete çalışan robot insanlar olduk çıktık.. Allah tan son demleri artık, ilk seçimde herşey değişecek. Bu millet özellikle de yeni kuşaklar hatta kendi çocukları bile nefret eder hale geldi bu zihniyetten!
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