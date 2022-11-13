Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katar 2022 FIFA Dünya Kupası uygulamalarına dikkat: Verilere tam erişim!

    Bilindiği üzere, 2022 FIFA Dünya Kupası maçları Katar'da oynanacak. Uzmanlara göre, Katar'ın FIFA World Cup uygulamaları kullanıcı gizliliğini ihlâl ediyor.      
    Oy Ver
    2022 FIFA Dünya Kupası uygulamaları Tam Boyutta Gör
    2022 FIFA Dünya Kupası heyecanına 1 haftadan da kısa bir süre kaldı. Futbol taraftarları, takımlarını desteklemeye hazırlanırken, gizlilik uzmanları maça gidecekler için veri güvenliği konusunda uyarıda bulunuyor.

    Bu uygulamaları yüklemek zorunlu!

    Futbolseverlerin öncelikle iki uygulamayı telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Birincisi; Covid-19 takip sistemi olan Ehteraz. İkincisi; taraftarların stadyum alanlarına girmelerini, ücretsiz olarak toplu taşımayı kullanmalarını sağlayan Hayya.

    Her şeye erişiyorlar

    Dijital güvenlik kuruluşları, uygulamaların erişim izinlerini analiz ettikten sonra her iki uygulamada da gizliliği ihlâl eden detaylar tespit etti.

    Maçlardan önce Katar’da kullanıma açılan Ehteraz, fotoğraf ve videolara erişmek, cihazı istenmeyen aramalara açık hale getirmek ve hatta cihaz verilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanıcının iznini istiyor. Hayya ise tam ağ erişimi ve kişisel verilere sınırsız erişim istiyor. Her iki uygulama da kullanıcının konumunu izliyor.

    Uzmanlar: Kullan at telefonları kullanın

    Gizlilik uzmanları, Dünya Kupası katılımcılarının maç uygulamalarını kişisel cihazlarına yüklememeleri, tek kullanımlık/kullan at telefonları kullanmalarını tavsiye ediyor.

    2022 FIFA Dünya Kupası nerede, ne zaman?

    2022 FIFA Dünya Kupası nerede ne zaman Tam Boyutta Gör
    2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasında maçlar, 5 farklı şehirde, 8 farklı stadyumda oynanacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız