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    Anlık Bildirim

    Yeni yapay zeka aracı kanser hücrelerini nano ölçekte tespit edebilecek

    Çin ve İspanya'dan araştırmacılar, AINU (Hücre çekirdeği yapay zekası) isimli yeni yapay zeka aracı yardımıyla kanser hücreleri ve viral enfeksiyonların nano ölçekte tespit edilebildiğini belirtti.
    Yapay zeka aracı kanser hücrelerini nano ölçekte tespit edecek Tam Boyutta Gör
    Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan araştırmada, İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.

    AINU isimli yapaz zeka aracının önünde bazı engeller mevcut

    Araştırmacılar, farklı durumlardaki birçok hücre çekirdeğinin nano çözünürlüklü görüntülerini AINU'ya yüklediklerini ve yapay zeka aracının görüntüler arasında karşılaştırma yaparak kanser hücreleri ile viral enfeksiyonları tespit edebildiğini aktardı.

    Makalenin yazarlarından Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümünde araştırma görevlisi Ignacio Arganda Carreras, doktorların dışarıdan görülebilir semptomlar ya da vücutta gözlemlenen daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyması nedeniyle enfeksiyon tespitinin zaman aldığını aktarırken, "AINU yardımıyla hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen gözlemleyebiliyoruz." dedi.

    Araştırmacılar, AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyonların tespitinin kolaylaştığını belirtirken, yapay zeka aracının kullanılmasının önünde bazı ekonomik ve teknik engellerin olduğu kaydediyor.

    AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması bu engellerden biriyken, yapay zeka aracının tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması da tanı koymada hızlı olunması gerektiği için teknik bir sorun olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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