TOGG T10F teknik özellikleri paylaşıldı: İşte tüm detaylarıyla TOGG T10F

TOGG T10F özellikleri
T10F, selefi T10X'te olduğu gibi arka aksta konumlandırılan 218 beygir gücünde ve 350 Nm tork üreten tek bir motorla sunulacak. Versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 7,2 saniye. Dört çeker sürümde ise toplam 435 beygir güç ve 700 Nm tork elde ediliyor. Güç artışıyla birlikte performans tarafında ciddi bir fark mevcut; çift motorlu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,4 saniyede gerçekleştiriyor.
Açıklanan verilere göre, uzun menzilli T10F'in menzili yaklaşık 600 kilometreyi buluyor. Bununla birlikte ısı pompası kullanılıp kullanılmayacağı netleşmiş değil. Ancak T10X özelinde gelen geri bildirimleri düşünürsek bu yönde bir adım atılması muhtemel.
İç tasarıma gelirsek, T10F'de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 29 inçlik yatay multimedya ekranı ve 8 inçlik klima ekranı ile uçtan uca ekran deneyimi bulunuyor. Bu konfigürasyonda ise Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi, Wi-Fi erişim noktası, mobil internet bağlantısı ve araç içi sosyal kamera gibi özellikler bulunacak. Son olarak TOGG, "Türkiye’nin Renkleri" temasını sürdürüyor. Yeni gövde renklerine Urla ve Salda adını verdiği iki doğal ton eklenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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