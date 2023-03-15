ChatGPT’nin yeni kalbi GPT-4, yaptıklarıyla büyülüyor ve endişelendiriyor

Tam Boyutta Gör Bundan sadece saatler önce OpenAI, yeni dil modeli GPT-4’ü tanıttı. Çok modlu bir yapıya kavuşan yeni yapay zekâ modeli, önceki versiyonu olan GPT-3.5’e göre bazı çok önemli geliştirmeler aldı. Mevcut hatalarından arındırılan yapay zekâ artık görsel girdileri de kabul ederek kullanım senaryosunu neredeyse sınırsız bir hale getiriyor.

ChatGPT ve Dall-E gibi yapay zeka araçlarının sahibi olan OpenAI, halihazırda GPT-4’ü kullanıma sürmüş durumda. Önceki haberimizde bahsettiğimiz gibi GPT-4 bir süredir Microsoft’un yeni Bing’inde yer alıyordu. Şimdi ise ChatGPT Plus versiyonunda bir bekleme listesi aracılığıyla herkesin kullanımına sunulmuş durumda.

OpenAI, yeni GPT-4’ün neler yapabildiğini göstermek için bir demo etkinliği hazırlayarak bizlere sınırsız kullanım senaryosunun kapısını açtı. Bu kapıdan girip girmemek sizin elinizde olsa da GPT-4 çok açık bir şekilde hangi işi yapıyor olursanız olun size büyük faydalar sağlayabilir. Öte yandan cevapların doğruluğu konusunda ise uyarılar devam ediyor.

GPT-4 neler yapabiliyor?

Tam Boyutta Gör GPT-4, bir yapay zeka modeli ve AGI olarak tanımladığımız “yapay genel zeka” olmaktan halen çok uzak. Ancak bu bir eksiklik değil, GPT-4 kendi başına inanılmaz bir “teknoloji.” Örneğin, GPT-4 ile 1972 yılında yapılan en eski arcade oyunlardan birisi olan Pong’u yapmak sadece 60 saniye sürüyor. Modelden sadece “Pong benzeri bir oyun oluşturmak istiyorum, bunu yapmak için en iyi dil nedir? Ayrıca onu inşa etmek için Replit’i kullanmak istiyorum” sorgusunu istemek bir oyun yapmak için yeterli. Ancak yapılabilenler bununla sınırlı değil.

Avukat olabilir

Daha önceki haberlerimizde DoNotPay adlı bir girişimin yapay zeka avukatı olarak hizmet edeceğini aktarmıştık. GPT-4 ile bir dava dosyası oluşturmak sadece birkaç dakika alıyor. Bir örnekte GPT-4 ile güçlendirilmiş ChatGPT’den spam aramalar yapan birisi hakkında federal dava hazırlaması isteniyor. Davada talep edilen tazminatın 1500 dolar olduğu da belirtiliyor. Birkaç saniye içinde ise ChatGPT, size bir dava dosyası veriyor.

OpenAI, çok modlu yapay zeka modeli GPT-4’ü duyurdu 16 sa. önce eklendi

Görselden web sitesine

Bunlar yeterince etkileyici gelmediyse OpenAI’ın kendi demo etkinliğinde gösterdiği bir kullanım senaryosu var. GPT-4, küçük bir kâğıda elle çizilmiş bir taslağı işlevsel bir web sitesine dönüştürebiliyor. Zira yukarıda dediğimiz gibi GPT-4 görsel girdileri kabul edebiliyor. Yani sorguya bir resim ekleyerek modelden benzer bir şey yapmasını veya görseli açıklamasını istemeniz mümkün. Bu senaryoda küçük bir şaka web sitesi yapılmış.

İlaç keşifleri yapabilir

Tam Boyutta Gör GPT-4 aynı zamanda çok daha “kâşif” bir yapıya sahip. Örneğin GPT-4’ten bir ilaç keşfi yapmasını istemek mümkün. Halihazırda olan bir ilacı GPT-4’e verip onandan benzer özelliklere sahip bileşikler bulmasını ve ayrıca bunların patentli olmamasını talep etmek mümkün. Hatta, bulunan bileşiklerin tedariği için bir sipariş formu bile oluşturulabiliyor. Bu özellik, baktığınız açıya bağlı olarak kötü de bir özellik. Bu özelliğin kötü niyetli bir şekilde kullanılması mümkün ancak etik değerlere uyarak kullanılırsa da harika sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz.

GPT-4, sözleşmelerle aranız iyi değilse kurtarıcınız olabilir. Bir örnekte Ethereum sözleşmesinin eksiklikleri isteniyor ve model birkaç saniyede eksikliklerin, istismar edilebilecek alanların ve olası yararlanılabilecek yolların altını çiziyor.

Flört uygulamalarını geliştirebilir

GPT-4 ile birlikte daha kişiselleştirilmiş, hedefli reklamlar hayatımıza girecek gibi duruyor. Bunun küçük bir kesitini aslında bir flört uygulaması örneğinde görüyoruz. Kullanıcıların veri girdisini analiz edip en doğru eşleştirmenin yapılabilmesi sağlanıyor.

Sonuç olarak GPT-4 için radikal bir yenilik diyemem ancak GPT-3.5 modelinin üstüne tonlarca şeyin konulduğunu söyleyebilirim. İster bir Pong oyunu yapın ister bir yılan oyunu, ister bir dava dosyası oluşturun isterse kağıda çizdiğiniz taslağı gerçek bir web sitesine dönüştürün. Seçenekler çok geniş.

Tam Boyutta Gör Öte yandan önceki sürümlerde olan bazı önemli açıklıklar da giderilmiş durumda. Hassas sorgulara karşı daha dikkatli olan GPT-4, önyargılarından daha fazla arınmış, şiddet söylemlerini daha fazla azaltmış durumda. OpenAI, yeni modelin mükemmel olmadığının altınızı da çiziyor, yani halen zararlı söylemler görmek mümkün. Bunun yanında “bilginin doğruluğu” kısmında geliştirmeler olsa da çıktının doğruluğunu araştırmak, yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Daha fazla detay için aşağıdaki demo videosunu izleyebilir veya kaynak kısmında GPT-4’ün teknik raporunu inceleyebilirsiniz.

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