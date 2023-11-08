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    Kaspersky'nin suç yazılımları raporunda 3 kötü amaçlı tehdit tespit edildi

    Kaspersky'nin suç yazılımları raporunda veri ve para çalmaya yönelik 3 kötü amaçlı tehdit tespit edildi ve derin analizi gerçekleştirildi. Uzmanlar kullanıcıları tetikte olmaları konusunda uyarıyor.

    Kaspersky'nin raporunda 3 kötü amaçlı tehdit tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Kaspersky'nin suç yazılımları raporunda veri ve para çalmaya yönelik 3 kötü amaçlı tehdit tespit edildi ve derin analizi gerçekleştirildi.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal amaçlı siber tehditler artmaya devam ederken, uzmanlar kullanıcıları tetikte olmaları konusunda uyarıyor.

    Aralık 2022'den bu yana faaliyet gösteren kötü amaçlı yazılım kampanyası olan GoPIX, Brezilya'nın yaygın olarak kullanılan PIX ödeme sistemine odaklanıyor.

    Yayılma stratejisi kullanıcıların 'WhatsApp web' araması yapması ve aldatıcı reklamlar aracılığıyla hedefe yönlendirilmesiyle başlıyor.

    Gerçek kullanıcıları botlardan ayırmak için IP Quality Score'un dolandırıcılık önleme aracını kullanan GoPIX, Avast Safe Banking yazılımıyla bağlantılı 27275 numaralı bağlantı noktasının durumuna göre iki farklı indirme seçeneği sunuyor.

    İşlem verilerini çalmak ve manipüle etmek için tasarlanan kötü amaçlı yazılım, farklı aşamaları yürütme ve bir komuta ve kontrol sunucusundan (C2) gelen komutlara yanıt verme esnekliğine sahip.

    Temmuz 2023'te Collector adlı bir kullanıcı tarafından tanıtılan çok amaçlı veri hırsızlığı aracı Lumar, Telegram oturumlarını yakalama, şifreleri, çerezleri, otomatik doldurma verilerini toplama, kullanıcıların masaüstlerinden dosya çalma ve çeşitli kriptografik cüzdanlardan veri çıkarma gibi etkileyici yeteneklere sahip.

    Lumar, C kodlamasına atfedilen kompakt boyutuna rağmen işlevselliğinden ödün vermiyor. Yazılım çalıştırıldıktan sonra sistem bilgilerini ve kullanıcı verilerini toplayarak komuta kontrol sunucusuna gönderiyor.

    Kötü amaçlı yazılımın veri toplama süreci, üç ayrı iş parçacığının kullanılmasıyla daha da verimli hale getirilmiş. Kötü amaçlı yazılımın yazarı tarafından Hizmet Olarak Kötü Amaçlı Yazılım (MaaS) olarak barındırılan komuta kontrol sistemi, istatistikler ve veri günlükleri gibi kullanımı kolaylaştıran özelliklere sahip. Kullanıcılar Lumar'ın en son sürümünü indirebiliyor ve gelen veriler için Telegram bildirimleri alabiliyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Jornt van der Wiel, mali odaklı siber tehditler artarken, dijital ekosistemleri koruma konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

    'Gelişen siber tehdit ortamını yakından takip ediyor, saldırıları proaktif olarak engellemek için özel güvenlik çözümleri geliştiriyoruz. Güvenliği sağlamak için bu tehditleri etkili bir şekilde azaltan, sağlam bir siber güvenlik stratejisi benimsenmesini şiddetle tavsiye ediyoruz.'

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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