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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi

    İspanyol araştırmacılar kas zedelenmesinde kullanılabilecek, içerisinde ihtiva ettiği boru ilgili dokuya salgılayarak kas liflerinin formasyonunu iyileştirebilecek hidrojel geliştirdi.
    03 Nisan 2021, 18:00 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Son yıllarda zedelenmiş tendonların ve kas gruplarının tedavisinde kullanılmak üzere hidrojel içeren birçok destek aracı geliştirilmiş durumda bulunyor. Şimdi ise İspanyol araştırmacılar kas zedelenmesinde kullanılabilecek, içerisinde ihtiva ettiği boru ilgili dokuya salgılayarak kas liflerinin formasyonunu iyileştirebilecek hidrojel geliştirdi.

    Fare deneyleri

    Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi
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    The Polytechnic University of Valencia and the Center for Bioengineering ile Biomaterials and Nanomedicine kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve cilt altı enjeksiyonla ilgili kas dokusuna enjekte edilebilecek hidrojel geliştirdi. Geliştirilen hidrojelde bulunan bor ilgili dokuya salınıyor ve kas hücrelerinde bulunan ‘’integrinler’’ olarak adlandırılan; hücrelerin ekstrasellüler matriks olarak adlandırılan kısma tutunmasını sağlayan proteinleri uyarıyor. Böylece ilgili dokuda çok yüksek düzeyde adezyon ( tutunma ) oluşuyor ve böylece kas dokusu çok daha hızlı bir şekilde iyileşmiş oluyor.

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    Yeni araştırma ilk olarak farelerde test edildi ve yapılan çalışmalar sonucunda farelerdeki kas dokusu iyileşmesinin ve rejenerasyonun çok daha hızlı olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Beyin kanseri aşısı Faz 1 denemelerini başarıyla geçti"

    Bilim insanları yeni hidrojelin çeşitli kas distrofilerinde ve atrofik durumlarda da kullanılabileceğini düşünüyor.

    Yeni araştırma Materials Science and Engineering adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-12802-nuevo-biomater-en.html https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928493121001429?via%3Dihub https://newatlas.com/medical/boron-loaded-hydrogel-halves-recovery-injured-muscles/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    limbesh (Yiğit Koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Vücûd siporcularına da yarayacak mi ?
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    M mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçti Bor'un pazarı ....
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bor lu maske bekliyorum. Bizim ekonomiyi o uçuracak.... Covid19 u bor la bitireceğiz.....
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    Romanitas (efe ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Borla süper güç olacağımızı ispanya fark etmiş böyle bir yola girmiş eyyy ispanya biz borla emevi camisine kadar yürürüz hadi oradan hadi yemezler.
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    Quard (Ahmet G) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bor deyince Türkiye mi dedim ama değilmiş.Borun nimetleri saymakla bitmiyor.
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    grafiker 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yoğun ve sert antrenman spor yapanlar için çok iyi bir haber. Antrenman şiddeti ve zamanı uzadığında tendonlar ve kaslardaki yaralanmaların önüne geçilemiyor çünkü dinlenme ve tamir süreci yoğun antrenman döneminde iyleşmek için zaman bırakılmıyor. Birde tendon ve derin kaslardaki yırtılamlar için çabuk kanlanma sağlanamadığı için masaj ve tens uygulamaları yetersiz kalıyor. Güzel bir gelişme
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bor madeniyle mi yapmislar simdi bunu? Bizde olsa dalga gecerdi bir kisim zumre
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Düşüncelerimi okumuşssun
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    jaynecobb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) WB
    aynen ya bizim ülke yapsa geçmedikleri dalga kalmaz
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Dalga geçen kesim hep olacak. Önemli olan onların eline malzeme vermemek. Borla süper güç olacağız dendi, el sabunu oldu bor. Ne yapsın millet, hadi bana bir yalan daha mı desin?
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