Katar 2022 FIFA Dünya Kupası uygulamalarına dikkat: Verilere tam erişim!

Tam Boyutta Gör 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanına 1 haftadan da kısa bir süre kaldı. Futbol taraftarları, takımlarını desteklemeye hazırlanırken, gizlilik uzmanları maça gidecekler için veri güvenliği konusunda uyarıda bulunuyor.

FIFA 23 için FIFA 2022 Dünya Kupası Turnuvası modu geliyor 5 gün önce eklendi

Bu uygulamaları yüklemek zorunlu!

Futbolseverlerin öncelikle iki uygulamayı telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Birincisi; Covid-19 takip sistemi olan Ehteraz. İkincisi; taraftarların stadyum alanlarına girmelerini, ücretsiz olarak toplu taşımayı kullanmalarını sağlayan Hayya.

Her şeye erişiyorlar

Dijital güvenlik kuruluşları, uygulamaların erişim izinlerini analiz ettikten sonra her iki uygulamada da gizliliği ihlâl eden detaylar tespit etti.

Maçlardan önce Katar’da kullanıma açılan Ehteraz, fotoğraf ve videolara erişmek, cihazı istenmeyen aramalara açık hale getirmek ve hatta cihaz verilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanıcının iznini istiyor. Hayya ise tam ağ erişimi ve kişisel verilere sınırsız erişim istiyor. Her iki uygulama da kullanıcının konumunu izliyor.

Uzmanlar: Kullan at telefonları kullanın

Gizlilik uzmanları, Dünya Kupası katılımcılarının maç uygulamalarını kişisel cihazlarına yüklememeleri, tek kullanımlık/kullan at telefonları kullanmalarını tavsiye ediyor.

2022 FIFA Dünya Kupası nerede, ne zaman?

Tam Boyutta Gör 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasında maçlar, 5 farklı şehirde, 8 farklı stadyumda oynanacak.

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