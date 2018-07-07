Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor

31 Temmuz gününde Mars Dünya'dan sadece 57.6 milyon kilometre uzaklıkta olacak. Astronomlar alt seviye teleskoplarla dahi Kızıl Gezegen'i detaylı bir şekilde görebilecekler.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
6b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, Yeryüzü'ne son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor. 31 Temmuz günü Dünya'dan sadece 57.6 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak olan Kızıl Gezegen, aynı zamanda normalden 10 kat daha parlak görünecek.

Önümüzdeki aylar boyunca Mars'ın çıplak gözle çok rahat bir şekilde görülebileceğini belirten uzman astronomlar, ayrıca bu durumun hem amatör hem de profesyönel gözlemciler için de önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Buna göre alt seviye teleskoplarla dahi Kızıl Gezegen detaylı bir şekilde görülebilecek.

Neden daha yakın?


Mars ve Dünya'nın bu aralar birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmasının nedeni ise astronomide "karşı konum" ismi verilen bir olaydan kaynaklanıyor. 27 Temmuz gününde tam olarak gözlemlenebilecek olan karşı konum durumunda Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum olayı Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.

Ancak karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 31 Temmuz tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek.

Benzer bir karşı konum durumu en son 27 Mayıs 2016'da gerçekleşmiş ve 30 Mayıs'ta Dünya ile Mars arasındaki mesafe 75.3 milyon kilometre olarak ölçülmüştü. Yani bu yıl yaklaşık 18 milyon kilometre daha yakın bir konuma ulaşacak.

Rekor 2003 yılına ait


31 Temmuz'da son 15 yılın en yakın konumuna gelecek olan Kızıl Gezegen'in bu alandaki rekoruysa 2003 yılına ait. 2003 yılında Dünya ile Mars arasındaki mesafe 56.3 milyon kilometreye kadar inmişti. Mars'ın tekrar bu yakınlığa ulaşması yaklaşık 300 yıl sürecek ancak bu yılın 57.6 milyon kilometrelik rekoru da elbette hiç fena sayılmaz. 

https://www.independent.co.uk/news/science/astronomy/astronomy-stargazing-july-mars-total-eclipse-moon-a8426326.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
idombayci 10 ay en beğenilen
elon musk arabayı marsa gönderme işini şimdiye kadar bekletseydi kestirmeden gidecekti.
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 10 ay
Milyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz marsın etkisini düşüneceğinize akıl sağlığınızı etkilemesi daha muhtemel olan yaşam şekillerinize, alışkanlıklarınıza vs yoğunlaşın bence.
Milyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz marsın etkisini düşüneceğinize akıl s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 10 ay
Orijinalden alıntı: deoks
Milyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz marsın etkisini düşüneceğinize akıl sağlığınızı etkilemesi daha muhtemel olan yaşam şekillerinize, alışkanlıklarınıza vs yoğunlaşın bence.

Insan psikolojisi iste. Ufak coplugunde debelenirken herseyin kendi cevresinde dondugunu, kendisi icin var oldugunu sanir.
Orijinalden alıntı: deoksMilyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz mars...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tensi 10 ay
Bu astroloji denen sacmaliklara inananlari hep birer tahtalari eksik olarak gormusumdur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 10 ay
Bizim zamanımıza mı denk geldi anlamam ama geçen sene yok bilmem kaç yılda bir olan tüm doğa olaylarına şahit olduk, artık 15 yılda bir denildiğinde ilginç gelmemeye başladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 10 ay
Milyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz marsın etkisini düşüneceğinize akıl sağlığınızı etkilemesi daha muhtemel olan yaşam şekillerinize, alışkanlıklarınıza vs yoğunlaşın bence.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 10 ay
Orijinalden alıntı: deoks
Milyonlarca km uzaklıktaki gök cisimlerinin insanların psikolojisini etkileyebileceğine inanalar var hala ona yanarım. Siz marsın etkisini düşüneceğinize akıl sağlığınızı etkilemesi daha muhtemel olan yaşam şekillerinize, alışkanlıklarınıza vs yoğunlaşın bence.

Insan psikolojisi iste. Ufak coplugunde debelenirken herseyin kendi cevresinde dondugunu, kendisi icin var oldugunu sanir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 10 ay
bi bu eksikti !
4 tane kanlı ay tutulması yaşadık !
bi tane mavi ay
gelecek ay bu sıralarda
en büyük şekliyle yeni bir kanlı ay daha var
birde mars yaklaşırsa sıçtık yani !
deprem sel kaptan tusinami bile değil
muhatap olduğunu insanların 2 dudağı arasından çıkan sözler
sizin tüm dünyanınız etkiler !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 10 ay en beğenilen
elon musk arabayı marsa gönderme işini şimdiye kadar bekletseydi kestirmeden gidecekti.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 10 ay

idombayci
elon musk arabayı marsa gönderme işini şimdiye kadar bekletseydi kestirmeden gidecekti.

lol gordugum en sacma yorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 10 ay idombayci
hala arada 56 milyon km yol olurdu. ondan erken yolladı ama ıskaladı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 10 ay
Bardagi tasiran son damla misali 27 Temmuz sonrasi dunya ne kadar bir etkisi olacaktir acaba ?
Insanlarin ruh halleri uzerindeki etkisi bilinmekte bu konu ayrica ele alinmalidir ...
Nasil ki Med Cezirler ay ile olmakta . Bu Mars a yakinlasma kanitli kanitlanmaya belki ilerde vesile olacak olaylara da gebe olabilir ...
Teleskobu olan sehir aydinlatmalarindan cok uzakta bulutsuz bir mekanda keyiflerini cikarsinlar ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6032 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
astronomi, MARS ve
7 etiket daha güneş sistemi uzay araştırmaları Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Pikes Peak yarışında rekor kıran elektrikli Volkswagen I.D. R'ın yeni görüntüleri paylaşıldı 10 ay NASA ve Almanya'nın ikiz uydu sistemi GRACE-FO göreve hazır 10 ay Gizli madencilik yazılımları patlama yaptı 10 ay Verimlilik odaklı Ryzen işlemciler geliyor 10 ay App Store da 10 yaşında 10 ay Virgin Galactic, 'uzay turizmini' Avrupa'ya getiriyor: İşte fiyatı 10 ay İskoçya'nın açık denizdeki rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başladı 10 ay Futbol hakemlerinin teknolojik dönüşümünü destekliyor musunuz? [Anket] 10 ay İspanya, Arjantin ve Venezuela'da Blockchain eğitimi verilmeye başlandı. 10 ay Piyasalar yükselişe geçti, Bitcoin 6.800 doların üzerinde 10 ay Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite 10 ay Dünyanın en büyük dikey çiftliği Dubai'de kuruluyor 10 ay Booking.com “kurumsal üye” düzenlemesiyle yeniden açılacak 10 ay Binance, Japonya'daki sel mağdurları için bağış programı başlattı 10 ay New York Borsası'nın eski başkanı artık Gemini'de 10 ay Çift kameralı yeni orta seviye akıllı telefon Oppo A5 duyuruldu 10 ay Bakterilerle dolu güneş paneli bulutlu havalarda bile elektrik üretebiliyor 10 ay 2 milyon indirilen eklentide gizli tehlike 10 ay Exynos işlemcilere masaüstü yolu gözüktü 10 ay Ethereum'un yaratıcısı Vitelik Buterin merkezi borsalardan şikayetçi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor Sonraki ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı] 10 ay Geniş alanda kesintisiz kablosuz ağ sunan Tenda Nova MW6 Türkiye’ye geliyor 10 ay Enstrümanın sesini görüntüsünden anlayan yapay zeka: PixelPlayer 10 ay Tron'dan 380 dolarlık Dünya Kupası oyunu 10 ay 'Gezegen avcısı' Kepler son günlerini yaşıyor: Uyku moduna alındı 10 ay İki yeni Samsung tableti onay sürecinde görüntülendi 10 ay Tesla bataryaları başka otomobillere ve konutlara enerji verebilir 10 ay 2si1 | Teknosa Satılıyor mu? 10 ay Konsollar için geliştirilen Philips Momentum monitör serisi satışa çıkıyor 10 ay Google, insan gibi konuşan Duplex teknolojisini çağrı merkezlerine satacak 10 ay Jurassic World: Fallen Kingdom gişede 1 milyar dolara ulaştı 10 ay Google ve Facebook telekomünikasyon firması gibi muamele görebilir 10 ay Testosteron hormonu erkeklerin tüketim alışkanlıklarını etkiliyor 10 ay Asus Zenfone 5z kutu açılışı: Kullandık, test ettik 10 ay Dell dünyanın en güçlü dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü 10 ay Tesla CEO'su Elon Musk medyaya ateş püskürdü 10 ay LG, Apple'ın ikinci OLED ekran tedarikçisi oldu 10 ay Netflix bu yıl içeriğe 12 milyar dolardan fazla harcayacak 10 ay The Boring Company'nin ulaşım sistemi Loop ortaya çıktı 10 ay CoinDeal, Premier Lig takımına forma sponsoru oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim