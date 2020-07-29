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    Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!

    Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen ve bu yıl 72.si düzenlenecek Emmy Ödül töreni adayları belli oldu. Netflix 160 adaylık alırken HBO'nun Watchman dizisi tek başına 26 adaylık aldı.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!
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    Televizyon dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Emmy Ödülleri adayları nihayet belli oldu. 20 Eylül Pazar günü sahiplerini bulacak 72. Emmy ödülleri öncesi Netflix, toplam adaylık sayısında zirveye oturdu.

    Popüler çevrimiçi içerik servisinin 160 adaylık almayı başardığı listede 2. en çok aday çıkaran şirket ise HBO oldu. 107 adaylık almayı başaran şirketin törenlerdeki ağır topu ise Watchman dizisi oldu. Dizi, tek başına 26 adaylık alarak şimdiden önemli bir başarı elde etti. Netflix’in bu anlamdaki yıldızı ise Jason Bateman ve Laura Linney’in oynadığı Ozark oldu. Dizinin adaylık sayısı, 18 olarak dikkat çekti.

    Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!
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    Çevrimiçi içerik sağlayıcılarının yeni oyuncusu Disney Plus ise bu yıl 19 adaylıkla listede kendine yer bulmayı başarırken, platformun parlayan yıldızı ise Star Wars evereninde geçen The Mandalorian oldu. The Mandalorian, en iyi dizi dâhil toplamda 15 adaylık almayı başardı.

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    Disney Plus’tan kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Apple TV Plus, bu yıl en iyi dizi kategorisinde bir aday çıkartamadı. 200 milyon dolar bütçeli The Morning Show’dan umutlu olan platform, dizi kapsamında ne yazık ki sadece oyuncu dallarında aday çıkarabildi. Apple TV Plus’ın toplam adaylık sayısı, 18 oldu.

    Emmy Ödüllerine Netflix damga vurdu: Tam 160 adaylık!
    Tam Boyutta Gör

    Bir başka içerik sağlayıcısı Amazon Prime ise 30 adaylık alabilirken platformu sırtlayan dizi, The Marvelous Mrs. Maisel olarak kayıtlara geçti. Dizi, 20 adaylık aldı. Popüler platformlardan Hulu’nun adaylık sayısı 26 olarak açıklandı.

    Bunu dışında aşağıdaki listede 72. Emmy Ödülleri Adaylarına göz atabilirsiniz:

    En İyi Drama Dizisi

    • Better Call Saul (AMC)
    • The Crown (Netflix)
    • The Handmaid’s Tale (Hulu)
    • Killing Eve (AMC)
    • The Mandalorian (Disney+)
    • Ozark (Netflix)
    • Stranger Things (Netflix)
    • Succession (HBO)

    En İyi Komedi Dizisi

    • Curb Your Enthusiasm (HBO)
    • Dead to Me (Netflix)
    • The Good Place (NBC)
    • Insecure (HBO)
    • The Kominsky Method (Netflix)
    • The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)
    • Schitt’s Creek (Pop TV)
    • What We Do in the Shadows (FX)

    En İyi Mini Dizi

    • Little Fires Everywhere (Hulu)
    • Mrs. America (Hulu)
    • Unbelievable (Netflix)
    • Unorthodox (Netflix)
    • Watchmen (HBO)

    En İyi Kadın Oyuncu – Drama

    • Jennifer Aniston – The Morning Show
    • Olivia Colman – The Crown
    • Jodie Comer – Killing Eve
    • Laura Linney – Ozark
    • Sandra Oh – Killing Eve
    • Zendaya – Euphoria

    En İyi Erkek Oyuncu – Drama

    • Jason Bateman – Ozark
    • Sterling K. Brown – This Is Us
    • Steve Carell – The Morning Show
    • Brian Cox – Succession
    • Billy Porter – Pose
    • Jeremy Strong – Succession

    En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

    • Cate Blanchett – Mrs. America
    • Regina King, Watchmen
    • Octavia Spencer, Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker
    • Shira Haas – Unorthodox
    • Kerry Washington – Little Fires Everywhere

    En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

    • Hugh Jackman – Bad Education
    • Jeremy Irons – Watchmen
    • Paul Mescal – Normal People
    • Jeremy Pope – Hollywood
    • Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

    En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

    • Tracee Ellis Ross – Black-ish
    • Christina Applegate – Dead to Me
    • Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
    • Linda Cardellini-  Dead to Me
    • Catherine O’Hara-  Schitt’s Creek
    • Issa Rae – Insecure

    En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

    • Ted Danson – The Good Place
    • Michael Douglas – The Kominsky Method
    • Eugene Levy – Schitt’s Creek
    • Ramy Youssef – Ramy
    • Anthony Anderson – Black-ish
    • Don Cheadle – Black Monday

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama

    • Laura Dern – Big Little Lies
    • Meryl Streep – Big Little Lies
    • Helena Bonham Carter – The Crown
    • Samira Wiley – The Handmaid’s Tale
    • Fiona Shaw – Killing Eve
    • Julia Garner – Ozark
    • Sarah Snook – Succession
    • Thandie Newton – Westworld

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama

    • Giancarlo Esposito – Better Call Saul
    • Bradley Whitford – The Handmaid’s Tale
    • Billy Crudup – The Morning Show
    • Mark Duplass – The Morning Show
    • Nicholas Braun – Succession
    • Kieran Culkin – Succession
    • Matthew Macfadyen – Succession
    • Jeffrey Wright – Westworld

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi

    • Betty Gilpin – GLOW
    • D’Arcy Carden – The Good Place
    • Yvonne Orji – Insecure
    • Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
    • Marin Hinkle – The Marvelous Mrs. Maisel
    • Kate McKinnon – Saturday Night Live
    • Cecily Strong – Saturday Night Live
    • Annie Murphy – Schitt’s Creek

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

    • Holland Taylor – Hollywood
    • Uzo Aduba – Mrs. America
    • Margo Martindale – Mrs. America
    • Tracey Ullman – Mrs. America
    • Toni Collette – Unbelievable
    • Jean Smart – Watchmen

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

    • Dylan McDermott – Hollywood
    • Jim Parsons – Hollywood
    • Titus Burgess – Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend
    • Yahya Abdul-Mateen II – Watchmen
    • Jovan Adepo – Watchmen
    • Louis Gossett Jr. – Watchmen

    En İyi TV Filmi

    • American Son

    • Bad Education

    • Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones

    • El Camino: A Breaking Bad Movie

    • Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/netflix-scores-record-160-emmy-nominations-and-disney-plus-notches-its-first-nods/ https://www.nytimes.com/2020/07/28/arts/television/emmy-nominations.html https://onedio.com/haber/watchmen-26-adaylik-ile-zirvede-72-emmy-odulleri-adaylari-belli-oldu-912823 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Alqu 39 sn.
    Netflixde sadece eşcinseller var hedelö hodolo.

    Makarna ve çay ile.



    Ne kadar kaliteli bir platform olduğunu kanıtlamaya devam eden netflixin cüzi rakamla bize sunduğu sanat sinema zevkine Teşekkür ederim.
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