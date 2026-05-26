    YouTube Music’te büyük eksik kapanıyor: Yeni sıralama sistemi

    YouTube Music, yıllardır beklenen çalma listesi sıralama özelliğini test etmeye başladı. İşte başlık, sanatçı ve albüm filtreleriyle gelen yeniliğin detayları: 

    Google, YouTube Music kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği temel çalma listesi sıralama özelliklerini platforma eklemeye hazırlanıyor. Android tarafında YouTube Music 9.20.52 sürümünde ortaya çıkan yeni seçenekler, parçaların başlık, sanatçı ve albüm adına göre sıralanmasına olanak tanıyor.

    YouTube Music, rakip platformlarla aradaki farkı kapatıyor

    Yeni sıralama seçenekleri ilk olarak Reddit platformunda fark edildi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre YouTube Music artık mevcut sıralama araçlarına ek olarak “başlık”, “sanatçı” ve “albüm” tabanlı filtreler sunuyor. Bu sayede kullanıcılar geniş arşivlerini daha sistematik biçimde organize edebilecek. Özellikle aynı sanatçıya ait parçaları gruplayabilmek veya albüm sırasına göre listeleme yapabilmek, uygulamanın günlük kullanımını daha işlevsel hale getirecek gibi görünüyor.

    Bu değişiklik ilk bakışta küçük bir kullanıcı arayüzü güncellemesi gibi görünse de aslında dijital müzik platformları arasındaki rekabet açısından önemli bir eşik anlamına geliyor. Spotify ve Apple Music gibi servislerde bu tür sıralama araçları yıllardır standart kabul ediliyor. Kullanıcıların müzik arşivlerini düzenleyebilmesi, dijital müzik deneyiminin temel parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

    Yeni sistemin şu an için tüm kullanıcılara açılmış olmaması, özelliğin hâlâ test aşamasında olduğunu gösteriyor. Android uygulamasının 9.20.52 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar yeni filtreleri görebilirken, aynı sürüme sahip diğer cihazlarda seçeneklerin görünmediği bildiriliyor. Bu durum Google’ın özelliği sunucu taraflı bir aktivasyon sistemiyle kademeli biçimde dağıttığını düşündürüyor. 

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

