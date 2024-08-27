Yeni yapay zeka aracı kanser hücrelerini nano ölçekte tespit edebilecek

AINU isimli yapaz zeka aracının önünde bazı engeller mevcut
Araştırmacılar, farklı durumlardaki birçok hücre çekirdeğinin nano çözünürlüklü görüntülerini AINU'ya yüklediklerini ve yapay zeka aracının görüntüler arasında karşılaştırma yaparak kanser hücreleri ile viral enfeksiyonları tespit edebildiğini aktardı.
Makalenin yazarlarından Bask Bölge Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Bölümünde araştırma görevlisi Ignacio Arganda Carreras, doktorların dışarıdan görülebilir semptomlar ya da vücutta gözlemlenen daha büyük değişikliklere dayanarak teşhis koyması nedeniyle enfeksiyon tespitinin zaman aldığını aktarırken, "AINU yardımıyla hücre çekirdeğindeki en küçük değişiklikleri hemen gözlemleyebiliyoruz." dedi.
Araştırmacılar, AINU sayesinde hücre çekirdeğindeki kanser ve enfeksiyonların tespitinin kolaylaştığını belirtirken, yapay zeka aracının kullanılmasının önünde bazı ekonomik ve teknik engellerin olduğu kaydediyor.
AINU'da kullanılan nano çözünürlükteki görüntülerin elde edilmesi oldukça pahalı bir işlem olması bu engellerden biriyken, yapay zeka aracının tek seferde yalnızca birkaç hücreyi analiz edebiliyor olması da tanı koymada hızlı olunması gerektiği için teknik bir sorun olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.