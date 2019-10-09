Kanser hastaları için ''İlaç Değerlendirme'' programı başlatıldı

Hollanda'da bulunan çeşitli araştırma kurumlarından bir grup araştırmacı; ''İlaç Değerlendirme'' protokolü adı verdikleri yeni bir klinik girişimde bulundu. Yeni girişimin esasını, kanser hastalarına onkolojik ilaçların verilmesi oluşturuyor ancak verilen kanser ilaçları hastaların kanser türüne yönelik ilaçlar değil.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma yazısında ekip; protokolü nasl yürüttüklerini ve protokolün amacını açıkladı.

Kanser hastalarını tedavi eden hekimlerin de bildiği üzere bir kanser türü için geliştirilen ilaç başka kanser türleri üzerinde de etkili olabiliyor ancak hangi ilaçların hangi kanser türüne etkili olabileceğiyle ilgili bir tahmin sistemi veya algoritmik bir veri sistemi ne yazık ki mevcut değil.

Ampirik tedavi denemeleri sürüyor

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Yeni araştırma sürecinde de araştırmacılar, bu soruna çare bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırmacıların geliştireceği yeni protokol sayesinde, bütün tedavi yöntemlerini denemiş ve kanseri yenmekte başarısız olmuş hastalara, yeni tedavi yöntemlerini deneme açısından yeni seçenekler sunulabilecek gibi görünüyor.

Araştırmanın gidişatına göre ilk denemelerin sonuçları oldukça umut vadedici. Alternatif tedavi verilen kanser hastalarının 3'te 1'inde iyileşme görülmekle birlikte kalan 3'te 2'lik kısmının remisyona girdiği belirtiliyor.

Kanser ilaçları

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Kanser tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu spesifik DNA türüne karşı etki gösteriyor yani tümörlü dokulardaki mutasyona uğramış DNA dizilerini hedef alıyor.

''İlaç Değerlendirme'' programında çalışan hekimler de tedavi yöntemini belirlemek için benzer tipteki mutasyonlara etkili olan ilacı tedavi için seçiyor. Örnek olarak HER2 adlı molekülün aşırı üretilmesine neden olan mutasyonları hedef alan ve meme kanserinin tedavisinde kullanılan birçok ilaç geliştirilmiş durumda bulunuyor. İlaç programında bulunan bir kanser hastası da eğer HER2 adlı molekülü fazla üretiyorsa, benzer ilaçların kullanılmasından fayda görebilir.

İlaç programında bulunan araştırmacılar, ölmek üzere olan kanser hastalarını onaylanmış ilaç listelerinin dışındaki ilaçlar ile tedavi etmeye çalışan hekimler için oldukça az bilginin mevcut olduğunu belirtiyor. Araştırmacılar bu sebeple yeni programın diğer hekimler tarafından da kullanabilecek veriler oluşturacağını düşünüyor.

Eğer bir hasta alternatif olarak kullanılan bir ilaç türünden iyi sonuçlar alırsa yeni ilaç veri tabanına ekleniyor, böylece ilaçlar hakkında geniş bir veri yelpazesi oluşturulmaya çalışılıyor.

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Araştırmacılar protokolün uluslararası nitelik kazanmasını ve diğer ülkelerde yer alan benzer programlar bağlantısıyla protokolü genişletmeyi hedefletiyor. Veri tabanına daha fazla veri girildikçe onkologların alternatif ilaçlar hakkında daha mantıklı kararlar vereceği düşünülüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-10-drug-rediscovery-protocol-doctors-anticancer.html