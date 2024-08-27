Yeni yapay zeka aracı kanser hücrelerini nano ölçekte tespit edebilecek

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Tam Boyutta Gör Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan araştırmada, İspanya'daki Genom Düzenleme Merkezi (CRG), Donostia Uluslararası Fizik Merkezi (DIPC), Bask Bölge Üniversitesi (UPV/EHU) ile Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, AINU'nun hücrelerde insan saçının genişliğinden 5 bin kat daha küçük değişiklikleri gözlemleyebildiğini kaydetti.

AINU isimli yapaz zeka aracının önünde bazı engeller mevcut

Araştırmacılar, farklı durumlardaki birçok hücre çekirdeğinin nano çözünürlüklü görüntülerini AINU'ya yüklediklerini ve yapay zeka aracının görüntüler arasında karşılaştırma yaparak kanser hücreleri ile viral enfeksiyonları tespit edebildiğini aktardı.

Makalenin yazarlarından Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümünde araştırma görevlisi Ignacio Arganda Carreras, doktorların dışarıdan görülebilir semptomlar ya da vücutta gözlemlenen daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyması nedeniyle enfeksiyon tespitinin zaman aldığını aktarırken, "AINU yardımıyla hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen gözlemleyebiliyoruz." dedi.

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Araştırmacılar, AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyonların tespitinin kolaylaştığını belirtirken, yapay zeka aracının kullanılmasının önünde bazı ekonomik ve teknik engellerin olduğu kaydediyor.

AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması bu engellerden biriyken, yapay zeka aracının tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması da tanı koymada hızlı olunması gerektiği için teknik bir sorun olarak görülüyor.

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Yapay zeka aracı kanser hücrelerini nano ölçekte tespit edecek