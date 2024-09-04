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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Copilot'un bir sonraki aşamasını duyuruyor

    Microsoft’un yapay zeka platformu haline gelen Copilot, firmanın tüm ürünlerine entegre edilmiş durumda. Ancak iş henüz bitmedi zira firma, 16 Eylül'de Copilot'un bir sonraki aşamasını duyuracak.
    Microsoft, Copilot'un bir sonraki aşamasını duyuruyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yapay zekası Copilot, yazılım devinin neredeyse her ürününe entegre edilmiş olsa da yolculuğu nihayete ulaşmaktan çok uzak. Bu bağlamda Microsoft bu ayın sonunda Copilot inovasyonunun bir sonraki aşamasına odaklanacak özel bir Copilot etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

    Copilot için ikinci adım zamanı

    Microsoft CEO'su Satya Nadella ve yapay zekadan sorumlu başkan yardımcısı Jared Spataro 16 Eylül'de “Microsoft 365 Copilot: Wave 2” etkinliğinde yer alacak. Henüz etkinliğin detayları belirsiz ancak sunum, LinkedIn'de düzenlenecek. Bu etkinliğin Microsoft'un Copilot tekliflerinin kurumsal tarafına odaklanması bekleniyor.

    Microsoft, Copilot'un bir sonraki aşamasını duyuruyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde Copilot’un yeniden markalanabileceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Copilot ürünlerinde bazı isim değişiklikleri görebiliriz. Etkinliğin adından da anlaşılabileceği üzere Microsoft 365 Copilot özelinde bazı yenilikler göreceğiz. Microsoft 365 Copilot, ilk olarak 2023'ün başlarında yanıtlar oluşturmak, sunum taslakları hazırlamak ve verileri çözümlemek için duyurulmuştu. O zamandan bu yana geçen bir buçuk yıl içinde Copilot, Bing’in sohbet robotu haline geldi, kurumsal taraftaki Microsoft ürünleriyle entegre edildi, Windows’a eklendi ve görüntüler oluşturmaya başlandı. Microsoft 365 Copilot ise aylık 30 dolara satılan bir ürün konumunda.

     

    Bilmeyenler için Microsoft Copilot, Microsoft’un işletim sistemi ve programlarında kullanıma sunduğu yapay zeka tabanlı bir asistan. Copilot, metin tamamlama, kod oluşturma, çeviri, soruları yanıtlama ve hatta benzersiz görüntüler oluşturma gibi yetenekler sunuyor. Ayrıca Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve Outlook gibi uygulamalarda çağrılıp kullanılabiliyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/microsoft-is-sharing-copilots-next-phase-in-a-september-16-livestream-134451868.html https://www.linkedin.com/events/7236780403867443202/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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