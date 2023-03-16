Karşınızda Microsoft 365 Copilot: Office uygulamaları artık yapay zekaya sahip!

Microsoft 365 Copilot nedir, ne işe yarıyor?
Microsoft 365 Copilot kısaca, iş yerindeki angarya işleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir asistandır diyebiliriz. Örneğin, PowerPoint'ten bir Word belgesine dayalı bir sunum oluşturmasını isteyebilir ve hatta tüm slaytlarınıza animasyonlar veya stiller uygulamasını sağlayabilirsiniz. Microsoft 365 başkanı Jared Spataro, “Copilot, tamamen yeni bir çalışma şekli. Her gün milyonlarca insanın kullandığı Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ve daha fazlası gibi uygulamalarda yerleşik olarak sizinle birlikte çalışacak.” dedi.
Tüm Office uygulamalarında kullanılacak
Microsoft 365 Copilot, firmanın da dediği gibi çalışma şeklini tamamen değiştirecek. Sadece bir sorgu ile Excel’de SWOT analizi yapılabilir veya verilere dayalı PivotTable oluşturulabilecek. Microsoft’a göre Copilot, bir Teams toplantısını yazıya dökebilir veya geç kalan birisine konuşulanları özetleyebilir. Ancak sunum sırasında küçük bir şeye de değinildi. Spataro, Copilot’un her zaman doğru olmayabileceğini ancak isteğinizi faydalı bir şekilde yanlış yaparak size mükemmel olmayan ama yine de size bir avantaj sağlayan bir fikir verebileceğini söyledi. Yani Bing veya ChatGPT’de olduğu gibi verilerin veya bilgilerin doğrulamanız tavsiye ediliyor.
Copilot Outlook’ta da yer alacak, böylece e-postaları silmek veya yanıtlamak için daha az zaman oluşturulacak. Copilot, sizin için bir e-postayı özetleyebildiği gibi yanıtlanması gereken bir e-postaya uygun tonda cevap ayarlayabilecek. Spataro, "Copilot'u oluşturmak için ChatGPT'yi Microsoft 365'e bağlamakla yetinmedik. Microsoft 365 Copilot, Copilot olarak adlandırdığımız sistem tarafından destekleniyor." Bu sistem Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft 365 uygulamalarını Microsoft Graph ve GPT-4 ile birleştiriyor. Microsoft Graph bir nevi sistem içi topraklama/doğrulama olarak düşünülebilir.
Microsoft, Microsoft 365 Copilot'u şu anda 20 müşteriyle test ettiğini ve önümüzdeki aylarda önizlemeyi genişleteceğini söylüyor. Microsoft bugün yayınladığı bir blog yazısında "önümüzdeki aylarda fiyatlandırma ve ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız" diyor. Bununla birlikte şirket, blog yazısında yapay zeka ilkelerine de dikkat çekti. Üretilen her bir materyalde kaynaklara bağlantı verildiğini ve kullanıcıları içeriği gözden geçirmeye, doğruluğunu kontrol etmeye ve ayarlamaya teşvik ettiklerini ifade ediyor.
Açıkçası Office uygulamaları milyonlarca çalışan ve binlerce işletme tarafından kullanılıyor. Oluşturulan bir belgede değerlerin yanlış olması ciddi sonuçlar doğurabilir. Microsoft, Office’e yapay zekayı çok hızlı bir şekilde entegre etti ancak şu an riskler endişe verici. Ancak zaten “test” ve “önizleme” süreçleri bunlar için var diyebiliriz.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/3/16/23642833/microsoft-365-ai-copilot-word-outlook-teams https://news.microsoft.com/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot-your-copilot-for-work/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)