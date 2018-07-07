Mars, son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor

Güneş Sistemimizin popüler gezegeni Mars, Yeryüzü'ne son 15 yıldaki en yakın konumuna geliyor. 31 Temmuz günü Dünya'dan sadece 57.6 milyon kilometre uzaklıkta bulunacak olan Kızıl Gezegen, aynı zamanda normalden 10 kat daha parlak görünecek.



Önümüzdeki aylar boyunca Mars'ın çıplak gözle çok rahat bir şekilde görülebileceğini belirten uzman astronomlar, ayrıca bu durumun hem amatör hem de profesyönel gözlemciler için de önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor. Buna göre alt seviye teleskoplarla dahi Kızıl Gezegen detaylı bir şekilde görülebilecek.



Neden daha yakın?

Mars ve Dünya'nın bu aralar birbirlerine çok yakın konumlarda bulunmasının nedeni ise astronomide "karşı konum" ismi verilen bir olaydan kaynaklanıyor. 27 Temmuz gününde tam olarak gözlemlenebilecek olan karşı konum durumunda Mars, Dünya ve Güneş tam bir çizgi haline geliyorlar. Bu karşı konum olayı Mars ve Dünya arasında her 780 günde bir tekrar gerçekleşiyor.



Ancak karşı konumun tam olarak gerçekleştiği tarihle Mars'ın Dünya'ya en yakın konumda bulunduğu tarih birbirleriyle eşleşmiyor. Gezegenlerin yörüngesel hareketlerinden dolayı Mars 31 Temmuz tarihine kadar Dünya'ya yaklaşmaya devam edecek.



Benzer bir karşı konum durumu en son 27 Mayıs 2016'da gerçekleşmiş ve 30 Mayıs'ta Dünya ile Mars arasındaki mesafe 75.3 milyon kilometre olarak ölçülmüştü. Yani bu yıl yaklaşık 18 milyon kilometre daha yakın bir konuma ulaşacak.



Rekor 2003 yılına ait

31 Temmuz'da son 15 yılın en yakın konumuna gelecek olan Kızıl Gezegen'in bu alandaki rekoruysa 2003 yılına ait. 2003 yılında Dünya ile Mars arasındaki mesafe 56.3 milyon kilometreye kadar inmişti. Mars'ın tekrar bu yakınlığa ulaşması yaklaşık 300 yıl sürecek ancak bu yılın 57.6 milyon kilometrelik rekoru da elbette hiç fena sayılmaz.

https://www.independent.co.uk/news/science/astronomy/astronomy-stargazing-july-mars-total-eclipse-moon-a8426326.html