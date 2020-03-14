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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor

    Çin’deki mağazalarını kısa süre önce yeniden açma kararı alan Apple, koronavirüs salgını global çapta yoğunlaştığı için Çin dışındaki tüm mağazaları kapatma kararı aldı.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki tüm fiziksel mağazalarını kapatıyor
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    Çin’de başlayan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını için bir süredir ülkedeki tüm mağazalarını kapalı tutan Apple geçen hafta yeniden faaliyete başlama kararı almıştı. Bu kez tüm dünyadaki mağazalar kapanıyor.

    Kritik karar

    Firma yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının global yayılma hızı nedeniyle Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Dün itibariyle başlayan kapatma kararı 27 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek.

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    Tim Cook, Çin’de yaşadıkları deneyimin çok şeyler öğrettiğini ve salgın esnasında insan etkileşimini en aza indirmenin önem taşıdığını vurguladı. Apple mağazalarının kapatılması kararı da bu nedenle alındı.

    Çin’de bulunan 42 mağaza salgın tehlikesi azaldığı için çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında İspanya ve İtalya’da da zaten kapatma kararı alınmıştı. Apple aksesuarları satın almak isteyenler internet mağazası veya uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler.

    Apple kapatılan mağazaların çalışanlarına saatlik ödeme yapmaya devam edecek. Ayrıca karantina, tedavi, çocuk bakımı gibi durumlarda da görevi bırakma veya çıkış isteme politikalarında esnek olacak.



    https://www.macrumors.com/2020/03/14/apple-closing-all-retail-stores-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Her yer kapanıyor.
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 6 gün
    Zorlu Center ve Akasya AVM'deki dükkanlar da kapatılmış.
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    DH Misafiri 6 gün
    Çin malı iphone'a yakışan bir karar olmuş
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    interwap (Volkan ) 6 gün
    Çin koronayı aştı Batı çırpınıyor.
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 6 gün
    La apple iyimi kötümü bir haber bütün magazaları kapatıyor diyor öteki başka diyor haberlerde anlık borsa gibi.
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