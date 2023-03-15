Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yaptıklarıyla büyülüyor ve endişelendiriyor

    Geçtiğimiz gün ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, GPT-4 modelini duyurdu. Şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zekâ modeli olan GPT-4’ün yaptıkları “dudak uçuklatıyor.”
    5
    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yapabildikleriyle büyülüyor! Tam Boyutta Gör
    Bundan sadece saatler önce OpenAI, yeni dil modeli GPT-4’ü tanıttı. Çok modlu bir yapıya kavuşan yeni yapay zekâ modeli, önceki versiyonu olan GPT-3.5’e göre bazı çok önemli geliştirmeler aldı. Mevcut hatalarından arındırılan yapay zekâ artık görsel girdileri de kabul ederek kullanım senaryosunu neredeyse sınırsız bir hale getiriyor.

    ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının sahibi olan OpenAI, halihazırda GPT-4’ü kullanıma sürmüş durumda. Önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi GPT-4 bir süredir Microsoft’un yeni Bing’inde yer alıyordu. Şimdi ise ChatGPT Plus versiyonunda bir bekleme listesi aracılığıyla herkesin kullanımına sunulmuş durumda.

    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yapabildikleriyle büyülüyor!
    OpenAI, yeni GPT-4’ün neler yapabildiğini göstermek için bir demo etkinliği hazırlayarak bizlere sınırsız kullanım senaryosunun kapısını açtı. Bu kapıdan girip girmemek sizin elinizde olsa da GPT-4 çok açık bir şekilde hangi işi yapıyor olursanız olun size büyük faydalar sağlayabilir. Öte yandan cevapların doğruluğu konusunda ise uyarılar devam ediyor.

    GPT-4 neler yapabiliyor?

    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yapabildikleriyle büyülüyor! Tam Boyutta Gör
    GPT-4, bir yapay zeka modeli ve AGI olarak tanımladığımız “yapay genel zeka” olmaktan halen çok uzak. Ancak bu bir eksiklik değil, GPT-4 kendi başına inanılmaz bir “teknoloji.” Örneğin, GPT-4 ile 1972 yılında yapılan en eski arcade oyunlardan birisi olan Pong’u yapmak sadece 60 saniye sürüyor. Modelden sadece “Pong benzeri bir oyun oluşturmak istiyorum, bunu yapmak için en iyi dil nedir? Ayrıca onu inşa etmek için Replit’i kullanmak istiyorum” sorgusunu istemek bir oyun yapmak için yeterli. Ancak yapılabilenler bununla sınırlı değil.

    Avukat olabilir

    Daha önceki haberlerimizde DoNotPay adlı bir girişimin yapay zeka avukatı olarak hizmet edeceğini aktarmıştık. GPT-4 ile bir dava dosyası oluşturmak sadece birkaç dakika alıyor. Bir örnekte GPT-4 ile güçlendirilmiş ChatGPT’den spam aramalar yapan birisi hakkında federal dava hazırlaması isteniyor. Davada talep edilen tazminatın 1500 dolar olduğu da belirtiliyor. Birkaç saniye içinde ise ChatGPT, size bir dava dosyası veriyor.

    Görselden web sitesine

    Bunlar yeterince etkileyici gelmediyse OpenAI’ın kendi demo etkinliğinde gösterdiği bir kullanım senaryosu var. GPT-4, küçük bir kâğıda elle çizilmiş bir taslağı işlevsel bir web sitesine dönüştürebiliyor. Zira yukarıda dediğimiz gibi GPT-4 görsel girdileri kabul edebiliyor. Yani sorguya bir resim ekleyerek modelden benzer bir şey yapmasını veya görseli açıklamasını istemeniz mümkün. Bu senaryoda küçük bir şaka web sitesi yapılmış.

    İlaç keşifleri yapabilir

    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yapabildikleriyle büyülüyor! Tam Boyutta Gör
    GPT-4 aynı zamanda çok daha “kâşif” bir yapıya sahip. Örneğin GPT-4’ten bir ilaç keşfi yapmasını istemek mümkün. Halihazırda olan bir ilacı GPT-4’e verip onandan benzer özelliklere sahip bileşikler bulmasını ve ayrıca bunların patentli olmamasını talep etmek mümkün. Hatta, bulunan bileşiklerin tedariği için bir sipariş formu bile oluşturulabiliyor. Bu özellik, baktığınız açıya bağlı olarak kötü de bir özellik. Bu özelliğin kötü niyetli bir şekilde kullanılması mümkün ancak etik değerlere uyarak kullanılırsa da harika sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz.

    GPT-4, sözleşmelerle aranız iyi değilse kurtarıcınız olabilir. Bir örnekte Ethereum sözleşmesinin eksiklikleri isteniyor ve model birkaç saniyede eksikliklerin, istismar edilebilecek alanların ve olası yararlanılabilecek yolların altını çiziyor.

    Flört uygulamalarını geliştirebilir

    GPT-4 ile birlikte daha kişiselleştirilmiş, hedefli reklamlar hayatımıza girecek gibi duruyor. Bunun küçük bir kesitini aslında bir flört uygulaması örneğinde görüyoruz. Kullanıcıların veri girdisini analiz edip en doğru eşleştirmenin yapılabilmesi sağlanıyor.

    Sonuç olarak GPT-4 için radikal bir yenilik diyemem ancak GPT-3.5 modelinin üstüne tonlarca şeyin konulduğunu söyleyebilirim. İster bir Pong oyunu yapın ister bir yılan oyunu, ister bir dava dosyası oluşturun isterse kağıda çizdiğiniz taslağı gerçek bir web sitesine dönüştürün. Seçenekler çok geniş.

    ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yapabildikleriyle büyülüyor! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan önceki sürümlerde olan bazı önemli açıklıklar da giderilmiş durumda. Hassas sorgulara karşı daha dikkatli olan GPT-4, önyargılarından daha fazla arınmış, şiddet söylemlerini daha fazla azaltmış durumda. OpenAI, yeni modelin mükemmel olmadığının altınızı da çiziyor, yani halen zararlı söylemler görmek mümkün. Bunun yanında “bilginin doğruluğu” kısmında geliştirmeler olsa da çıktının doğruluğunu araştırmak, yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Daha fazla detay için aşağıdaki demo videosunu izleyebilir veya kaynak kısmında GPT-4’ün teknik raporunu inceleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf https://twitter.com/LinusEkenstam/status/1635754587775967233
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 14 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 14 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mobil mi castrol mü 1 litre lpg kaç km gider jawline topu kullananlar en iyi mil kartı necdet acar xclusive kimdir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
    Casper Excalibur G870.1265-DF60X-B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız