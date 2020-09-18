Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi

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Mikro boyutlarda iğne içeren yamalar kısa zaman önce hayatımıza girmiş ve medikal alanlar başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaya başlanmıştı. Şimdi ise Japon bilim insanları kan glukoz düzeyini ölçebilen yama geliştirdi.

Genel olarak mikro iğne içeren yamalar bünyesinde bir dizi iğne barındırıyor. Bahsi geçen iğneler yama vücuda uygulandığında derinin dış katmanına acısız bir şekilde penetre oluyor ve interstisyel sıvı iğnelerin içerisine doluyor, böylece interstisyel sıvı incelenebiliyor.

University of Tokyo

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University of Tokyo kurumu araştırmacıları biyolojik olarak bozunabilen polimerden küçük mikro iğneler meydana getirdi. Üretilen mikro iğnelerin altına ise kağıt tabaka kaplandı, böylce interstisyel sıvının kağıt tabakaya ulaşması sağlandı.

Daha sonra araştırma ekibi kağıt kaplamaya glukoz sensitif yani glukozu tespit edebilen başka bir kağıt tabaka ilave etti. Yapılan çalışmalarda yeni yama glukoz içeren agaroz jel üzerinde test edildi ve sonuçlara göre yeni yama sıvıyı başarılı bir şekilde kağıt tabakaya doğru çekip glukoz kağıdının renk değiştirmesine neden oldu.

Yeni yama daha da geliştirebilirse diyabet hastaları ve prediyabet kişiler, rutinde kullanılan yöntemlere oranla çok daha basit, ucuz ve hızlı bir biçimde kan glukoz düzeylerini tespit edebilir.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi"

Yeni araştırma Medical Devices & Sensors dergisinde yayımlandı.

https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/en/news/3339/

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