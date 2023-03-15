ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yaptıklarıyla büyülüyor ve endişelendiriyor

- GPT-4 neler yapabiliyor?
- Avukat olabilir
- Görselden web sitesine
- İlaç keşifleri yapabilir
- Flört uygulamalarını geliştirebilir
- Yorumlar
ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının sahibi olan OpenAI, halihazırda GPT-4’ü kullanıma sürmüş durumda. Önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi GPT-4 bir süredir Microsoft’un yeni Bing’inde yer alıyordu. Şimdi ise ChatGPT Plus versiyonunda bir bekleme listesi aracılığıyla herkesin kullanımına sunulmuş durumda.
GPT-4 neler yapabiliyor?
Avukat olabilir
Daha önceki haberlerimizde DoNotPay adlı bir girişimin yapay zeka avukatı olarak hizmet edeceğini aktarmıştık. GPT-4 ile bir dava dosyası oluşturmak sadece birkaç dakika alıyor. Bir örnekte GPT-4 ile güçlendirilmiş ChatGPT’den spam aramalar yapan birisi hakkında federal dava hazırlaması isteniyor. Davada talep edilen tazminatın 1500 dolar olduğu da belirtiliyor. Birkaç saniye içinde ise ChatGPT, size bir dava dosyası veriyor.
Görselden web sitesine
Bunlar yeterince etkileyici gelmediyse OpenAI’ın kendi demo etkinliğinde gösterdiği bir kullanım senaryosu var. GPT-4, küçük bir kâğıda elle çizilmiş bir taslağı işlevsel bir web sitesine dönüştürebiliyor. Zira yukarıda dediğimiz gibi GPT-4 görsel girdileri kabul edebiliyor. Yani sorguya bir resim ekleyerek modelden benzer bir şey yapmasını veya görseli açıklamasını istemeniz mümkün. Bu senaryoda küçük bir şaka web sitesi yapılmış.
İlaç keşifleri yapabilir
GPT-4, sözleşmelerle aranız iyi değilse kurtarıcınız olabilir. Bir örnekte Ethereum sözleşmesinin eksiklikleri isteniyor ve model birkaç saniyede eksikliklerin, istismar edilebilecek alanların ve olası yararlanılabilecek yolların altını çiziyor.
Flört uygulamalarını geliştirebilir
GPT-4 ile birlikte daha kişiselleştirilmiş, hedefli reklamlar hayatımıza girecek gibi duruyor. Bunun küçük bir kesitini aslında bir flört uygulaması örneğinde görüyoruz. Kullanıcıların veri girdisini analiz edip en doğru eşleştirmenin yapılabilmesi sağlanıyor.
Sonuç olarak GPT-4 için radikal bir yenilik diyemem ancak GPT-3.5 modelinin üstüne tonlarca şeyin konulduğunu söyleyebilirim. İster bir Pong oyunu yapın ister bir yılan oyunu, ister bir dava dosyası oluşturun isterse kağıda çizdiğiniz taslağı gerçek bir web sitesine dönüştürün. Seçenekler çok geniş.Kaynakça https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf https://twitter.com/LinusEkenstam/status/1635754587775967233 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)