Karşınızda Microsoft 365 Copilot: Office uygulamaları artık yapay zekaya sahip!

Tam Boyutta Gör Microsoft, bugün Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için insanlara belge, e-posta, sunum ve çok daha fazlasını oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yeni yapay zeka destekli Copilot’u duyurdu. Copilot, Microsoft 365 uygulamalarıyla bütünleşmiş bir asistan (Clippy?) konumunda olacak.

Microsoft 365 Copilot nedir, ne işe yarıyor?

Microsoft 365 Copilot kısaca, iş yerindeki angarya işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir asistandır diyebiliriz. Örneğin, PowerPoint'ten bir Word belgesine dayalı bir sunum oluşturmasını isteyebilir ve hatta tüm slaytlarınıza animasyonlar veya stiller uygulamasını sağlayabilirsiniz. Microsoft 365 başkanı Jared Spataro, “Copilot, tamamen yeni bir çalışma şekli. Her gün milyonlarca insanın kullandığı Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ve daha fazlası gibi uygulamalarda yerleşik olarak sizinle birlikte çalışacak.” dedi.

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Tam Boyutta Gör Microsoft 365 kullanıcıları, yaklaşmakta olan Microsoft Teams toplantısı hakkında bilgi edinmek, insanları ilgili projelerle ilgili güncellemelerden haberdar etmek, son işe alınanlar gibi kurumsal değişiklikler ve hatta tatilden dönmüş olabilecek iş arkadaşları hakkında güncellemeler hazırlamak için Copilot'u kullanabilecek. Copilot, Microsoft'un Office uygulamalarında da kullanılabilir olacak.

Tüm Office uygulamalarında kullanılacak

Microsoft 365 Copilot, firmanın da dediği gibi çalışma şeklini tamamen değiştirecek. Sadece bir sorgu ile Excel’de SWOT analizi yapılabilir veya verilere dayalı PivotTable oluşturulabilecek. Microsoft’a göre Copilot, bir Teams toplantısını yazıya dökebilir veya geç kalan birisine konuşulanları özetleyebilir. Ancak sunum sırasında küçük bir şeye de değinildi. Spataro, Copilot’un her zaman doğru olmayabileceğini ancak isteğinizi faydalı bir şekilde yanlış yaparak size mükemmel olmayan ama yine de size bir avantaj sağlayan bir fikir verebileceğini söyledi. Yani Bing veya ChatGPT’de olduğu gibi verilerin veya bilgilerin doğrulamanız tavsiye ediliyor.

Copilot Outlook’ta da yer alacak, böylece e-postaları silmek veya yanıtlamak için daha az zaman oluşturulacak. Copilot, sizin için bir e-postayı özetleyebildiği gibi yanıtlanması gereken bir e-postaya uygun tonda cevap ayarlayabilecek. Spataro, "Copilot'u oluşturmak için ChatGPT'yi Microsoft 365'e bağlamakla yetinmedik. Microsoft 365 Copilot, Copilot olarak adlandırdığımız sistem tarafından destekleniyor." Bu sistem Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft 365 uygulamalarını Microsoft Graph ve GPT-4 ile birleştiriyor. Microsoft Graph bir nevi sistem içi topraklama/doğrulama olarak düşünülebilir.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca tüm Microsoft 365 uygulamalarında çalışan bir Business Chat özelliğini de getirmeyi planlıyor. Bu özellik; sohbetleri özetlemeye, e-posta yazmaya, önemli tarihleri ​​bulmaya ve hatta diğer proje dosyalarına dayalı bir plan yazmaya yardımcı olmak için belgeler, sunular, e-posta, takvim, notlar ve kişiler genelindeki verileri Microsoft Graph sayesinde bir araya getirir.

Microsoft, Microsoft 365 Copilot'u şu anda 20 müşteriyle test ettiğini ve önümüzdeki aylarda önizlemeyi genişleteceğini söylüyor. Microsoft bugün yayınladığı bir blog yazısında "önümüzdeki aylarda fiyatlandırma ve ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız" diyor. Bununla birlikte şirket, blog yazısında yapay zeka ilkelerine de dikkat çekti. Üretilen her bir materyalde kaynaklara bağlantı verildiğini ve kullanıcıları içeriği gözden geçirmeye, doğruluğunu kontrol etmeye ve ayarlamaya teşvik ettiklerini ifade ediyor.

Açıkçası Office uygulamaları milyonlarca çalışan ve binlerce işletme tarafından kullanılıyor. Oluşturulan bir belgede değerlerin yanlış olması ciddi sonuçlar doğurabilir. Microsoft, Office’e yapay zekayı çok hızlı bir şekilde entegre etti ancak şu an riskler endişe verici. Ancak zaten “test” ve “önizleme” süreçleri bunlar için var diyebiliriz.

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