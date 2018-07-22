Yüzyılın 'kanlı' Ay tutulmasına hazır olun: En iyi Türkiye'den görülecek

Bu yılın en önemli doğa olaylarından birisi olan 'kanlı' Ay tutulması için artık geri sayım başladı. Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın merakla beklediği tutulma, 21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması olacak. Ay'ın tam 1 saat 43 dakika boyunca tamamen kızıl renge bürüneceği muhteşem doğa olayı, en iyi Türkiye'den görülecek.

Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

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"Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor"

Mars da Ay'ın yanında olacak

Kanlı Ay tutulmasının yaşandığı 27 Temmuz gününde aynı zamanda çok önemli ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna gelecek olan Mars, normalden çok daha büyük ve parlak olacak. Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek.

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Kanlı Ay tutulması, yalnızca Ay'ın dolunay evresi ve Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'de saat 20.15 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.25 gibi gözlemlenebilecek.