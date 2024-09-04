Microsoft, Copilot'un bir sonraki aşamasını duyuruyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un yapay zekası Copilot, yazılım devinin neredeyse her ürününe entegre edilmiş olsa da yolculuğu nihayete ulaşmaktan çok uzak. Bu bağlamda Microsoft bu ayın sonunda Copilot inovasyonunun bir sonraki aşamasına odaklanacak özel bir Copilot etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Copilot için ikinci adım zamanı

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Jared Spataro 16 Eylül'de “Microsoft 365 Copilot: Wave 2” etkinliğinde yer alacak. Henüz etkinliğin detayları belirsiz ancak sunum, LinkedIn'de düzenlenecek. Bu etkinliğin Microsoft'un Copilot tekliflerinin kurumsal tarafına odaklanması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Copilot’un yeniden markalanabileceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Copilot ürünlerinde bazı isim değişiklikleri görebiliriz. Etkinliğin adından da anlaşılabileceği üzere Microsoft 365 Copilot özelinde bazı yenilikler göreceğiz. Microsoft 365 Copilot, ilk olarak 2023'ün başlarında yanıtlar oluşturmak, sunum taslakları hazırlamak ve verileri çözümlemek için duyurulmuştu. O zamandan bu yana geçen bir buçuk yıl içinde Copilot, Bing’in sohbet robotu haline geldi, kurumsal taraftaki Microsoft ürünleriyle entegre edildi, Windows’a eklendi ve görüntüler oluşturmaya başlandı. Microsoft 365 Copilot ise aylık 30 dolara satılan bir ürün konumunda.

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Bilmeyenler için Microsoft Copilot, Microsoft’un işletim sistemi ve programlarında kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı bir asistan. Copilot, metin tamamlama, kod oluşturma, çeviri, soruları yanıtlama ve hatta benzersiz görüntüler oluşturma gibi yetenekler sunuyor. Ayrıca Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook gibi uygulamalarda çağrılıp kullanılabiliyor.

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