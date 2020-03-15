Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı

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İsrail’in Petah Tikva şehrinde bulunan Beilinson hastesinde doktorlar, inanılması güç bir yöntemle akciğer kanseri bir hastayı tedavi etti.

Sol akciğerinde bulunan tümörün ana hava kanalını kapatmasından dolayı kritik bir sürece giren hastaya normal şartlar altında yapılması gereken işlemi uygulamayan doktorlar, bunun yerine 40’lı yaşlardaki adamın akciğerini vücudundan çıkarıp organdaki tümörü temizledi ve akciğeri tekrar vücuda geri yerleştirdi.

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Daha önceki örneklerde hastaların kanserli akciğerlerinin kesilip çıkartıldığını ve akabinde organ naklinin beklenmeye başladığını ifade eden ekip, hastanın durumunun kritik olmasından dolayı söz konusu yöntemi denemeye karar vermiş. Hastanenin Kayropraktik (yunanca bir kelimedir; chiro (el) ve practic (uygulama) kelimelerinden oluşmaktadır. Yani el ile yapılan tedavi anlamına gelmektedir.) Bölümü Başkanı Dr. Yuri Faischowitz yaptığı açıklamada, “Hastanın ciğerini kesip çıkarsak ve nakil beklemeye başlasak durum daha da kötüye gidecekti.” ifadelerini kullanmış.

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Yeni yöntem esnasında sağ akciğerle nefes alıp vermeye devam eden adamın hastalıklı akciğeri temizlendikten sonra tekrar şişirilmiş ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olunmuş. Operasyon sonucu rehabilitasyona tabi tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

Beilinson Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dan Arav, uygulanan yöntemin kanserli hastaların tedavisinde çığır açabileceğini belirtirken diğer kanser türlerinin tedavisinde de kullanılmak üzere geliştirilebileceğini ifade etmiş.

https://interestingengineering.com/doctors-remove-cancerous-lung-from-a-patient-clean-it-and-put-it-back-inside-the-body

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