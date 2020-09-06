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    Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi

    Indiana Purdue University kurumu araştırmacılarından Doçent Dr. Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen ekip taşınabilir cihaz geliştirdi.
    5 gün
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi
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    Diyabetik deri ülserleri gibi kronik yaraların tedavisinde ozon gazı kısa bir zaman önce kullanılmaya başlanmış ve yapılan klinik çalışmalarda bahsi geçen tedavinin çeşitli etkileri raporlanmıştı. Şiimdi ise bilim insanları ozon tedavisini daha ulaşılır kılan bir tür cihaz geliştirdi.

    Indiana Purdue University kurumu araştırmacılarından Doçent Dr. Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen ekip taşınabilir cihaz geliştirdi.

    Ozon tedavisi

    Taşınabilir ozon tedavi cihazı geliştirildi
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    Geliştirilen cihaz için hava akışına izin veren ve yara üzerine yapıştıralan yama ile yamanın, batarya ile çalışan cihaza bağlanmasını sağlayan ve ozon akımını kontrol eden bir tür hortum kullandıldı.

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    Yeni yaklaşım ile cihazdan gönderilen ozonun yara bölgesine ulaştırılması ve yara tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

    Yeni cihaz hayvan deneylerinde kullanılmak için kararlaştırılmış tarihi bekliyor. Hayvan deneyleri başarılı olursa yeni cihaz insanlar üzerinde de test edilebilir.

    Yen araştırma Frontiers in Bioengineering and Biotechnology dergisinde yayımlandı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
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    tbbtl 4 gün
    Yıllar önce yine bu siteden okuduğumu sandığım bir haber vardı. Rusya da yanık tedavisinde kullanılan bi tedavi idi. Yanık bölgenin üzerine balon gibi şişecek şekilde kaplıyor. Yani yanık kolunuzu balonun içinde ortasında hayal edin. Tabi içine oksijen veya ozon veriliyordu, görseli de vardı.
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    sendemail (umit erdem) 4 gün
    Haber editöründen Allah razı olsun bir diyabet hastası olarak bu tür gelişmelerden haberdar olmak son derece hayati öneme sahip bizler için...

    Tekrar teşekkürler.Esen kalın.
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