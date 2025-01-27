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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 2025'te 300.000 SU7 satmayı hedefliyor

    Xiaomi'nin patronu Lei Jun, yakın zamanda Xiaomi SU7 elektrikli araba modelinin kümülatif teslimatlarının 150.000 adedi aştığı bilgisini paylaştı. Lei jun, elektrikli araç satış hedefini yeniledi.
    Xiaomi SU7 elektrikli araba satışları 2025 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçen yıl elektrikli otomobil satışında etkileyici performans sergiledi. İlk üretim modeli olan Xiaomi SU7 serisi, Mart 2024'ün sonlarında piyasaya çıktı ve Aralık ayı sonuna kadar kümülatif teslimatları 135.000 birimi aşarak şirketin başlangıç hedefini (100.000) önemli ölçüde aştı.

    2025 için 300.000 Xiaomi SU7 teslimatı hedefleniyor

    Lei, Xiaomi SU7'nin otonom sürüşünü göstermek için paylaştığı bir videoda güncel Xiaomi SU7 satış rakamını paylaştı. Şimdiye kadar 15.000 adet Xiaomi SU7 satıldığını öğrenmiş olduk. Şirket, 2024’te yaklaşık 135.000 adet teslimat gerçekleştirmişti. Bu yıl 300.000 XU7 teslimatı hedefleyerek üretimi artırıyor. Lei, şirketin 15. yıl dönümünü kutlamak için 1230 dolar karşılığında satışa sunulan özel sınırlı sayıda kırmızı renk seçeneğini de tanıttı. Teslimatlar Mart ayında başlayacak.

    Xiaomi SU7, 28 Mart 2024'te üç farklı donanımla piyasaya sürüldü ve teslimatlar Nisan ayında başladı. Standart versiyon yaklaşık 30.000 dolar Pro versiyon 33.900 dolar, Max versiyon da 41.400 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

    Performans modeli Xiaomi SU7 Ultra, 2025 Mart ayında resmi olarak satışa sunulacak. 112.400 dolar fiyat etiketiyle ön siparişler alınmaya başlandı.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 7 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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