Karea Fit, 1 Eylül'de yeniden siparişe açılıyor: Üretim kapasitesi arttı

79 bin TL ön ödeme
Karea Fit’i satın almak isteyen kullanıcılar için yeni dönemde 79 bin TL ön ödeme imkânı bulunuyor. Kalan ödeme ise kredi kartına taksit veya taşıt kredisi seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor.
Karea’nın sunduğu ödeme seçenekleri kapsamında kredi kartına 3, 6, 9 veya 12 ay taksit imkânı bulunurken, satış bedelinin yüzde 50’sine kadar 36 aya varan taşıt kredisi desteği de sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca havale-EFT yoluyla ya da araç değerinin yüzde 50’sine bireysel taşıt kredisi ile de ödeme gerçekleştirebiliyor.
Şehir hayatına uyum sağlayan elektrikli mobilite
2.631 mm uzunluğa, 1.481 mm genişliğe ve 1.655 mm yüksekliğe sahip olan Karea Fit, kompakt ölçüleri sayesinde dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunuyor. 184 litrelik bagaj hacmi, klima, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit ve elektrik destekli direksiyon gibi donanımların yanı sıra geri görüş kamerası, park sensörü, rejeneratif fren ve çelik kafes yapısı da modelin günlük kullanımını destekliyor.
Karea Fit’in yeni dönem siparişleriyle birlikte marka, üretim kapasitesindeki artışı, İstanbul’un iki yakasına yayılan deneyim merkezleri ve farklı şehirlerdeki satış, teslimat ve satış sonrası hizmet noktalarıyla destekleyerek şehir içi mobilite alanındaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim