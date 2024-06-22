Kaspersky ABD’de yasaklanıyor

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Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargolar gündemde olsa da uzun süredir Rus şirketlere de baskı var. Ukrayna savaşıyla bu baskı zirve yapmış olsa da geçmişi oldukça eski. Bu baskının merkezinde de Kaspersky var.

Kaspersky’ye büyük darbe

ABD yıllardır Rus hükümetinin etkisinde kaldığı gerekçesiyle Kaspersky ürünlerini ulusal risk kategorisine almıştı. 2017 yılında kamu kurumlarından yasaklanan Kaspersky Labs artık son kullanıcıya da yasak.

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Gelen bilgilere göre Kaspersky Labs, Temmuz ayından itibaren yeni müşterilere satış yapamayacak. Mevcut müşterilere ise Eylül ayından itibaren teknik destek veremeyecek. ABD yetkilileri vatandaşların derhal Kaspersky ürünlerini cihazlarından silmelerini istedi.

Kaspersky Labs daha önce yaptığı açıklamada kesinlikle Rus hükümeti ile ilişkisi olmadığını dile getirmiş ve gerekirse kodlarını incelemeye açabileceğini belirtmişti ancak ABD hükümetini ikna edemedi.

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