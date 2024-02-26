Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor

    BYD 'nin premium markası YangWang'ın U8 modeli Avrupa'ya geliyor. 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç, su üzerinde yüzme ve 360 derecelik tank dönüşü yapabilme yeteneklerine sahip. 
    BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    BYD 'nin premium markası YangWang'ın U8 modeli Avrupa'ya geliyor. 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan araç, su üzerinde yüzüp saatte 3 km hızla seyredebilme ve 360 derecelik tank dönüşü yapabilme yeteneklerine sahip. 

    YangWang U8, yaklaşık bir yıl önce Ocak ayında tanıtıldı ve Eylül 2023'te 150.000 dolar fiyattan piyasaya sürüldü. Teslimatlar Aralık ayında başladı ve Ocak 2023'te Çin'de 1.652 adet teslim edildi.

    BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    U8, çift motorlu ve menzil arttırıcı içten yanmalı motora sahip bir araç. SUV'nin lityum demir fosfat (LFP) tipindeki Blade bataryası 49 kWh kapasiteye sahip. Bu batarya ile araç 180 km yol gidebiliyor. Dolu batarya ve 75 litrelik yakıt deposuyla beraber U8'nin menzili 1000 km'ye kadar çıkabiliyor.

    U8'de her biri 220 kW gücünde dört elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 880 kW (1.180 hp) güç ve 1.280 Nm tork sunabiliyor. Araçta, bataryaları şarj eden veya elektrikli motorlara güç veren ancak doğrudan tekerleklere bağlı olmayan 2 litre hacminde turbo beslemeli benzinli bir motor bulunuyor.  Maksimum hızı 200 km/s ile sınırlandırılan aracın 0-100 km/s hızlanması ise 3,6 saniye.

    BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör

    5300 mm uzunluğa ve 3050 mm aks mesafesine sahip olan U8'in boş ağırlığıysa 3460 kg. Otomobilde, 150 mm'ye kadar yükselip alçalmaya olanak tanıyan Disus-P hidrolik gövde kontrol sistemi de bulunuyor.

    Çin'de Dongfeng M-Hero 917 veya Hummer EV gibi rakipleri bulunan YangWang U8'in Avrupa'daki rakibi ise Mercedes Benz G-Wagon olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasaya elektrik gelmiyor koşu performans arttırıcı ilaç true tone şarj yer mi kangal balıklı kaplıcası yorumları iki noktadan sonra tırnak gelir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 15”
    Dell Inspiron 15”
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız