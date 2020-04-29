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    Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı

    Huami'nin geliştirdiğiv ekitle fonlama sitesi Indiegogo üzerinden duyurduğu akıllı saat modeli Amazfit X ön siparişe açıldı. Giyilebilir cihaz 2.07 inçlik kavisli ekranı ile dikkat çekiyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kavisli ekrana sahip Amazfit X akıllı saat ön siparişe açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren Huami şirketi, geçtiğimiz Aralık aynıda, kavisli bir OLED ekrana sahip akıllı saat geliştirdiğini açıklamıştı. Teknik özellikleri bakımından çok fazla sızıntı haberine konu olmayan Amazfit X'in, kitle fonlama sitesi Indiegogo üzerinden ön siparişe açıldığı duyuruldu.

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    Amazfit X, bileğinizin etrafında rahatça saran 2.07 inç 326 PPI 92 derece kavisli bir OLED ekrana sahip. Şirket bu ekranın üretiminde 700 ° C sıcak bükme işlemi ve üç parçalı anakart kullandığını, böylece uygulamalara daha fazla alan ve kaydırma için daha az zaman harcanmasını sağladığını belirtmiş. Saat adımlarınızı takip edip, kalp atış hızınızı ölçerken, 40'tan fazla da özelleştirilmiş saat arayüzü sunuyor.

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    Fiziksel düğme yok

    Cihaz fiziksel düğmeleri ve kronları ortadan kaldıran minimalist bir tasarıma sahip ve her şeye parmağınızla erişebileceğiniz basınca duyarlı bir sensör barındırıyor. Amazfit X, alp atış hızınızı günde 24 saat izler, kan oksijen seviyenizi ölçmek için kızılötesi ışık testine sahip. GPS ve Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi GLONASS ile birlikte gelen akıllı saat, 9 çok yönlü spor modu ve 50 metreye kadar su direncine sahip.

    Kişisel Etkinlik İstihbaratı (PAI), kolay anlaşılır değerlendirmeler sunar ve uyku takibi fonksiyonu da mevcut. Ayrıca stres seviyelerinizin hakkında Rahat, Normal, Orta ve Yüksek olmak üzere güncel bilgiler sunuyor. Amazfit X, 205mAh lityum pil sayesinde kalp atış hızı izleme, gece gündüz metin ve çağrı bildirimleri ve izleme egzersizleriyle bile 7 günlük pil ömrü vaat ediyor.

    Amazfit X, Eclipse Black ve New Moon Gold renklerinde satışa sunulacak ve ön siparişi 149 dolardan başlamış durumda. Ancak normal satış fiyatının ise 329 dolar olacağı belirtilmiş. Akıllı saat birkaç dakika içinde 20 bin dolarlık sipariş hedefine ulaştı ve Ağustos ayında müşterilere gönderilmesi bekleniyor.

    Amazfit X teknik özellikleri

    • 2,07 inç (206 x 640 piksel) 400 nit parlaklığa kadar AMOLED renkli dokunmatik ekran
    • Düğmesiz kuvvet algılama sensörü
    • Zamanı, adımları, kalp atış hızını, etkinlikleri, hava durumunu, uygulamalardan gelen bildirimleri, çağrıları ve daha fazlasını gösterir
    • Fotopletismografi (PPG) / Kalp atış hızı sensörü, SpO2 / Kan oksijen sensörü, Ortam ışığı sensörü
    • 9 Spor modu ve uyku takibi, Sedanter hatırlatma
    • Üç eksenli İvmeölçer + Üç eksenli Gyro, Kapasitif Aşınma İzleme Sensörü
    • Dijital mikrofon
    • Boyutlar: 22.6 × 13.6mm; Ağırlık: 39g
    • 5ATM (50 metre) suya dayanıklı
    • Bluetooth 5.0 LE, GPS + GLONASS
    • 7 güne kadar kullanım sunan 205mAh pil



    https://www.gsmarena.com/amazfit_x_enters_preorder_phase_specs_detailed-news-42924.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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