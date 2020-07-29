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    Kavisli ekrana sahip Nubia Watch tanıtıldı

    Uzunlamasına kavisli AMOLED ekranı ile Nubia Watch bileğinizin bir kısmını sarıyor. 4G aramaları yapabildiğiniz Nubia Watch özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kavisli ekrana sahip Nubia Watch tanıtıldı
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    Çinli ZTE firması geçen yıl kolunuzdaki akıllı telefon sloganıyla Nubia Alpha adında bir akıllı saat duyurmuştu. Kavisli ekranı ile bileği kaplayan akıllı saat görüntülü görüşmelere imkan tanıyordu. Tasarım ve fiyat anlamında oldukça eleştirilen Nubia Alpha bu yıl kendine çeki düzen verdi.

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    Nubia Watch özellikleri ve fiyatı

    Nubia Watch akıllı saat modeli 4.01 inçlik uzunlamasına AMOLED ekrana sahip. Kavisli olan ekran yine bileğinizin bir kısmını kaplıyor. Bununla birlikte firma akıllı saat kavramından kaçınarak akıllı saat özelliklerini ön plana çıkarmış.

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    Farklı ekran temalarına sahip olan Nubia Watch modeli eSIM sayesinde Çinli Unicom ve China Mobile operatörleri üzerinden çağrı yapabiliyor. Ayrıca Alipay mobil ödeme sistemini de destekliyor.

    Paslanmaz çelik gövdesi 30 farklı üretim aşamasından geçmiş ve kenarlarda biyomedikal seviyede seramik kullanılmış. Kameranın olmadığı akıllı saat kenardaki tuşlar ve dokunmatik ile yönetiliyor. Fitness takibi, spor takibi, gelen bildirimleri yansıtma, kolu kaldırınca ekranı uyandırma gibi özelliklere sahip olan Nubia Watch için 257$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/28/nubia-watch-with-a-4-01-flexible-amoled-screen-esim-support-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kucukyenici 1 sa.
    Para birimimize göre vergisiz, aracısız 1.800 TL. Gerisini siz düşünün.
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