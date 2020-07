Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!

Tam Boyutta Gör

Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri adayları nihayet belli oldu. 20 Eylül Pazar günü sahiplerini bulacak 72. Emmy ödülleri öncesi Netflix, toplam adaylık sayısında zirveye oturdu.

Popüler çevrimiçi içerik servisinin 160 adaylık almayı başardığı listede 2. en çok aday çıkaran şirket ise HBO oldu. 107 adaylık almayı başaran şirketin törenlerdeki ağır topu ise Watchman dizisi oldu. Dizi, tek başına 26 adaylık alarak şimdiden önemli bir başarı elde etti. Netflix’in bu anlamdaki yıldızı ise Jason Bateman ve Laura Linney’in oynadığı Ozark oldu. Dizinin adaylık sayısı, 18 olarak dikkat çekti.

Tam Boyutta Gör

Çevrimiçi içerik sağlayıcılarının yeni oyuncusu Disney Plus ise bu yıl 19 adaylıkla listede kendine yer bulmayı başarırken, platformun parlayan yıldızı ise Star Wars evereninde geçen The Mandalorian oldu. The Mandalorian, en iyi dizi dâhil toplamda 15 adaylık almayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor"

İlginizi Çekebilir

2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Disney Plus’tan kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Apple TV Plus, bu yıl en iyi dizi kategorisinde bir aday çıkartamadı. 200 milyon dolar bütçeli The Morning Show’dan umutlu olan platform, dizi kapsamında ne yazık ki sadece oyuncu dallarında aday çıkarabildi. Apple TV Plus’ın toplam adaylık sayısı, 18 oldu.

Bir başka içerik sağlayıcısı Amazon Prime ise 30 adaylık alabilirken platformu sırtlayan dizi, The Marvelous Mrs. Maisel olarak kayıtlara geçti. Dizi, 20 adaylık aldı. Popüler platformlardan Hulu’nun adaylık sayısı 26 olarak açıklandı.

Bunu dışında aşağıdaki listede 72. Emmy Ödülleri Adaylarına göz atabilirsiniz:

En İyi Drama Dizisi

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Killing Eve (AMC)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

En İyi Komedi Dizisi

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Dead to Me (Netflix)

The Good Place (NBC)

Insecure (HBO)

The Kominsky Method (Netflix)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Schitt’s Creek (Pop TV)

What We Do in the Shadows (FX)

En İyi Mini Dizi

Little Fires Everywhere (Hulu)

Mrs. America (Hulu)

Unbelievable (Netflix)

Unorthodox (Netflix)

Watchmen (HBO)

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Olivia Colman – The Crown

Jodie Comer – Killing Eve

Laura Linney – Ozark

Sandra Oh – Killing Eve

Zendaya – Euphoria

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – The Morning Show

Brian Cox – Succession

Billy Porter – Pose

Jeremy Strong – Succession

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Cate Blanchett – Mrs. America

Regina King, Watchmen

Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Shira Haas – Unorthodox

Kerry Washington – Little Fires Everywhere

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Hugh Jackman – Bad Education

Jeremy Irons – Watchmen

Paul Mescal – Normal People

Jeremy Pope – Hollywood

Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Tracee Ellis Ross – Black-ish

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Linda Cardellini- Dead to Me

Catherine O’Hara- Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Ted Danson – The Good Place

Michael Douglas – The Kominsky Method

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Ramy Youssef – Ramy

Anthony Anderson – Black-ish

Don Cheadle – Black Monday

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama

Laura Dern – Big Little Lies

Meryl Streep – Big Little Lies

Helena Bonham Carter – The Crown

Samira Wiley – The Handmaid’s Tale

Fiona Shaw – Killing Eve

Julia Garner – Ozark

Sarah Snook – Succession

Thandie Newton – Westworld

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama

Giancarlo Esposito – Better Call Saul

Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale

Billy Crudup – The Morning Show

Mark Duplass – The Morning Show

Nicholas Braun – Succession

Kieran Culkin – Succession

Matthew Macfadyen – Succession

Jeffrey Wright – Westworld

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi

Betty Gilpin – GLOW

D’Arcy Carden – The Good Place

Yvonne Orji – Insecure

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Cecily Strong – Saturday Night Live

Annie Murphy – Schitt’s Creek

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Holland Taylor – Hollywood

Uzo Aduba – Mrs. America

Margo Martindale – Mrs. America

Tracey Ullman – Mrs. America

Toni Collette – Unbelievable

Jean Smart – Watchmen

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Dylan McDermott – Hollywood

Jim Parsons – Hollywood

Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend

Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen

Jovan Adepo – Watchmen

Louis Gossett Jr. – Watchmen

En İyi TV Filmi

American Son

Bad Education

Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

El Camino: A Breaking Bad Movie

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.