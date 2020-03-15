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    Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı

    İsrail'de bulunan bir hastanede doktorlar, kanserli bir hastanın akciğeri kesip çıkardıktan sonra organı tümörden temizledi ve akciğeri vücuda geri yerleştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı
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    İsrail’in Petah Tikva şehrinde bulunan Beilinson hastesinde doktorlar, inanılması güç bir yöntemle akciğer kanseri bir hastayı tedavi etti.

    Sol akciğerinde bulunan tümörün ana hava kanalını kapatmasından dolayı kritik bir sürece giren hastaya normal şartlar altında yapılması gereken işlemi uygulamayan doktorlar, bunun yerine 40’lı yaşlardaki adamın akciğerini vücudundan çıkarıp organdaki tümörü temizledi ve akciğeri tekrar vücuda geri yerleştirdi.

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    Daha önceki örneklerde hastaların kanserli akciğerlerinin kesilip çıkartıldığını ve akabinde organ naklinin beklenmeye başladığını ifade eden ekip, hastanın durumunun kritik olmasından dolayı söz konusu yöntemi denemeye karar vermiş. Hastanenin Kayropraktik (yunanca bir kelimedir; chiro (el) ve practic (uygulama) kelimelerinden oluşmaktadır. Yani el ile yapılan tedavi anlamına gelmektedir.) Bölümü Başkanı Dr. Yuri Faischowitz yaptığı açıklamada, “Hastanın ciğerini kesip çıkarsak ve nakil beklemeye başlasak durum daha da kötüye gidecekti.” ifadelerini kullanmış.

    Kanserli akciğeri hastanın vücudundan çıkaran doktorlar, temizledikleri organı geri taktı
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    Yeni yöntem esnasında sağ akciğerle nefes alıp vermeye devam eden adamın hastalıklı akciğeri temizlendikten sonra tekrar şişirilmiş ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olunmuş. Operasyon sonucu rehabilitasyona tabi tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade ediliyor.

    Beilinson Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dan Arav, uygulanan yöntemin kanserli hastaların tedavisinde çığır açabileceğini belirtirken diğer kanser türlerinin tedavisinde de kullanılmak üzere geliştirilebileceğini ifade etmiş.



    https://interestingengineering.com/doctors-remove-cancerous-lung-from-a-patient-clean-it-and-put-it-back-inside-the-body Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 5 gün en beğenilen
    Haber dandik bir haber olmuş. Bu tarz haberleri yapmadan önce ilk defa yapılıyor gibi iddaları hangi kuruluşun söylediğine dikkat etmek lazım.

    Kaynak olarak ulaşabildiğim yer İsrail haber gazetesi ancak yine bir sosyal platform. Bilimsel makale olarak yazılmış bir yazıya ulaşamadım. Tümörün cinsi belirtilmemiş.


    Bu yapılan işleme bronkovasküler sleeve rezeksiyon deniyor. Türkiye’de de işinin ehli göğüs cerrahları yapabiliyor bu tarz komplike cerrahileri. Hatta dünyaya göre çok daha becerikli ellere sahibiz. Hasta sayısı çokluğu ve çeşitliliğinden dolayı.


    Kesmeyle dikmeyle iflah olan hasta görmedim diyenler var, ben çok gördüm. Göğüs cerrahıyım. İşimiz akciğeri kesmek dikmek. Ortaya bilinçsizce laflar yazmak çok kolay.

    İnsanların Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmaları kadar tehlikeli bir şey yok.
    Haber dandik bir haber olmuş. Bu tarz haberleri yapmadan önce ilk defa yapılıyor gibi iddaları hangi kuruluşun söylediğine dikkat etmek lazım. Kaynak o...
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    Rouvax 4 gün isosonsuz
    Tıpta tek işe yarayan yöntem kesip biçmek sanırım. diğer tedavilerin çoğu semptomları bastırıyor gibi geliyor.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 3 gün
    boş slot varsa harici bellek de takın bari
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    frkgkc (semifaruk Gökçe) 4 gün
    La doktorlar dizisini izleyip gaza mı gelmişler oradada böyle bir sahmne vardı.
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    DH Misafiri 4 gün
    Kardeşim bu nasıl başlık, sanki yan parça ürünü takıyorlar insan vücuduna(!)
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    Mert_06 5 gün
    Bu haber asılsız, güvenilir bir kaynak ve detay bilgiler içermiyor.
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    orka55 (orhan *****) 5 gün
    akciger kanserinin bircok cesidi var hangi türüne hangi tip cerrahi uygulanmis yazmiyor bilimsellik 0 belki bizim doktorlarimizin da uyguladigi bir yontem



    Dh editorleri lutfen bilimsellikten uzak gazetelerden tık ugruna yazilmis haberleri buraya taşıyıp insanlarin umutlariyla oynamayın
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    isosonsuz (İsmail Can Karacaoğlu) 5 gün en beğenilen
    Haber dandik bir haber olmuş. Bu tarz haberleri yapmadan önce ilk defa yapılıyor gibi iddaları hangi kuruluşun söylediğine dikkat etmek lazım.

    Kaynak olarak ulaşabildiğim yer İsrail haber gazetesi ancak yine bir sosyal platform. Bilimsel makale olarak yazılmış bir yazıya ulaşamadım. Tümörün cinsi belirtilmemiş.


    Bu yapılan işleme bronkovasküler sleeve rezeksiyon deniyor. Türkiye’de de işinin ehli göğüs cerrahları yapabiliyor bu tarz komplike cerrahileri. Hatta dünyaya göre çok daha becerikli ellere sahibiz. Hasta sayısı çokluğu ve çeşitliliğinden dolayı.


    Kesmeyle dikmeyle iflah olan hasta görmedim diyenler var, ben çok gördüm. Göğüs cerrahıyım. İşimiz akciğeri kesmek dikmek. Ortaya bilinçsizce laflar yazmak çok kolay.

    İnsanların Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmaları kadar tehlikeli bir şey yok.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Sub-Zer0 (Umut Arikan) 6 gün
    akciğer, yenisini de koysa adamı götürür fazla yaşatmaz.
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    WB 6 gün
    Kesmeyle dikmeyle olmuyor, daha iflah olan gormedim. Tibbin bunlarsiz cozumler bulmasi lazim artik..
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    SuperVisör (mahir cam) 6 gün
    adamlar yahudi felan ama ilimde yapıyorlar kahrolsun israil
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