Katar 2022 FIFA Dünya Kupası uygulamalarına dikkat: Verilere tam erişim!

- Bu uygulamaları yüklemek zorunlu!
- Her şeye erişiyorlar
- Uzmanlar: Kullan at telefonları kullanın
- 2022 FIFA Dünya Kupası nerede, ne zaman?
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Bu uygulamaları yüklemek zorunlu!
Futbolseverlerin öncelikle iki uygulamayı telefonlarına yüklemeleri gerekiyor. Birincisi; Covid-19 takip sistemi olan Ehteraz. İkincisi; taraftarların stadyum alanlarına girmelerini, ücretsiz olarak toplu taşımayı kullanmalarını sağlayan Hayya.
Her şeye erişiyorlar
Dijital güvenlik kuruluşları, uygulamaların erişim izinlerini analiz ettikten sonra her iki uygulamada da gizliliği ihlâl eden detaylar tespit etti.
Maçlardan önce Katar’da kullanıma açılan Ehteraz, fotoğraf ve videolara erişmek, cihazı istenmeyen aramalara açık hale getirmek ve hatta cihaz verilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanıcının iznini istiyor. Hayya ise tam ağ erişimi ve kişisel verilere sınırsız erişim istiyor. Her iki uygulama da kullanıcının konumunu izliyor.
Uzmanlar: Kullan at telefonları kullanın
Gizlilik uzmanları, Dünya Kupası katılımcılarının maç uygulamalarını kişisel cihazlarına yüklememeleri, tek kullanımlık/kullan at telefonları kullanmalarını tavsiye ediyor.
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