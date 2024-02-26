BYD’nin premium SUV'si YangWang U8 Avrupa'ya geliyor

YangWang U8, yaklaşık bir yıl önce Ocak ayında tanıtıldı ve Eylül 2023'te 150.000 dolar fiyattan piyasaya sürüldü. Teslimatlar Aralık ayında başladı ve Ocak 2023'te Çin'de 1.652 adet teslim edildi.
U8, çift motorlu ve menzil arttırıcı içten yanmalı motora sahip bir araç. SUV'nin lityum demir fosfat (LFP) tipindeki Blade bataryası 49 kWh kapasiteye sahip. Bu batarya ile araç 180 km yol gidebiliyor. Dolu batarya ve 75 litrelik yakıt deposuyla beraber U8'nin menzili 1000 km'ye kadar çıkabiliyor.
U8'de her biri 220 kW gücünde dört elektrik motoru bulunuyor. Bu dört motor toplamda 880 kW (1.180 hp) güç ve 1.280 Nm tork sunabiliyor. Araçta, bataryaları şarj eden veya elektrikli motorlara güç veren ancak doğrudan tekerleklere bağlı olmayan 2 litre hacminde turbo beslemeli benzinli bir motor bulunuyor. Maksimum hızı 200 km/s ile sınırlandırılan aracın 0-100 km/s hızlanması ise 3,6 saniye.
5300 mm uzunluğa ve 3050 mm aks mesafesine sahip olan U8'in boş ağırlığıysa 3460 kg. Otomobilde, 150 mm'ye kadar yükselip alçalmaya olanak tanıyan Disus-P hidrolik gövde kontrol sistemi de bulunuyor.
Çin'de Dongfeng M-Hero 917 veya Hummer EV gibi rakipleri bulunan YangWang U8'in Avrupa'daki rakibi ise Mercedes Benz G-Wagon olarak öne çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.