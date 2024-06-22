Kaspersky ABD’de yasaklanıyor

Kaspersky’ye büyük darbe
ABD yıllardır Rus hükümetinin etkisinde kaldığı gerekçesiyle Kaspersky ürünlerini ulusal risk kategorisine almıştı. 2017 yılında kamu kurumlarından yasaklanan Kaspersky Labs artık son kullanıcıya da yasak.
Gelen bilgilere göre Kaspersky Labs, Temmuz ayından itibaren yeni müşterilere satış yapamayacak. Mevcut müşterilere ise Eylül ayından itibaren teknik destek veremeyecek. ABD yetkilileri vatandaşların derhal Kaspersky ürünlerini cihazlarından silmelerini istedi.
Kaspersky Labs daha önce yaptığı açıklamada kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkisi olmadığını dile getirmiş ve gerekirse kodlarını incelemeye açabileceğini belirtmişti ancak ABD hükümetini ikna edemedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.