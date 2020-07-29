Kamu çalışanlarının WhatsApp ve Telegram kullanması yasaklandı

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması amacıyla başlattığı çalışmayı tamamlayarak, “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” yayımladı.

Yayımlanan rehberde, “Yerli ve milli ürün kullanımının teşvik edilmesi”, “Mükerrer çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin üç seviyeli olacak şekilde derecelendirilmesi”, “Güvenlik tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığının denetlenebilmesi” gibi 12 başlıkta hedefler ortaya konuldu. Bu başlıklar arasında en dikkat çekici olanı, WhatsApp ve benzeri yabancı mesajlaşma uygulamalarının kullanımının yasaklanması oldu.

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Rehberde, WhatsApp ve Telegram gibi yabancı mesajlaşma uygulamaları yerine yerli mesajlaşma uygulamalarının kullanılması zorunluluk haline getirildi. Kamu personeli özel hayatında bu uygulamaları kullanmaya devam edebilecek. Ancak kurumsal işlemlerde yerli uygulamaları tercih etmek zorunda kalacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

”Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurt içinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir. Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmamalıdır.”

Bu kapsamda bir dönem WhatsApp'a rakip olarak gösterilen PttMessenger uygulaması yeniden gündeme gelebilir. Turkcell tarafından geliştirilen BiP de WhatsApp ve Telegram'a alternatif olarak kullanılabilecek yerli uygulamalardan.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-kamu-calisanlarina-whatsapp-yasagi-bu-programlar-kullanilacak-6270839

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