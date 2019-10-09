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    Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı

    Araştırmacılar; ''İlaç Değerlendirme'' protokolü adı verdikleri yeni bir klinik girişimde bulundu. Yeni programın kanser tedavisine yanıtsız hastalar için yeni tedavi yolları sağlayacağı düşünülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Hollanda'da bulunan çeşitli araştırma kurumlarından bir grup araştırmacı; ''İlaç Değerlendirme'' protokolü adı verdikleri yeni bir klinik girişimde bulundu. Yeni girişimin esasını, kanser hastalarına onkolojik ilaçların verilmesi oluşturuyor ancak verilen kanser ilaçları hastaların kanser türüne yönelik ilaçlar değil.

    Nature dergisinde yayımlanan araştırma yazısında ekip; protokolü nasl yürüttüklerini ve protokolün amacını açıkladı.

    Kanser hastalarını tedavi eden hekimlerin de bildiği üzere bir kanser türü için geliştirilen ilaç başka kanser türleri üzerinde de etkili olabiliyor ancak hangi ilaçların hangi kanser türüne etkili olabileceğiyle ilgili bir tahmin sistemi veya algoritmik bir veri sistemi ne yazık ki mevcut değil.

    Ampirik tedavi denemeleri sürüyor

    Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı
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    Yeni araştırma sürecinde de araştırmacılar, bu soruna çare bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Araştırmacıların geliştireceği yeni protokol sayesinde, bütün tedavi yöntemlerini denemiş ve kanseri yenmekte başarısız olmuş hastalara, yeni tedavi yöntemlerini deneme açısından yeni seçenekler sunulabilecek gibi görünüyor.

    Araştırmanın gidişatına göre ilk denemelerin sonuçları oldukça umut vadedici. Alternatif tedavi verilen kanser hastalarının 3'te 1'inde iyileşme görülmekle birlikte kalan 3'te 2'lik kısmının remisyona girdiği belirtiliyor.

    Kanser ilaçları

    Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı
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    Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu spesifik DNA türüne karşı etki gösteriyor yani tümörlü dokulardaki mutasyona uğramış DNA dizilerini hedef alıyor.

    ''İlaç Değerlendirme'' programında çalışan hekimler de tedavi yöntemini belirlemek için benzer tipteki mutasyonlara etkili olan ilacı tedavi için seçiyor. Örnek olarak HER2 adlı molekülün aşırı üretilmesine neden olan mutasyonları hedef alan ve meme kanserinin tedavisinde kullanılan birçok ilaç geliştirilmiş durumda bulunuyor. İlaç programında bulunan bir kanser hastası da eğer HER2 adlı molekülü fazla üretiyorsa, benzer ilaçların kullanılmasından fayda görebilir.

    İlaç programında bulunan araştırmacılar, ölmek üzere olan kanser hastalarını onaylanmış ilaç listelerinin dışındaki ilaçlar ile tedavi etmeye çalışan hekimler için oldukça az bilginin mevcut olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar bu sebeple yeni programın diğer hekimler tarafından da kullanabilecek veriler oluşturacağını düşünüyor.

    Eğer bir hasta alternatif olarak kullanılan bir ilaç türünden iyi sonuçlar alırsa yeni ilaç veri tabanına ekleniyor, böylece ilaçlar hakkında geniş bir veri yelpazesi oluşturulmaya çalışılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kuşlara hafızasal bilgiler öğretildi"

    Araştırmacılar protokolün uluslararası nitelik kazanmasını ve diğer ülkelerde yer alan benzer programlar bağlantısıyla protokolü genişletmeyi hedefletiyor.  Veri tabanına daha fazla veri girildikçe onkologların alternatif ilaçlar hakkında daha mantıklı kararlar vereceği düşünülüyor.



    https://medicalxpress.com/news/2019-10-drug-rediscovery-protocol-doctors-anticancer.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 1 gün
    kanser dna dizinimi bozulma hastalığıdır.
    ve bunun ilaçı dna dizimleme anlamuyla şu an için mümkün değildir.
    var olan 2 tür tedavi sistematik zehirleme yollu ile tedavi
    veya yapının vücut tarafından düşman olarak algılanmasını sağlayan 2 tedavi var
    ama 2. siz hala daha geliştirme çabaları sürmektedir.
    belki quantum süper pozisyonlama ile yani dna dizinlerini değiştirmek 10 yıl içinde mümkün olabilir gibi ! ama şu an ki uygulamaların çoğu ışın tedavisi ve toksit ilaç uygulaması gibi !
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    raxetul 4 sa. SEO19
    Şu an gen dizilimi düzenlemesini yapabiliyorlar, yani mümkün. Quantum süper pozisyonlama ile yapmaya çalışmak demek tornabide ile yere 5cm genişliğinde kazık çakmaya çalışmak demek. Gen dizilimi virüslerin yardımı ile yapılıyor zaten.
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    guardian_cj 1 gün
    ellerine sağlık, yenelim artık şu illeti. kurtulalım bu beladan inşallah
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