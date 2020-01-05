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    Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi

    MIT kimyagerleri tarafından geliştirilen; özel karaciğer hücreleri kullanarak yapılan yeni bir test, kansere neden olabilecek DNA hasarını hızlı bir şekilde tespit edebilir.
    2 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kansere neden olan DNA hasarının hızla tespit edilmesini sağlayan yeni bir test yöntemi geliştirildi
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    Bilim adamları, endüstriyel kimyasalların büyük çoğunluğu için, kansere yol açma potansiyeli hakkında çok az bilgiye sahiptirler. Hücrelerdeki DNA hasarının tespiti, kanserin gelişip gelişmeyeceği hakkında bilgi verebilir ancak bu tür hasarların testlerinin hassasiyeti sınırlıdır. MIT biyoloji ve kimya mühendisleri ekibi şimdi böyle bir testi çok daha hızlı, daha kolay ve daha doğru yapabileceğine inandıkları yeni bir tarama yöntemi geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Uzak galaksi çevresinde gizemli, devasa hidrojen gazı halkası keşfedildi"

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    MIT'de bir biyoloji profesörü olan Bevin Engelward: "Bir kanserojene maruz kaldığınız zamanla kanser olduğunuz zaman arasında onlarca yıl sürebilir, bu yüzden gerçekten öngörücü testlere ihtiyacımız var. Öncelikle kanseri önlemeliyiz.” diyor.

    Çalışma ekibi, testlerde, kimyasalları gerçek insan karaciğer hücrelerine çok benzer şekilde metabolize eden ve DNA hasarı meydana geldiğinde ayırt edici bir sinyal üreten özel karaciğer hücrelerini kullanıyorlar.

    Yeni sistemlerini test etmek için, araştırmacılar önce karaciğer benzeri hücreleri büyük hacimli lezyonlar ürettiği bilinen UV ışığına maruz bıraktılar. Bu tür lezyonları tespit edebildiklerini doğruladıktan sonra, sistemi yedisinin tek sarmallı DNA kopmalarına veya büyük lezyonlara yol açtığı bilinen dokuz kimyasalla test ettiler ve testin hepsini doğru bir şekilde tespit edebildiğini buldular.

    Araştırmacılar şimdi performansını fare karsinojenisite çalışmalarından elde edilen geçmiş verilerle ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden gelen bilgilerle karşılaştırarak testi daha da doğru hale getirmek için çalışıyorlar.



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    SEO19 2 hf.
    şunu biliyorum ki !

    yaşı gelip te doğal ölüm saati gelen bir çok kişi

    hala daha hayatta !

    ve bu ileride ciddi bir sorun olacak
    1 Yanıt Yanıtla
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    Elektrikliarabasever 2 hf. SEO19
    40 ına geldiğinde alalım kelleni ne dersin eskiden o kadardı ömür o da şanslıysan.
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    SC0RPI0N 2 hf.
    Hocam üzüldüm ne diyebileceğimi bilemiyorum umarım eşiniz iyi olur ve sağlığına kavuşur.. benimde tanıdıklarım hayatlarını kaybetti çok ağır bir şekilde tedavi oluyorlardı ve dediğiniz gibi çok ağır ilaçlar kullanıyorlardı ama hiç birinin kesin tedavisi ve hiç bir umutları yoktu.. Umarım benim düşündüğüm gibi değildir ve umarım tedavisi bulunur ve yer yüzünde bu hastalığa kimse yakalanmaz. Hayatlarını kaybeden insanların yakınlarıyla görüştüğüm de bilim adamlarının bir şekilde bu hastalığa tedavi bulmadıklarını yada gizli tuttuklarını duyduğum, tartıştığım oldu ve neden bu şekilde kanser tedavisinde ilerlediklerini hep merak etmişimdir..
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    SC0RPI0N 2 hf.
    Ama hâlâ kansere kesin çözüm bulunamadı.. bulunmasının nedeni dünya genelinde insan ırkının bir şekilde azalmasını istedikleri için mi acaba ? Yada bir tedavisi var ama bu tedavi büyük önemli insanlar içinmidir ? Merak ediyorum
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 2 hf. SC0RPI0N
    Bir kerede boş yapmasanız he evet öldürmek istiyorlar sizi o yüzden piyasada tedavi eden bu kadar ilaç var di mi bu tarz insanları zaman yolculuğu icat edildikten sonra ortaçağ avrupasına yollamak lazım...
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    ebavamqko 2 hf. yeni yorumcu SC0RPI0N
    Esim Coxacilin adinda (yalnsi yazmis olabilirim) ilac kullandi. ilacin adeti 90 euro. hafta da 3 sefer kullaniliyordu. iki versiyonu var bu ilacin ve ikisini de israil uretiyor.

    RTE kanserdi. Adini bilmedigimiz bir yerde tedavi gordu gizli olarak. muhtemelen israil den getirdiler doktorlari. Su anda seni beni gomer. iki komsumuz vefat etti pankreas kanserinden. kucuk trombosit oldugu icin en oldurucu kanserlerden. ama sana bana oldurucu...
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