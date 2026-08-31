Karea Fit, 1 Eylül'de yeniden siparişe açılıyor: Üretim kapasitesi arttı

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Tam Boyutta Gör Karel Kalıp tarafından geliştirilen yerli elektrikli mobilite markası Karea’nın ilk modeli Fit, yeni dönem siparişleriyle yeniden kullanıcılarla buluşuyor. Karea Fit, üretim kapasitesinin artırılmasıyla birlikte 1 Eylül itibarıyla yeniden siparişe açıldı. Karea’nın internet sitesinden yeni siparişler alınırken, model 799 bin TL satış fiyatıyla sunuluyor.

79 bin TL ön ödeme

Karea Fit’i satın almak isteyen kullanıcılar için yeni dönemde 79 bin TL ön ödeme imkânı bulunuyor. Kalan ödeme ise kredi kartına taksit veya taşıt kredisi seçenekleriyle gerçekleştirilebiliyor.

Karea’nın sunduğu ödeme seçenekleri kapsamında kredi kartına 3, 6, 9 veya 12 ay taksit imkânı bulunurken, satış bedelinin yüzde 50’sine kadar 36 aya varan taşıt kredisi desteği de sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca havale-EFT yoluyla ya da araç değerinin yüzde 50’sine bireysel taşıt kredisi ile de ödeme gerçekleştirebiliyor.

Şehir hayatına uyum sağlayan elektrikli mobilite

Tam Boyutta Gör Kompakt boyutları ve düşük kullanım maliyetiyle öne çıkan Karea Fit, tamamen elektrikli ve iki kişilik yapısıyla şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi. Karea’nın güncel teknik verilerine göre 12 kW gücünde motora ve 9,98 kWsa kapasiteli LFP bataryaya sahip olan Fit, yaklaşık 135 kilometre menzil ve 90 km/saat azami hız sunuyor.

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2.631 mm uzunluğa, 1.481 mm genişliğe ve 1.655 mm yüksekliğe sahip olan Karea Fit, kompakt ölçüleri sayesinde dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunuyor. 184 litrelik bagaj hacmi, klima, PTC ısıtıcı, elektrikli camlar, merkezi kilit ve elektrik destekli direksiyon gibi donanımların yanı sıra geri görüş kamerası, park sensörü, rejeneratif fren ve çelik kafes yapısı da modelin günlük kullanımını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Ev tipi AC priz üzerinden şarj edilebilen Karea Fit’in bataryası yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 2 saatte doldurulabiliyor. Şehir içi mobilite için geliştirilen model, köprü ve otoyollarda da kullanılabilir altyapısıyla yalnızca kısa mesafeli şehir içi ulaşımın değil, şehir çevresindeki günlük yolculukların da elektrikli alternatifi olarak konumlanıyor.

Karea Fit’in yeni dönem siparişleriyle birlikte marka, üretim kapasitesindeki artışı, İstanbul’un iki yakasına yayılan deneyim merkezleri ve farklı şehirlerdeki satış, teslimat ve satış sonrası hizmet noktalarıyla destekleyerek şehir içi mobilite alanındaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

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Karea Fit, 1 Eylül'de yeniden siparişe açılıyor

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