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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, amiral gemisi modeli OnePlus 8 Pro'da meydana gelen yeşil ekran sorununu, yayınladığı yeni bir güncelleme ile ortadan kaldırdı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı
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    Birkaç gün önce sizlere de duyurduğumuz üzere OnePlus 8 Pro akıllı telefon modelinde, tıpkı Galaxy S20 Ultra'da meydana gelen yeşil ekran sorununun bir benzeri baş göstermişti. Çin merkezli şirket yayınladığı acil bir güncelleme ile bu sorunu çözdü.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, ABD yasaklarına karşın STMicroelectronics'le anlaşabilir"

    Şirket acil güncelleme yayınladı

    Şirket OnePlus 8 Pro modellerinde meydana gelen yeşil ekran sorununu gideren Oxygen OS 10.5.5 güncellemesini yayınladı. Akıllı telefon kullanıcıları, güncellemeyi yükledikten sonra sorunun ortadan kaltığını bildirmesine rağmen, üretici tarafından sağlanan  değişiklik günlüğünde, düzeltme hakkında hiçbir bilginin yer almaması dikkat çekti.

    OnePlus 8 Pro'daki yeşil ekran sorununu düzelten güncelleme yayınlandı
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    Değişiklik listesinde, görsel efektleri optimize etme, bazı küçük sorunları çözme, kamera uygulamasının performansını iyileştirme ve çok daha fazlası hakkında bilgiler mevcut. Ekranın dokunmatik katmanının hassasiyetini de geliştiren güncelleme OnePlus 8 Pro cihazlarda “Ayarlar” menüsündeki “Yazılım Güncelleme” seçeneği aracılığıyla hemen yüklenebiliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/28/oneplus-fixes-green-tint-oneplus-8-pro-latest-update/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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