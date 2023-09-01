Katlanır bagaj kapağına sahip elektrikli araba: Fisker Pear

- Fisker Pear, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Houdini Trunk
- Yalıtım özelliğine sahip "froot"
- İç tasarım
- Teknik özellikler
- Yorumlar
Fisker Pear, özellikleriyle neler sunuyor❓
Fisker Pear'ın satış fiyatının 29.900 dolardan başlaması öngörülüyor. Elektrikli araçlar için sunulan teşviklerle bu fiyat biraz daha düşecek. 4550 mm uzunluğa sahip olan modelin versiyona göre 5 veya 6 kişilik oturma kapasitesi sunacağı belirtiliyor. 6 kişilik versiyonda, öndeki orta konsol ve tekli koltuklar yerine üç kişilik kanepe şeklinde bir koltuğa yer verilecek. Evet, kulağa oldukça ilginç gelen bu özelliği aşağıdaki fotoğraflardan inceleyebilirsiniz.
Houdini Trunk
Yalıtım özelliğine sahip "froot"
Pear ayrıca ön kaputun altında çekmece benzeri bir depolama alanı daha sunuyor. Fisker, "froot" adını verdiği bu alanda yemek veya antrenman sonrası kirli eşyaların saklanabileceğini, böylece yaşam alanının kokulardan arındırılabileceğini söylüyor. Üstelik bu alanda yiyecek ve içecekleri sıcak veya soğuk tutmak için yalıtım özelliği de opsiyon olarak sunuluyor.
İç tasarım
Pear'ın yaşam alanında, markanın 2027 itibarıyla karbon nötr olma hedefinin temelini oluşturan geri dönüştürülmüş ve biyo bazlı malzemeler kullanılmış. Ayrıca, ön koltukların tamamen düz hale getirilebildiği "Lounge Modu" da mevcut. Bu özellik, fotoğraflarda gördüğünüz küçük ekran yerine opsiyonel olarak sunulan 17.1 inç ekranı tercih edenler için yaşam alanını küçük bir sinema salonuna çeviriyor.
Teknik özellikler
Fisker Blade adı verilen, 6.2 TFLOPs işlem gücüne sahip yüksek performanslı bilgisayar ve parça sayısını muadil araçlara göre yüzde 35 oranında azaltan yeni çelik gövde yapısı da Fisker Pear'ın özellikleri arasında. Söz konusu model, Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak modelin 2025 yılında Foxconn'un Ohio'daki fabrikasında üretime girmesi planlanıyor.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.