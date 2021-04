Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi

Son yıllarda zedelenmiş tendonların ve kas gruplarının tedavisinde kullanılmak üzere hidrojel içeren birçok destek aracı geliştirilmiş durumda bulunyor. Şimdi ise İspanyol araştırmacılar kas zedelenmesinde kullanılabilecek, içerisinde ihtiva ettiği boru ilgili dokuya salgılayarak kas liflerinin formasyonunu iyileştirebilecek hidrojel geliştirdi.

Fare deneyleri

The Polytechnic University of Valencia and the Center for Bioengineering ile Biomaterials and Nanomedicine kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve cilt altı enjeksiyonla ilgili kas dokusuna enjekte edilebilecek hidrojel geliştirdi. Geliştirilen hidrojelde bulunan bor ilgili dokuya salınıyor ve kas hücrelerinde bulunan ‘’integrinler’’ olarak adlandırılan; hücrelerin ekstrasellüler matriks olarak adlandırılan kısma tutunmasını sağlayan proteinleri uyarıyor. Böylece ilgili dokuda çok yüksek düzeyde adezyon ( tutunma ) oluşuyor ve böylece kas dokusu çok daha hızlı bir şekilde iyileşmiş oluyor.

Yeni araştırma ilk olarak farelerde test edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda farelerdeki kas dokusu iyileşmesinin ve rejenerasyonun çok daha hızlı olduğu tespit edildi.

Bilim insanları yeni hidrojelin çeşitli kas distrofilerinde ve atrofik durumlarda da kullanılabileceğini düşünüyor.

Yeni araştırma Materials Science and Engineering adlı dergide yayımlandı.

