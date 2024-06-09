Huawei iddialı: Nvidia’yı yakaladık

Huawei Ascend 910B ne kadar iyi?
Bir dönem yonga pazarından silinmek üzere iken Çin hükümetinin çabaları ile yeniden oyuna dönen Huawei, yapay zekâ pazarında farklı çözümlerle önemli bir alternatif haline geldi. Firma artık Nvidia’yı yakaladığını düşünüyor.
Firmanın Ascend ve Kunpeng departmanı şefi Wang Tao, eğitim performansında Ascend 910B yongasının Nvidia A100 yongasına göre yüzde 20 daha iyi olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Nvidia H20 hızlandırıcısının satış performansını geride bıraktığı gündeme gelmişti.
Elbette ülkedeki milliyetçilik anlayışı ve devlet desteği önemli bir yer tutuyor. Tencent, Baidu gibi internet devleri Huawei’den önemli alımlar yaptı. Bu da geniş bir benimsenme alanı ortaya çıkardı. Sadece Huawei değil farklı yerel yonga tasarımcıları da bu süreçte büyüme sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.