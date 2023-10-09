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    Karsan, yenilikçi ürün gamıyla Busworld 2023'e çıkarma yaptı

    Karsan, Brüksel'de gerçekleştirilen ve sektörün en prestijli fuarlarından biri olan Busworld 2023'de bataryalı elektrikli (BEV), hidrojenli (FCEV) ve otonom araçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
    Karsan, yenilikçi ürün gamıyla Busworld 2023'e çıkarma yaptı Tam Boyutta Gör
    Karsan, sektörün en büyük otobüs fuarı olan Busworld 2023’e çıkarma yaptı. 7-12 Ekim tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen fuarda gövde gösterisi yapan Karsan, fuarda full elektrikli ürün gamından e-JEST, Otonom e-ATAK ve Hydrogen e-ATA modellerini sergiledi. Avrupa ve Amerika’nın yolcu taşıyan ilk elektrikli otonom otobüsü, Otonom e-ATAK ise fuar boyunca park alanında otonom sürüş gerçekleştirerek, katılımcılara yeteneklerini sergiledi. 

    Karsan’ın Avrupa’daki pazar payı yüzde 6,7’ye ulaştı

    Fuarın kendileri için yoğun ve etkili geçtiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, 60 yıllık deneyimi, 2 bin 500 kişilik girişimci ruhla çalışan ekibiyle Karsan’ın artık sektörde en iyi tanınan markalardan biri haline geldiğini söyledi. Şirket olarak son 3 yıl içerisinde yüzde 100 elektrikli ürün gamını hazır hale getirdiklerini ifade eden Okan Baş, “Ana hedef pazarımız olan Avrupa’da büyümeye aralıksız devam ediyoruz. Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK ile 2022 yılını Avrupa’da lider olarak kapatmıştık.

    2023 yılının ilk yarısında da yükselen ivmemiz devam etti. Yılın ilk yarısında Karsan elektrikli araçları ile Avrupa şehir içi elektrikli toplu ulaşım pazarında payımızı artırarak yüzde 6,7 seviyesine ulaştık. Çıktığı günden bu yana Avrupa’da 318 adet satılan e-JEST, bu yılın ilk yarısında yüzde 24 pazar payı elde etti. Çıktığı günden bu yana Avrupa’da 233 adet satılan e-ATAK modelimiz ise yılın ilk yarısında yüzde 26 pazar payı elde etti. Avrupa’da elektrikli minibüs ve midibüs pazarında en çok tercih edilen bu iki modelimiz, bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu.” dedi. 

    Otonom e-ATAK -25 derecede güvenle yolcu taşıyor

    Karsan Otonom e-ATAK modelinin dünya çapında hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Okan Baş, şöyle devam etti: “Otonom araçlarımızla 1,5 yıldır Michigan ve Norveç’te yolcu taşıyoruz. Ayrıca Fransa Chateauroux, Romanya Bükreş, Ankara Cumhurbakanlığı Külliyesi ve son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Otonom e-ATAK projelerimizi hayata geçirdik. Bütün bunlar alt alta eklendiğinde otonom araçlarımızda 50 bin kilometrelik yol tecrübesine ulaştık, 20 bin yolcu taşıdık. Ayrıca dünyanın farklı noktalarında çok farklı iklimlerde aracımızı deneyimleme ve geliştirme fırsatımız oldu.

    Özellikle Michigan’da, kar yağışlı ve -25 derecelik soğukta, insanların dışarı araç çıkaramadığı havada dahi, Otonom e-ATAK aracımızla güvenle yolcu taşıdık. Öte yandan doğada en kolay bulunabilen, doğaya zarar vermeyen yakıt teknolojisi olan hidrojenli aracımız e-ATA Hydrogen’i geçen yıl IAA’da lanse etmiştik. Elektrik ve otonomun yanısıra, hidrojen teknolojisi anlamında da geleceğin mobilitesinde bir adım önde olma rolümüzü sürdürüyoruz.”

    Yıl sonunda 22 ülkede 1000 adet Karsan elektrikli aracı yollarda

    Karsan, yenilikçi ürün gamıyla Busworld 2023'e çıkarma yaptı Tam Boyutta Gör
    Karsan’ın araçları gibi 2023 yılı hedeflerinin de iddialı olduğunu belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Şu ana kadar 850 elektrikli aracımızla 22 ülkede 100 milyon km elektrikli deneyimi elde ettik. Bu yıl sonunda 22 ülkede toplam 1000 adet Karsan elektrikli aracımızla yollarda olacağız. Yeni hedef pazarlarımızdan Kuzey Amerika’da ise 30 adet e-JEST ile şimdiden yol almaya başlamıştık, bu rakamı ise sene sonunda 100’ün üzerine taşıyacağız.

    Japonya pazarında yaptığımız anlaşma kapsamında sağdan direksiyonlu e-JEST aracımızı ise aralık ayında lanse edeceğiz. 3 yıl içinde Japonya pazarında da 300 adetlik satış hedefi belirledik kendimize. Karsan olarak geleceğin mobilitesini inşa eden marka olmak üzere verimli ve akıllı çözümler üzerinde çalışmayı, geleceğin toplu taşıma sistemine yön vermeyi sürdürüyoruz. Çalışmalarımız sonucunda başarılarımızın uluslararası alanda 11 ayrı önemli ödülle de taçlandırılmış olması bizi ayrıca gururlandırıyor” diye konuştu. 

    Karsan teknolojik yenilikleri ile geleceğin mobilitesini inşa ediyor

    Karsan’ın sadece araç geliştirip satış yapan bir şirket olmadığına vurgu yapan Okan Baş, şunları söyledi: “Geleceğin mobilitesini inşa etmek üzere her geçen gün teknolojilerimizi yeniliyor, iyileştiriyor ve geliştiriyoruz. Bu doğrultudaki yeniliklerimizden ikisi Otonom e-ATAK aracımızda ADASTEC iş birliği ile devreye aldığımız “Platooning” ve “Remote Driving” özelliklerimiz. Platooning teknolojisi, 8 metrelik 2, 3 ya da daha fazla Otonom e-ATAK’ın yoğun saatlerde 16 metre veya 24 metre uzunluğunda hayali körüğe sahip tek bir otobüsmüş gibi çalışmasına olanak sağlıyor.

    Birden fazla Otonom e-ATAK aracının arka arkaya birbirini takip ederek senkron şekilde hareket ettiği, durakta durduğu, kapılarını açtığı, akabinde yoluna tekrar devam ettiği bir özellik Platooning. Operatörler daha fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyduğunda, büyük körüklü bir otobüs almak yerine 2 veya 3 Otonom e-ATAK’ı bu özellikle çalıştırarak aynı yolcu kapasitesine hatta daha fazlasına sahip olabilecek. Böylece yoğun saatlerde arka arkaya kullanım yapılabilecekken, daha az kalabalık saatlerde aralıklı kullanım gerçekleştirerek enerji tüketiminden tasarruf edilebilecek. Üstelik bu teknolji ile, körüklü bir otobüse kıyasla 8 m Otonom e-ATAK’ın manevra kabiliyeti de olduğu gibi korunmuş oluyor.

    Karsan, yenilikçi ürün gamıyla Busworld 2023'e çıkarma yaptı Tam Boyutta Gör
    Otonom e-ATAK’da devreye aldığımız “Uzaktan Sürüş” teknolojisi ile de yolda karşılaşılabilecek beklenmedik yol onarım çalışmaları, kaza vb. durumlarda araca anlık müdahale edebiliyoruz. Kaza, yol çalışması gibi öngörülemeyen durumlarda güvenlik sürücüsüne gerek duyulmadan uzaktan erişimle araç kontrol edilerek tekrardan rotasına sokuluyor. Bu sistem; bugün regülatif olarak zorunlu olan güvenlik sürücüsü kalktığında, otonom otobüs filosuna sahip operatörlerin güvenlik sürücüsü maliyetlerini sıfıra indiriyor.” 

    Karsan geliştirilmiş ısı pompası teknolojisi ile -25 derecede tüketimi azaltıyor

    Elektrikli araçların verimliliğini artırmaya yönelik geliştirdikleri diğer yeniliklerden bahseden Okan Baş, sözlerine şöyle devam etti: “Isı pompası (Heat Pump) teknolojisinin soğuk iklim koşulunda daha uzun menzil vadettiğini ifade eden Okan Baş, “Günümüzde -5 dereceden daha soğuk iklimlerde Heat Pump teknolojisi devreye girmiyor. Bünyemizde yapılan çalışmalar ile -25 derecede dahi çalışabilecek “Geliştirilmiş Isı Pompası” teknolojisini devreye aldık.

    Yeni e-ATA siparişlerinde sunduğumuz bu teknoloji sayesinde, aracı ısıtmak için harcanan enerji tüketimini yüzde 80 oranında düşürerek, sınıfının en uzun menziline sahip e-ATA serimizde en zorlu kış şartlarında dahi daha da uzun menzil sunacağız. Bir sonraki aşamada ise bu teknolojiyi e-ATAK araçlarımıza entegre edeceğiz. Ayrıca araçlarımızda ağırlık hafifletme üzerine de çalışıyoruz.

    12 metrelik e-ATA aracımızı bu yıl 600 kilogram, 2025 yılında ise geri dönüştürülebilir, hafif alüminyum ve karbonfiber malzeme kullanarak 900 kilogram hafifletmeyi hedefliyoruz. Sınıfının en iyi enerji tüketimini ve yolcu kapasitesini sunan e-ATA modelimizde, bu çalışmalar ile hem tüketim değerimizi hem de yolcu kapasitelerimizi daha da iddialı hale getireceğiz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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