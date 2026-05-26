YouTube Music’te büyük eksik kapanıyor: Yeni sıralama sistemi

YouTube Music, rakip platformlarla aradaki farkı kapatıyor
Yeni sıralama seçenekleri ilk olarak Reddit platformunda fark edildi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre YouTube Music artık mevcut sıralama araçlarına ek olarak “başlık”, “sanatçı” ve “albüm” tabanlı filtreler sunuyor. Bu sayede kullanıcılar geniş arşivlerini daha sistematik biçimde organize edebilecek. Özellikle aynı sanatçıya ait parçaları gruplayabilmek veya albüm sırasına göre listeleme yapabilmek, uygulamanın günlük kullanımını daha işlevsel hale getirecek gibi görünüyor.
Yeni sistemin şu an için tüm kullanıcılara açılmış olmaması, özelliğin hâlâ test aşamasında olduğunu gösteriyor. Android uygulamasının 9.20.52 sürümünü kullanan bazı kullanıcılar yeni filtreleri görebilirken, aynı sürüme sahip diğer cihazlarda seçeneklerin görünmediği bildiriliyor. Bu durum Google'ın özelliği sunucu taraflı bir aktivasyon sistemiyle kademeli biçimde dağıttığını düşündürüyor.
