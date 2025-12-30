2025’in en güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirvedeki marka değişti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tüketici güvenilirliği araştırmalarıyla tanınan Consumer Reports, 2025 yılına ilişkin yeni otomobil güvenilirliği raporunu yayımladı. Geçtiğimiz yıl Toyota ve Lexus’u geride bırakarak listenin zirvesine yerleşen Subaru, bu yıl koltuğunu yeniden Toyota’ya kaptırdı. Raporda öne çıkan en çarpıcı tablo ise ilk sıralarda Japon markalarının açık üstünlüğü oldu.

Japonlar zirvede

Consumer Reports verilerine göre bu yıl en güvenilir ilk beş markanın dördü Japon, tablo biraz daha genişletildiğinde ise ilk yedi markanın altısı Japon üreticilerden oluşuyor. İlk 10 sırada yer alan markaların yedisi Asya kökenliyken, listenin genelinde Japon otomobil üreticilerinin güvenilirlik konusunda rakiplerinden belirgin biçimde ayrıştığı görülüyor.

Yayınlanan rapor, 2000-2025 model yıllarına ait ve erken 2026 modellerini de kapsayan 380 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleri temel alınarak hazırlandı. Araştırmada motor, şanzıman, elektrikli araç bataryası, şarj sistemi, gövde donanımı, boya ve trim kalitesi gibi 20 farklı potansiyel sorun alanı dikkate alındı. Tüm bu veriler ışığında markalara 100 puan üzerinden ortalama bir güvenilirlik skoru verildi.

Tam Boyutta Gör Listenin zirvesinde 66 puanlık ortalama güvenilirlik skoru ile Toyota yer aldı. Subaru, geçtiğimiz yılki liderliğin ardından 63 puanla ikinci sıraya gerilerken, Toyota bünyesindeki Lexus 60 puanla üçüncü oldu. Özellikle geçen yıl Camry, Tacoma ve Tundra gibi modellerde yaşanan sorunlar nedeniyle puan kaybeden Toyota, bu modellerdeki ciddi teknik problemleri gidererek bu yıl genel sıralamada yeniden liderliğe yükseldi.

İlk üçlüyü Honda (59 puan) ve BMW (58 puan) takip etti. BMW, bu yıl ilk 10’a girmeyi başaran tek Avrupalı marka olarak dikkat çekti. Listenin sonunda ise ABD’li Rivian, RAM ve Jeep yer aldı.

Tesla yükseldi, Mazda sert düştü

Raporda en dikkat çekici değişimlerden biri Tesla cephesinde yaşandı. Marka, geçen yıla göre sekiz sıra birden yükselerek 17’ncilikten 9’unculuğa çıktı ve yılın en çok gelişme gösteren üreticisi oldu. Bu yükselişte Model 3’ün “en güvenilir elektrikli otomobil”, Model Y’nin ise en güvenilir elektrikli SUV ve genel olarak en güvenilir elektrikli araç seçilmesi belirleyici oldu.

Buna karşılık Mazda, bu yıl en büyük düşüşü yaşayan marka olarak öne çıktı. Geçen yıl 6’ncı sırada yer alan Mazda, bu yıl 14’üncülüğe geriledi. Bu düşüşün temel nedeni markanın CX-70 ve CX-90 gibi modellerde yeni motor ve şanzımanlarla birlikte PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonları piyasaya sürmesi olarak açıklandı. PHEV sistemlerinin genel olarak zayıf güvenilirlik geçmişi, Mazda’nın ortalama puanını ciddi şekilde aşağı çekti.

BYD'nin tahtına göz dikti: Leapmotor hızla büyüyor 9 sa. önce eklendi

Öte yandan Consumer Reports raporu, klasik hibrit sistemlerin (şarj gerektirmeyen, küçük bataryalı hibritler) hem tamamen elektrikli araçlara hem de PHEV’lere kıyasla daha güvenilir olduğunu ortaya koyuyor. Bunun temel nedeni, üreticilerin hibrit teknolojisini uzun yıllardır kullanıyor olması ve bu sistemlerin güvenilirlik seviyesinin artık içten yanmalı motorlu araçlarla benzer düzeye ulaşması olarak gösteriliyor.

2025'in en güvenilir otomobil markaları Sıra Marka Ortalama Güvenilirlik Puanı En Güvenilir Model (Puan) En Sorunlu Model (Puan) 1 Toyota 66 4Runner (95) Tundra (41) 2 Subaru 63 Impreza (80) Ascent (41) 3 Lexus 60 IS (84) NX Plug-in Hybrid (42) 4 Honda 59 Passport (97) Prologue (25) 5 BMW 58 2 Series (73) X3 (42) 6 Nissan 57 Kicks (76) Murano (41) 7 Acura 54 Integra (56) MDX (50) 8 Buick 51 Envision (61) Enclave (33) 9 Tesla 50 Model Y (81) Cybertruck (34) 10 Kia 49 CarnivalHybrid (72) EV9 (24) 11 Ford 48 Maverick (70) Explorer (30) 12 Hyundai 48 Tucson (67) Ioniq 5 (26) 13 Audi 44 Q3 (57) Q4 E-Tron (27) 14 Mazda 43 Mazda 3 (62) CX-90 Plug-in Hybrid (20) 15 Volvo 42 XC60 (55) XC40 (33) 16 Volkswagen 42 GTI (58) Taos (29) 17 Chevrolet 42 Trax (69) Equinox (17) 18 Cadillac 41 Escalade (53) Lyriq (31) 19 Mercedes-Benz 41 C-Class (59) E-Class (32) 20 Lincoln 40 Aviator (48) Corsair Plug-in Hybrid (27) 21 Genesis 33 Electrified GV70 (39) GV60 (21) 22 Chrysler 31 Pacifica (36) Pacifica Hybrid (26) 23 GMC 31 Sierra 3500HD (43) Acadia (14) 24 Jeep 28 Compass (43) Grand Cherokee Plug-in Hybrid (10) 25 Ram 26 3500 (47) 1500 (5) 26 Rivian 24 R1S (29) R1T (18)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025’in en güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişti!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: