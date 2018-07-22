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Yüzyılın 'kanlı' Ay tutulmasına hazır olun: En iyi Türkiye'den görülecek

21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Dünya'mızın yalnız uydusu Ay, tam 103 dakika boyunca kızıl bir renge bürünecek. İşte detaylar:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
15,1b
1
16
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bu yılın en önemli doğa olaylarından birisi olan 'kanlı' Ay tutulması için artık geri sayım başladı. Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın merakla beklediği tutulma, 21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması olacak. Ay'ın tam 1 saat 43 dakika boyunca tamamen kızıl renge bürüneceği muhteşem doğa olayı, en iyi Türkiye'den görülecek.

Kanlı Ay tutulması nedir?


Kanlı Ay tutulması, yalnızca Ay'ın dolunay evresi ve Ay tutulmasının aynı anda yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulmanın gerçekleşecek olması nedeniyle Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kalacak. Ancak tam bir tutulma anında dahi Ay hiçbir zaman tamamen karanlık bir hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?


21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması 27 Temmuz'da gerçekleşecek. Tutulma, Türkiye'de saat 20.15 gibi başlayacak ve gece 02.20'ye kadar devam edecek. Ay'ın kızılımsı bir hale büründüğü muhteşem görüntüsü ise en iyi 23.25 gibi gözlemlenebilecek.

Ayrıca Bkz. "Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor"

Mars da Ay'ın yanında olacak


Kanlı Ay tutulmasının yaşandığı 27 Temmuz gününde aynı zamanda çok önemli ikinci bir astronomi olayı daha gerçekleşecek. Son 15 yıldaki en yakın konumuna gelecek olan Mars, normalden çok daha büyük ve parlak olacak. Kızıl Gezegen, Kanlı Ay tutulması sırasında Ay'ın hemen yanında parlak bir yıldız gibi görünecek.

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MHEC 10 ay en beğenilen
Ulan geçen yıl da yüzyılın kanlı ay tutulması vardı. dalga mı geçiyonuz la siz
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argat44 10 ay
Haberi yapan AYGÜNOĞLU :))))) Billurmu geçiyonuz bizle la bebeler
Başlıkla içerik çelişiyor sanki. 30 dan fazla ülke saydım en iyi gözlemi yapabilecek.
Haberi yapanAYGÜNOĞLU:))))) Billurmu geçiyonuz bizle la bebelerBaşlıkla içerik çelişiyor sanki. 30 dan fazla ülke saydım en iyi gözlemi yapabilec...
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Quard 10 ay
Geçen ki "Kanlı,mavi ve süper"den oluşan 3 lü paketmiş bu sefer tekli ama uzun kanlı aymış. Kanlı Ay deyince aklıma kurt adamlar filmi olan Karanlıklar Ülkesi geliyor :D
Geçen ki "Kanlı,mavi ve süper"den oluşan 3 lü paketmiş bu sefer tekli ama uzun kanlı aymış. Kanlı Ay deyince aklıma kurt adamlar filmi olan Karanlıklar Ülkesi g...
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1 Avatar
The Hollow 10 ay
Yaklaşık 3 saat kadar önce birkaç görüntü ve video çektim. Telefonun kamerası pek iyi olmadığı için fotoğraflar biraz kötü çıktı. Ama, çektiğim videolar gayet iyi. İzlemesi keyifli, harika bir manzaraydı. Video çekerken, Ay'ın ortaya çıkmasını beklemekten kolum ağrıdı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
-
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
-
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MHEC 10 ay The Hollow
hocam tutulma 27 temmuzda. sizin fotolarda sadece bulutlar geçmiş ayın önünden.
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Ribas0 10 ay
Tartışmasız her sene x tutulması oluyor ve bu 100 yılda bir oluyor diye kekliyorlar bizi. Yetti yahu.
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Angel of the Lord 10 ay
Bu ay tutulmaları hep yüz yılda bir oluyor ama her yıl da haberi çıkıyor. Tuhaf.
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DH Misafiri 10 ay
En iyi ülkemizden görülmesi demem en çok ülkemizin çekime maruz kalacağı demektir yani depremlere hazır olun
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stalag17 10 ay
Kanatlı Ped'lerle bakılırsa daha net görülecekmiş.
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Red_devil33 10 ay
Kanlı derken aydan dünyaya kanmi damlayacak
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Piêr Dé Sans 10 ay Red_devil33
Regl dönemi kardeşim.
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SEO-Uzmanı 10 ay
bunun gerçek veya tamamen uydurma olmasının hiç bir anlamı yok
çünkü 3 din anlamıyla büyük savaşta karşı taraf buna böyle inanıyor !
ve bu yüzden bize göre mantıksız bir şekilde savaşın başlamasına sebep olacaklar !!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

evet en sonunda israil bu evrede 3. tapınağı yapmak için kudüs'ü yıkacak !
şimdiden bedelli askerlik ödemesi yapmayı düşünenler tekrar düşünsün
çünkü savaş çıkarsa en ön saflarda para ödemesi yapan bedelliler olacak !
durup dururken kıçından uydurma diyenlere
referans ; youtube.com/...
şu şakalı sakallı davudilerin yorumlarını TR alt yazılı bir şekilde izleyin
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Piêr Dé Sans 10 ay SEO-Uzmanı
Of Of Of Of!! Kafalara gel.
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Quard 10 ay
Geçen ki "Kanlı,mavi ve süper"den oluşan 3 lü paketmiş bu sefer tekli ama uzun kanlı aymış. Kanlı Ay deyince aklıma kurt adamlar filmi olan Karanlıklar Ülkesi geliyor :D
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Lazeran 10 ay
ooooo blood moon event varmış nice
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silversmith 10 ay
27 Temmuz'da kıyamet kopacak dense, inanacak insanların çok olacağı bir dönemden geçiyoruz ne yazık ki. Biz insanlara hikaye yazın yeter. Uydurmalar, çorap söküğü gibi gelir :D
(Yazdıklarımın, haber içeriği ile ilgisi yoktur.)
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