Katlanır bagaj kapağına sahip elektrikli araba: Fisker Pear

Tam Boyutta Gör Ocean isimli elektrikli SUV modelini ilk müşterileriyle buluşturmaya başlayan Fisker, şimdi de ürün gamının giriş seviyesinde yer alacak Pear isimli modeliyle karşımızda. Bugün yeni Fisker Pear ile ilgili yeni fotoğraflar ve bilgiler paylaşan marka, resmi tanıtımı Münih Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Fisker Pear, özellikleriyle neler sunuyor❓

Fisker Pear'ın satış fiyatının 29.900 dolardan başlaması öngörülüyor. Elektrikli araçlar için sunulan teşviklerle bu fiyat biraz daha düşecek. 4550 mm uzunluğa sahip olan modelin versiyona göre 5 veya 6 kişilik oturma kapasitesi sunacağı belirtiliyor. 6 kişilik versiyonda, öndeki orta konsol ve tekli koltuklar yerine üç kişilik kanepe şeklinde bir koltuğa yer verilecek. Evet, kulağa oldukça ilginç gelen bu özelliği aşağıdaki fotoğraflardan inceleyebilirsiniz.

Houdini Trunk

Tam Boyutta Gör Pear’ın benzersiz bir özelliği de geleneksel bagaj kapıları yerine otomatik olarak aşağıya doğru kayarak tamponun içerisine gizlenen bir bagaj kapağına sahip olması. "Houdini Trunk" adı verilen bu özellik, kullanıcıların geleneksel bagaj kapağının açılamayacağı dar alanlarda bagaja kolay yükleme yapabilmelerini sağlıyor. Bu bagaj kapağı 3 Ağustos'ta gösterilen prototipte yavaş çalışmasıyla dikkat çekmişti ancak Fisker, üretim versiyonunda daha hızlı olacağının sözünü veriyor.

Yalıtım özelliğine sahip "froot"

Pear ayrıca ön kaputun altında çekmece benzeri bir depolama alanı daha sunuyor. Fisker, "froot" adını verdiği bu alanda yemek veya antrenman sonrası kirli eşyaların saklanabileceğini, böylece yaşam alanının kokulardan arındırılabileceğini söylüyor. Üstelik bu alanda yiyecek ve içecekleri sıcak veya soğuk tutmak için yalıtım özelliği de opsiyon olarak sunuluyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Fisker Pear'ın kabinine baktığımızda biraz ticari araç havası estiğini söylemek mümkün. Marka, bunun sebebini kabini oldukça dayanıklı olacak şekilde tasarlamalarına bağlıyor. İçeride kırılgan hareketli parçaların bulunmadığını belirten marka, bu sayede Pear'in araç paylaşım uygulamaları, çocuklu aileler veya arabalarında çok fazla depolama alanı olmasını seven kişiler için uygun olduğunu söylüyor.

Pear'ın yaşam alanında, markanın 2027 itibarıyla karbon nötr olma hedefinin temelini oluşturan geri dönüştürülmüş ve biyo bazlı malzemeler kullanılmış. Ayrıca, ön koltukların tamamen düz hale getirilebildiği "Lounge Modu" da mevcut. Bu özellik, fotoğraflarda gördüğünüz küçük ekran yerine opsiyonel olarak sunulan 17.1 inç ekranı tercih edenler için yaşam alanını küçük bir sinema salonuna çeviriyor.

Teknik özellikler

Tam Boyutta Gör Fisker Pear, iki farklı batarya seçeneğiyle 290 km veya 515 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. Arkadan veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek olan model, 0-100 km/s hızlanmasını 6,3 saniyede tamamlayacak. Bunun yanı sıra, Pear Extreme adı verilen yüksek performanslı versiyon da listede olacak ancak onun detayları henüz belli değil. Standart olarak 20 inçlik jantlar ve düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerle gelen modelde opsiyon olarak yüksek performans lastikleriyle çevrili 22 inç jantlar da tercih edilebilecek.

Fisker Blade adı verilen, 6.2 TFLOPs işlem gücüne sahip yüksek performanslı bilgisayar ve parça sayısını muadil araçlara göre yüzde 35 oranında azaltan yeni çelik gövde yapısı da Fisker Pear'ın özellikleri arasında. Söz konusu model, Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak modelin 2025 yılında Foxconn'un Ohio'daki fabrikasında üretime girmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Katlanır bagaj kapağına sahip elektrikli araba: Fisker Pear