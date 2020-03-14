Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor

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Çin’de başlayan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını için bir süredir ülkedeki tüm mağazalarını kapalı tutan Apple geçen hafta yeniden faaliyete başlama kararı almıştı. Bu kez tüm dünyadaki mağazalar kapanıyor.

Kritik karar

Firma yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının global yayılma hızı nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Dün itibariyle başlayan kapatma kararı 27 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

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Tim Cook, Çin’de yaşadıkları deneyimin çok şeyler öğrettiğini ve salgın esnasında insan etkileşimini en aza indirmenin önem taşıdığını vurguladı. Apple mağazalarının kapatılması kararı da bu nedenle alındı.

Çin’de bulunan 42 mağaza salgın tehlikesi azaldığı için çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında İspanya ve İtalya’da da zaten kapatma kararı alınmıştı. Apple aksesuarları satın almak isteyenler internet mağazası veya uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Apple kapatılan mağazaların çalışanlarına saatlik ödeme yapmaya devam edecek. Ayrıca karantina, tedavi, çocuk bakımı gibi durumlarda da görevi bırakma veya çıkış isteme politikalarında esnek olacak.

https://www.macrumors.com/2020/03/14/apple-closing-all-retail-stores-coronavirus/

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